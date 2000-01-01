náhledy
Nejen góly, tituly a medaile. Řada slavných českých sportovců se objevila také před filmovou kamerou, a to přímo v roli sebe sama. Od hokejových legend přes fotbalové reprezentanty až po tenisové šampionky. Podívejte se v galerii, kdo všechno vyměnil stadion či kurt za natáčecí plac.
Autor: Vyšehrad Fylm
V komedii Zdeňka Trošky Babovřesky 2 se objevila pětice českých hokejistů. Jakub Voráček, Jiří Tlustý, Radek Smoleňák, Jakub Kovář a Ondřej Pavelec měli ve filmu zásadní roli.
Autor: TV Nova
Výjimečný osud Jana Kollera zaujal i filmaře. Příběh „Českého Honzy“ se stal námětem dokumentárního zpracování, které mapuje cestu kluka z vesnických hřišť mezi hvězdy evropského fotbalu. Podle zahraničních serverů jde o jednu z nejneuvěřitelnějších fotbalových pohádek, jaké kdy sport nabídl.
Autor: VDN Promo
V roce 2013 se objevil v seriálu Ordinace v růžové zahradě olympijský vítěz Roman Šebrle. V ději chtěl tajně podstoupit operaci, ale jeho přítomnost v nemocnici se brzy provalila. Krátkou roli si Šebrle střihl také v seriálu TV Prima Ohnivé kuře, konkrétně v epizodě Velký mejdan.
Autor: TV Nova
V seriálu Lajna se objevil i legendární brankář Dominik Hašek. V jednom z dílů se zapojil do děje v prostředí hokejového klubu a na obrazovce se objevil po boku hlavních postav seriálu.
Autor: obbod TV
V seriálu Ordinace v růžové zahradě si zahrála Petra Kvitová. „Hraju samu sebe a přijde mi to přirozené. Beru to jako zkušenost, kterou zažívám poprvé v životě,“ prozradila. Na place jí pomáhal herec Petr Rychlý, kterého už znala, a který jí například radil, aby tolik nespěchala. Kvitová mu na oplátku dala několik tipů ke hře tenisu. Rychlý přiznal, že mu poradila hrát pomaleji a přesněji.
Autor: TV Nova
V roce 2006 si zahrál sám sebe v seriálu České televize Poslední sezona. V příběhu se na ledě objevil po boku fiktivního hokejisty Jana Krola, kterého ztvárnil Martin Dejdar.
Autor: Česká televize
V černé komedii Teroristka se krátce objevila Gabriela Soukalová. „Měla jsem možnost zažít během jednoho odpoledne, jaké to je při natáčení celovečerního filmu. Pro mě to byl skvělý zážitek a moc obdivuji, jak musí na place všechno klapat, aby z toho všeho vznikl film,“ napsala tehdy biatlonistka na svém facebooku.
Autor: VDN FILM
Bývalý fotbalista Lukáš Vácha v seriálu Vyšehrad. Ve druhé epizodě se objevil po boku Julia Lavického, kterého hraje Jakub Štáfek. V projektu tak dostal prostor skutečný sparťanský fotbalista.
Autor: obbod TV
Vladimír Šmicer a Patrik Berger se objevili ve filmu Vyšehrad: Fylm, který navázal na populární seriál. Vladimír Šmicer popsal, že ho styl projektu bavil: „Ty historky, které byly v seriálu, byly dost reálné. Sledovali jsme to a moc nás to bavilo. Takže jsme rádi přijeli na natáčení filmu. Kuba hraje Laviho skvěle, je vidět, že to z něj jde úplně samo.“
Autor: Vyšehrad Fylm
Ve snímku Vyšehrad: Fylm se mihl i nejslavnější český MMA zápasník Jiří Procházka. A zdaleka nebyl posledním známým sportovcem, který se ve filmu objevil.
Autor: GWUZD PAVEL / Ceska editorialni fotografie / Profimedia, Profimedia.cz
Na svatbu hlavního hrdiny Laviho dorazila řada slavných českých sportovců. Kromě výše zmíněných Šmicera, Bergera a Procházky si pozorný divák mohl všimnout hokejistů Pavelce, Voráčka, Gudase a Tlustého, kteří se tak po filmu Babovřesky 2 znovu objevili na filmovém plátně. Nechyběly ani sparťanské persony Tomáš Rosický, Tomáš Řepka a Roman Bednář.
Autor: Voyo.cz