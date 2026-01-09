Čeští cyklisté mění po 60 letech design reprezentačních dresů. Líbí se vám?

Po šedesáti letech se mění podoba dresů české cyklistické reprezentace. Nový vizuál pracuje jinak s barvami i tradiční trikolorou a má ambici propojit historii s moderními trendy současného sportovního oblečení. Právě to ale vyvolalo mezi některými fanoušky rozdílné reakce.
Český svaz cyklistiky představil nový design reprezentačních dresů, který vstoupí v platnost od sezony 2026. Po více než 60 letech dochází k citlivé úpravě tradičního dresu, jenž dlouhodobě patřil k nejstarším v pelotonu. | foto: Filip Bezděk, Český svaz cyklistiky

Zdeněk Štybar dojíždí do cíle cyklokrosového mistrovství světa v Táboře.
Hlavní změna je patrná na první pohled. Tradiční barevné pruhy s trikolorou byly zmenšeny. Nově už nevedou od pasu ke krku, ale končí výš na trupu. Celkový design tak působí čistěji, jednodušeji a vizuálně jednotněji, což odpovídá současnému směru v reprezentačních kolekcích napříč sporty.

Český svaz cyklistiky změnu vysvětluje jako přirozený krok. Podle jeho prezidenta Davida Průši zůstává klíčovým prvkem trikolora. „Změna reflektuje aktuální dobu, moderní trendy a vývoj v oblasti sportovního oblečení, zároveň si ale zachovává silnou vazbu na historii. Právě trikolora, která zůstává nedílnou součástí dresu, nadále symbolizuje kontinuitu, národní identitu a dlouhou tradici české cyklistiky,“ stojí v oficiálním vyjádření.

Nová podoba dresů však otevřela i debatu o jejich viditelnosti v pelotonu. Podle části fanoušků byl předchozí design díky výrazným pruhům okamžitě rozpoznatelný, zatímco zmenšená trikolora může být během závodu méně nápadná.

Posouváme tradici!

Po více než 60 letech upravujeme design českého reprezentačního dresu⏳ Nový vzhled je vyváženější, jednodušší a jednotnější. Zůstává však velký respekt ke kořenům a k bohaté historii, i proto na něm zůstává tak typická trikolora. Rozvíjíme se a snažíme se dělat věci jinak, lépe. Bereme to nejlepší z naší minulosti a posouváme to kupředu. A tak tedy to je on! Nový reprezentační dres od sezony 2026.

8. ledna 2026 v 20:00
Diskuse na sociálních sítích se dotkla i většího prostoru pro partnerská loga. Část fanoušků by uvítala výraznější podíl národních barev, jiní připomínají, že právě partneři hrají klíčovou roli ve fungování reprezentace a současný design odpovídá mezinárodním standardům.

Výrobcem dresů zůstává dlouholetý partner svazu táborská společnost Kalas Sportswear. Premiéru si nová podoba reprezentačního oblečení odbyde už na konci ledna na mistrovství světa v cyklokrosu v nizozemském Hulstu.

Plzeň zahájila přípravu výhrou nad Luganem, o tři góly se postaraly posily

Plzeňský útočník Daniel Vašulín v akci proti Karviné.

Plzeňští fotbalisté v úvodním utkání zimní přípravy přestříleli na soustředění ve Španělsku švýcarské Lugano 4:2. Trefila se jedna z nových posil Viktorie obránce Adam Kadlec, po gólu si připsali i...

9. ledna 2026  14:06

Hirscher se v této sezoně nevrátí, pustí ho zraněné koleno ještě někdy na svahy?

Bývalý rakouský slalomář Marcel Hirscher si splnil jeden z lyžařských snů a...

Marcel Hirscher, jenž si před rokem při návratu k lyžování vážně poranil koleno, v této sezoně závodit nebude. Rozhodnutí oznámil měsíc před olympijskými hrami v Itálii na Instagramu....

9. ledna 2026  13:59

