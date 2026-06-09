Pamatujete si chobotnici Paula? Letos výsledky MS předpovídá žraločice

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  14:50
Ke hvězdám fotbalových šampionátů už dávno nepatří jen hráči. Své fanoušky si získali také zvířecí věštci, kteří předpovídají výsledky zápasů. Jednou z prvních virálních senzací letošního turnaje se stala samice žraloka písečného jménem Ritinha, která na sebe upozornila předpovědí úvodního zápasu Brazílie.
Samice žraloka písečného Ritinha předpověděla výsledek utkání mezi Brazílií a...

Samice žraloka písečného Ritinha předpověděla výsledek utkání mezi Brazílií a Marokem. | foto: MIGUEL MEDINA / AFPProfimedia.cz

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Ritinha žije v akváriu AquaRio v Rio de Janeiru. Právě tam dostala za úkol tipnout výsledek utkání mezi Brazílií a Marokem. Potápěči jí nabídli dvě konzervy, přičemž jedna nesla brazilské a druhá marocké barvy.

Žraločice nakonec zamířila k nádobě označené brazilskou vlajkou a předpověděla tak vítězství Neymara a spol. Záznam její předpovědi se následně rozšířil po sociálních sítích a z Ritinhy se během několika hodin stala hvězda.

postclimate

A shark named Ritinha in a Rio de Janeiro aquarium has predicted that Brazil will win its opening World Cup game against Morocco, choosing a Brazil bucket in her tank. Marcelo Szpilman, director of the aquarium, hopes the attention will encourage shark conservation.

“The shark is an animal that needs to be conserved and has a very bad myth surrounding it,” said Szpilman.

4. června 2026 v 20:31, příspěvek archivován: 9. června 2026 v 12:54
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Pro akvárium však nejde pouze o zábavu pro fotbalové fanoušky. Organizátoři chtějí zvýšenou pozornost využít také k osvětě v oblasti ochrany moří a oceánů.

„Vybrali jsme si žraloky, protože jde o druh, který potřebuje ochranu, ale je dlouhodobě spojován s mnoha negativními stereotypy,“ vysvětlil ředitel akvária Marcelo Szpilman pro DRM News.

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Podle něj může právě zájem o netradičního zvířecího věštce přitáhnout pozornost k problémům, kterým žraločí populace po celém světě čelí. Ritinha tak vedle fotbalových prognóz plní i roli ambasadorky ochrany mořských živočichů.

Nejde přitom o první případ, kdy se výsledky velkého turnaje snaží předvídat zvíře. Nejznámějším příkladem zůstává chobotnice Paul z německého Oberhausenu, která se proslavila během mistrovství světa v roce 2010. Tehdy správně předpověděla všechny zápasy Německa i finálové vítězství Španělska nad Nizozemskem.

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V následujících letech výsledky velkých turnajů tipovali například vepři, sloni nebo krávy, žádnému z nich se ale nepodařilo zopakovat Paulovu celosvětovou popularitu.

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MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

Tipsport - partner programu
Šalková vs. TubellováTenis - - 9. 6. 2026:Šalková vs. Tubellová //www.idnes.cz/sport
Živě6:1, 3:6, 0:0
  • 1.65
  • -
  • 2.23
Bartůňková vs. VandewinkelováTenis - Dvouhra - 1. kolo - 9. 6. 2026:Bartůňková vs. Vandewinkelová //www.idnes.cz/sport
Živě6:4, 3:4
  • 1.24
  • -
  • 3.85
Bartoň vs. GadamauriTenis - - 9. 6. 2026:Bartoň vs. Gadamauri //www.idnes.cz/sport
Živě4:6, 4:5
  • 3.40
  • -
  • 1.30
Bouzková vs. KuděrmetovováTenis - Dvouhra - 1. kolo - 9. 6. 2026:Bouzková vs. Kuděrmetovová //www.idnes.cz/sport
9. 6. 16:30
  • 1.43
  • -
  • 2.77
Lajović vs. ForejtekTenis - - 9. 6. 2026:Lajović vs. Forejtek //www.idnes.cz/sport
9. 6. 16:30
  • 1.50
  • -
  • 2.40
Program a výsledky
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Výsledky

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