A nebyla to jen obyčejná kulisa z kartonů a transparentů. Příznivci Osnabrücku, který v létě postoupil ze třetí ligy do druhé, přímo v kotli postavili skutečnou horskou dráhu. Nechyběly koleje ani pojízdný vozík, ve kterém se vezly figuríny maskovaných ultras. Celá konstrukce se následně skutečně dala do pohybu.
Nápad navíc nebyl samoúčelný. Choreografie měla symbolizovat historii VfL Osnabrück, která podle fanoušků připomíná právě horskou dráhu – plnou vzestupů, pádů, euforie i zklamání. Celé vystoupení doprovázel slogan „VfL Osnabrück geht ab wie Achterbahn!“, tedy „VfL Osnabrück jede jako horská dráha“.
Povedený byl i samotný zápas. Osnabrück zaskočil favorita už v páté minutě, kdy Robin Meissner parádní ranou poslal domácí do vedení. Bayern ale ještě před přestávkou skóre otočil a nakonec zvítězil 4:1. Mnichovský gigant tak podle očekávání postoupil do dalšího kola Německého poháru.
Na sociálních sítích ovšem sklízeli největší ovace právě domácí fanoušci. Na Redditu se choreografie okamžitě stala hitem. Jeden z uživatelů ji označil za „jednu z nejlepších vůbec“, další napsal, že jde o „nejlepší choreo“, které kdy viděl. Příspěvek s videem choreografie během krátké chvíle nasbíral tisíce kladných hodnocení.