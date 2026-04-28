Charles Leclerc se stal novou tváří L’Oréal. Fanoušci žádají společný spot se Sainzem

  13:10
Pilot formule 1 Charles Leclerc se stal globálním ambasadorem L’Oréal Paris. Monacký jezdec Ferrari se tak přidal ke svému bývalému týmovému kolegovi Carlosi Sainzovi, který se v kampaních kosmetické značky objevuje už déle než rok. Fanoušci mají jasno: teď chtějí vidět oba piloty v jedné reklamě.
Piloti formule 1 Carlos Sainz a Charles Leclerc | foto: Profimedia.cz

Leclerc bude tváří produktů vlasové péče a stylingu. Pro samotného jezdce má spolupráce i osobní rozměr. „Moje maminka je kadeřnice, vlastně jsem v tomhle vyrůstal,“ řekl Leclerc ve videu, které L’Oréal Paris zveřejnil na sociálních sítích.

Značka v posledních letech sází ve svých reklamních kampaních na výrazné tváře ze světa showbyznysu i sportu a formule 1 jí zjevně sedí. Monacký pilot je totiž v krátké době už druhým pilotem F1, který se v reklamách francouzské společnosti objeví. Loni se v kampani na vlasové produkty představil Saint, v současnosti jezdec Williamsu.

Právě on svého někdejšího parťáka z Ferrari mezi ambasadory symbolicky přivítal. „Vítej do rodiny,“ napsal na instagramovém profilu L’Oréal Paris pod video s Leclercem.

Fanoušci obou jezdců v komentářích nadšení rozhodně neskrývají. Mnozí se shodují, že L’Oréal má teď na stole příležitost, která se nesmí promarnit: společnou kampaň s bývalými parťáky z rudých monopostů.

lorealparis

The portrait of modern masculinity. Introducing our new Global Ambassador, @charles_leclerc.

#lorealparis #lorealparisfamily #newambassador #worthit

27. dubna 2026 v 18:06, příspěvek archivován: 28. dubna 2026 v 12:20
Mezi další ambasadory L’Oréal patří například herečky Andie MacDowellová, Elle Fanningová, Eva Longoria, Jane Fonda či Helen Mirrenová, herec Nikolaj Coster-Waldau, zpěvák Cody Simpson nebo česká herecká ikona Aňa Geislerová.

28. dubna 2026  13:34

Charles Leclerc se stal novou tváří L'Oréal. Fanoušci žádají společný spot se Sainzem

