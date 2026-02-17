Chcete je? Vyhrajte medaili. Plyšoví maskoti olympiády se téměř nedají sehnat

  7:40
Olympijští maskoti Milo a Tina si získali srdce fanoušků her. Mnozí návštěvníci by si z olympiády rádi odvezli domů jejich plyšové mini verze, jenže to se jim zřejmě nepodaří. Už několik dní jsou totiž v dějištích her vyprodané.
Dvojice hranostajů Tina a Milo provází zimní olympijské a paralympijské hry v...

Dvojice hranostajů Tina a Milo provází zimní olympijské a paralympijské hry v Itálii v roce 2026. Tina se světlejší srstí vystupuje jako symbol olympiády, zatímco její mladší bratr Milo reprezentuje paralympijské hry. Jejich jména připomínají Milán a Cortinu d’Ampezzo a vyjadřují současný, energický italský duch. | foto: Profimedia.cz

Olympijská maskotka Tina na curlingovém utkání.
Tina, oficiální maskot ZOH Milán-Cortina 2026
Tina, oficiální maskot ZOH Milán-Cortina 2026
Milo a Tina, oficiální maskoti ZOH Milán-Cortina 2026
Olympijští hranostajové Milo a Tina jsou sourozenci. Jejich jména jsou odvozená od názvů měst Milán a Cortina. Světlejší Tina reprezentuje olympijské hry, hnědý Milo paralympiádu.

Postavičky se rychle staly hvězdami her. Fanoušci se s nimi nadšeně fotí. Na sociálních sítích sdílí fotografie, ale i videa, jak maskoti svými kousky baví publikum i závodníky přímo ve sportovních areálech.

justmejas_

no because i’ve looked for @milanocortina2026 mascots Tina and Milo EVERYWHERE!!!!

@teamusa @teamcanada @nbcolympics @olympics #olympics #tinaandmilo #olympicsiceskating

12. února 2026 v 19:44
Suvenýrů s podobiznou Mila a Tiny je v prodeji spousta. Od hrníčků, mikin a triček až po odznáčky.

Největší šílenství ale vyvolaly plyšové hračky. Takové, že už pár dní po startu her zmizely z pultů většiny oficiálních olympijských obchodů v hostitelských městech.

Například osmatřicetiletá Julia Peelerová, která na olympiádu přiletěla z USA, sháněla plyšáky pro svou neteř. „Myslím, že jediný způsob, jak je získat, je vyhrát medaili,“ zavtipkovala pro AP News. Narážela tím na fakt, že sportovci dostávají plyšáky jako dárek při ceremoniálu na stupních vítězů.

Olympijská maskotka Tina na curlingovém utkání.

Podobně neúspěšní byli i další fanoušci. Na sociálních sítích se teď dokonce žertuje, že Milo a Tina jsou momentálně vzácnější než medaile.

Určitou nadějí je oficiální online obchod ZOH Milán-Cortina 2026, kde se dají suvenýry další předobjednat. I tam ale většina plyšáků rychle zmizela.

Tak vypadal malý Metoděj. Bratranec olympijského vítěze ukázal dojemné video

V pondělí 16. února dopoledne byla Tina dostupná pouze ve velikosti 18 a 13 centimetrů, Milo pouze v 18centimetrové verzi. Střední velikost, která se pohybuje kolem 25 centimetrů a největší zhruba 35centimetrové verze jsou delší dobu vyprodané.

