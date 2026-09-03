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Nejoriginálnější choreo vůbec? Fanoušci v Německu postavili funkční horskou dráhu

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  10:59
Choreo fanoušků Osnabrücku uchvátilo celé Německo.

Choreo fanoušků Osnabrücku uchvátilo celé Německo. | foto: ČTK

Vozík, ve kterém se vezou maskované figuríny domácích ultras.
Hráči Osnabrücku během utkání s Bayernem Mnichov.
Domácí VfL Osnabrück se postavil slavnému Bayernu Mnichov. V poháru šel do...
Domácí VfL Osnabrück šel proti mnichovskému celku senzačně do vedení.
13 fotografií
Fotbalový svátek, na který se v Osnabrücku jen tak nezapomene. Domácí druholigový VfL přivítal v Německém poháru slavný Bayern Mnichov, a přestože nakonec po porážce 1:4 v soutěži skončil, jeho fanoušci se postarali o jeden z nejzajímavějších momentů celého utkání. Na tribuně totiž připravili choreografii, která nadchla.

A nebyla to jen obyčejná kulisa z kartonů a transparentů. Příznivci Osnabrücku, který v létě postoupil ze třetí ligy do druhé, přímo v kotli postavili skutečnou horskou dráhu. Nechyběly koleje ani pojízdný vozík, ve kterém se vezly figuríny maskovaných ultras. Celá konstrukce se následně skutečně dala do pohybu.

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Osnabrück fans went crazy and showed off a fully functioning rollercoaster tifo ahead of their game against Bayern

Might be the best tifo of all time ‍

@ostkurvenchor

3. září 2026 v 7:05, příspěvek archivován: 3. září 2026 v 9:44
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Nápad navíc nebyl samoúčelný. Choreografie měla symbolizovat historii VfL Osnabrück, která podle fanoušků připomíná právě horskou dráhu – plnou vzestupů, pádů, euforie i zklamání. Celé vystoupení doprovázel slogan „VfL Osnabrück geht ab wie Achterbahn!“, tedy „VfL Osnabrück jede jako horská dráha“.

Povedený byl i samotný zápas. Osnabrück zaskočil favorita už v páté minutě, kdy Robin Meissner parádní ranou poslal domácí do vedení. Bayern ale ještě před přestávkou skóre otočil a nakonec zvítězil 4:1. Mnichovský gigant tak podle očekávání postoupil do dalšího kola Německého poháru.

vflosnabrueck

FUNPARK BREMER BRÜCKE

2. září 2026 v 21:31, příspěvek archivován: 3. září 2026 v 9:46
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Na sociálních sítích ovšem sklízeli největší ovace právě domácí fanoušci. Na Redditu se choreografie okamžitě stala hitem. Jeden z uživatelů ji označil za „jednu z nejlepších vůbec“, další napsal, že jde o „nejlepší choreo“, které kdy viděl. Příspěvek s videem choreografie během krátké chvíle nasbíral tisíce kladných hodnocení.

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Živě6:4, 5:3
  • 1.12
  • -
  • 6.00
Darderi vs. SvrčinaTenis - Dvouhra - 2. kolo - 3. 9. 2026:Darderi vs. Svrčina //www.idnes.cz/sport
3. 9. 17:00
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