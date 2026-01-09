Hlavní změna je patrná na první pohled. Tradiční barevné pruhy s trikolorou byly zmenšeny. Nově už nevedou od pasu ke krku, ale končí výš na trupu. Celkový design tak působí čistěji, jednodušeji a vizuálně jednotněji, což odpovídá současnému směru v reprezentačních kolekcích napříč sporty.
Český svaz cyklistiky změnu vysvětluje jako přirozený krok. Podle jeho prezidenta Davida Průši zůstává klíčovým prvkem trikolora. „Změna reflektuje aktuální dobu, moderní trendy a vývoj v oblasti sportovního oblečení, zároveň si ale zachovává silnou vazbu na historii. Právě trikolora, která zůstává nedílnou součástí dresu, nadále symbolizuje kontinuitu, národní identitu a dlouhou tradici české cyklistiky,“ stojí v oficiálním vyjádření.
Nová podoba dresů však otevřela i debatu o jejich viditelnosti v pelotonu. Podle části fanoušků byl předchozí design díky výrazným pruhům okamžitě rozpoznatelný, zatímco zmenšená trikolora může být během závodu méně nápadná.
Diskuse na sociálních sítích se dotkla i většího prostoru pro partnerská loga. Část fanoušků by uvítala výraznější podíl národních barev, jiní připomínají, že právě partneři hrají klíčovou roli ve fungování reprezentace a současný design odpovídá mezinárodním standardům.
Výrobcem dresů zůstává dlouholetý partner svazu táborská společnost Kalas Sportswear. Premiéru si nová podoba reprezentačního oblečení odbyde už na konci ledna na mistrovství světa v cyklokrosu v nizozemském Hulstu.