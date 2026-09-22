Morgan na sebe upozornil v sedmnácti letech v lednu 2013 jako podavač míčů při odvetném semifinále anglického Ligového poháru mezi Swansea City a Chelsea.
Domácí Swansea vstupovala do zápasu ve výhodné pozici. První utkání na Stamford Bridge vyhrála 2:0 a v odvetě jí tak stačilo náskok uhlídat. Ani zhruba deset minut před koncem se skóre 0:0 neměnilo a Chelsea začínal docházet čas.
Právě tehdy se Morgan, syn tehdejšího ředitele Swansea City Martina Morgana, dostal do konfliktu s Edenem Hazardem. Mladý podavač s vrácením míče do hry nespěchal a nakonec jej zalehl. Hazard se míč snažil získat zpět a pokusil se jej vykopnout zpod ležícího Morgana. Při tom došlo ke kontaktu a mladík zůstal v bolestech na zemi. Rozhodčí následně Hazardovi ukázal červenou kartu.
Chelsea už skórovat nedokázala, utkání skončilo bez branek a Swansea díky celkovému výsledku 2:0 postoupila do vůbec prvního velkého pohárového finále ve své historii. V něm následně deklasovala Bradford City 5:0 a získala Ligový pohár.
Z Charlieho Morgana se během několika hodin stala známá osobnost. O dva roky později se společně se svým kamarádem Jacksonem Quinnem pustil do podnikání.
V roce 2015 založili značku Au Vodka, jejímž poznávacím znamením se staly výrazné zlaté lahve a ochucené varianty vodky. Po dvou letech do ní investoval britský DJ a moderátor Charlie Sloth a pomohl značce oslovit širší publikum. Postupně ji propagovali například boxer Floyd Mayweather nebo fotbalista Ronaldinho.
A o několik let později se k nim přidal i člověk, který stál na úplném začátku Morganovy nečekané popularity. V lednu 2024 se Morgan znovu setkal s Edenem Hazardem. Společně si připili a zahráli golf. Morgan jejich setkání na sociálních sítích označil za „shledání se starým přítelem“.
Nyní čeká Au Vodku další kapitola. Značku převzala americká společnost Sazerac, jeden z největších světových výrobců lihovin. Firma finanční podmínky transakce oficiálně nezveřejnila, podle BBC se však hodnota obchodu pohybuje kolem 300 milionů liber, tedy v přepočtu přes 8,5 miliardy korun.
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