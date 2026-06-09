Ritinha žije v akváriu AquaRio v Rio de Janeiru. Právě tam dostala za úkol tipnout výsledek utkání mezi Brazílií a Marokem. Potápěči jí nabídli dvě konzervy, přičemž jedna nesla brazilské a druhá marocké barvy.
Žraločice nakonec zamířila k nádobě označené brazilskou vlajkou a předpověděla tak vítězství Neymara a spol. Záznam její předpovědi se následně rozšířil po sociálních sítích a z Ritinhy se během několika hodin stala hvězda.
Pro akvárium však nejde pouze o zábavu pro fotbalové fanoušky. Organizátoři chtějí zvýšenou pozornost využít také k osvětě v oblasti ochrany moří a oceánů.
„Vybrali jsme si žraloky, protože jde o druh, který potřebuje ochranu, ale je dlouhodobě spojován s mnoha negativními stereotypy,“ vysvětlil ředitel akvária Marcelo Szpilman pro DRM News.
|
Matematik trefil tři vítěze fotbalového MS v řadě. Koho favorizuje tentokrát?
Podle něj může právě zájem o netradičního zvířecího věštce přitáhnout pozornost k problémům, kterým žraločí populace po celém světě čelí. Ritinha tak vedle fotbalových prognóz plní i roli ambasadorky ochrany mořských živočichů.
Nejde přitom o první případ, kdy se výsledky velkého turnaje snaží předvídat zvíře. Nejznámějším příkladem zůstává chobotnice Paul z německého Oberhausenu, která se proslavila během mistrovství světa v roce 2010. Tehdy správně předpověděla všechny zápasy Německa i finálové vítězství Španělska nad Nizozemskem.
|
Zmizení trofeje, stávka i hráč v bezvědomí. Nejšílenější chvíle na mistrovstvích světa
V následujících letech výsledky velkých turnajů tipovali například vepři, sloni nebo krávy, žádnému z nich se ale nepodařilo zopakovat Paulovu celosvětovou popularitu.