Olympijští hranostajové Milo a Tina jsou sourozenci. Jejich jména jsou odvozená od názvů měst Milán a Cortina. Světlejší Tina reprezentuje olympijské hry, hnědý Milo paralympiádu.
Postavičky se rychle staly hvězdami her. Fanoušci se s nimi nadšeně fotí. Na sociálních sítích sdílí fotografie, ale i videa, jak maskoti svými kousky baví publikum i závodníky přímo ve sportovních areálech.
Suvenýrů s podobiznou Mila a Tiny je v prodeji spousta. Od hrníčků, mikin a triček až po odznáčky.
Největší šílenství ale vyvolaly plyšové hračky. Takové, že už pár dní po startu her zmizely z pultů většiny oficiálních olympijských obchodů v hostitelských městech.
Například osmatřicetiletá Julia Peelerová, která na olympiádu přiletěla z USA, sháněla plyšáky pro svou neteř. „Myslím, že jediný způsob, jak je získat, je vyhrát medaili,“ zavtipkovala pro AP News. Narážela tím na fakt, že sportovci dostávají plyšáky jako dárek při ceremoniálu na stupních vítězů.
Podobně neúspěšní byli i další fanoušci. Na sociálních sítích se teď dokonce žertuje, že Milo a Tina jsou momentálně vzácnější než medaile.
Určitou nadějí je oficiální online obchod ZOH Milán-Cortina 2026, kde se dají suvenýry další předobjednat. I tam ale většina plyšáků rychle zmizela.
V pondělí 16. února dopoledne byla Tina dostupná pouze ve velikosti 18 a 13 centimetrů, Milo pouze v 18centimetrové verzi. Střední velikost, která se pohybuje kolem 25 centimetrů a největší zhruba 35centimetrové verze jsou delší dobu vyprodané.