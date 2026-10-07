Abeeeer, kterou na čínské platformě Xiaohongshu, známé také jako RedNote, sleduje přes půl milionu lidí, ukázala po Berlínském maratonu fanouškům čas 4:53:46. Slavila překonání svého dosavadního maxima a příspěvek údajně doplnila heslem „Pomalu znamená rychle“.
Radost se ale rychle změnila v ostudu. Instagramový účet Official Marathon Time Integrity Unit, který upozorňuje na podezřelé výkony v běžeckých závodech, zveřejnil v příběhu fotografii influencerky, jak během maratonu jede na kole. Snímek pochází přibližně z 37. kilometru tratě.
Podezření navíc vzbudila i data ze závodu. Mezi 34. a 39. kilometrem měla Číňanka výrazně zrychlit. Právě tento úsek měla absolvovat na kole.
Abeeeer se po několika dnech k podvodu přiznala. Na sociální síti RedNote uvedla, že se ke konci závodu necítila dobře. „Nebudu se za své chování nijak obhajovat,“ napsala s tím, že se dopustila „velmi nečestného činu“ a porušila zásady férového sportovního soupeření.
Nesportovní chování ji stálo i sponzora. Značka Brooks China oznámila, že s influencerkou okamžitě ukončila spolupráci. Abeeeer mezitím podle magazínu People smazala příspěvky související s Berlínským maratonem.