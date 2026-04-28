Leclerc bude tváří produktů vlasové péče a stylingu. Pro samotného jezdce má spolupráce i osobní rozměr. „Moje maminka je kadeřnice, vlastně jsem v tomhle vyrůstal,“ řekl Leclerc ve videu, které L’Oréal Paris zveřejnil na sociálních sítích.
Značka v posledních letech sází ve svých reklamních kampaních na výrazné tváře ze světa showbyznysu i sportu a formule 1 jí zjevně sedí. Monacký pilot je totiž v krátké době už druhým pilotem F1, který se v reklamách francouzské společnosti objeví. Loni se v kampani na vlasové produkty představil Saint, v současnosti jezdec Williamsu.
Právě on svého někdejšího parťáka z Ferrari mezi ambasadory symbolicky přivítal. „Vítej do rodiny,“ napsal na instagramovém profilu L’Oréal Paris pod video s Leclercem.
Fanoušci obou jezdců v komentářích nadšení rozhodně neskrývají. Mnozí se shodují, že L’Oréal má teď na stole příležitost, která se nesmí promarnit: společnou kampaň s bývalými parťáky z rudých monopostů.
Mezi další ambasadory L’Oréal patří například herečky Andie MacDowellová, Elle Fanningová, Eva Longoria, Jane Fonda či Helen Mirrenová, herec Nikolaj Coster-Waldau, zpěvák Cody Simpson nebo česká herecká ikona Aňa Geislerová.