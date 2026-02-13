Slovák na olympijský hokej nedošel. Netušil, že si na něj vzpomene policie

David Chuchma
  11:31
Olympijské hry tradičně nepřinášejí jen sportovní dramata, ale také příběhy, které by scenáristé vymýšleli jen těžko. Jeden z těch kurióznějších napsala během hokejového turnaje italská policie – hlavní roli v něm sehrál čtyřiačtyřicetiletý slovenský fanoušek.
Útočník Dalibor Dvorský slaví svoji úspěšnou střelu do finské branky. (11. února 2026)

Muž cestoval do Itálie, aby na vlastní oči viděl olympijský hokej a podporu své reprezentace si užil přímo na stadionu.

Do země se vracel po 12 letech, ale to mu nakonec zlomilo vaz. Slovák byl totiž od roku 2010 vedený na seznamu hledaných osob kvůli sérii krádeží v obchodech.

Ruský novinář zkoušel McDavida: Nemáme právo tu taky být? Slováků se ptali na KHL

Policie ho vypátrala v Miláně díky údajům, které jsou ubytovací zařízení povinna hlásit do centrální evidence. Ještě před středečním utkáním Slovenska s Finskem tak zaklepala na dveře jeho pokoje. Místo cesty na stadion následoval převoz do věznice San Vittore v centru města.

Za trestné činy spáchané v roce 2010 byl muž v nepřítomnosti odsouzen k jedenácti měsícům a sedmi dnům odnětí svobody. U trestů kratších než čtyři roky italské soudy často umožňují výkon trestu mimo věznici, o případné alternativě však musí rozhodnout soud.

Případ potvrdila s odkazem na italskou policii agentura Reuters. Jméno zadrženého muže úřady nezveřejnily.

Dokázali jsme, že s Kanadou jde hrát, míní Češi. Kromě třetí třetiny to bylo dobré

Zatímco fanoušek skončil za mřížemi, slovenská reprezentace slavila. Hokejisté v úvodním duelu olympijského turnaje překvapivě porazili favorizované Finsko 4:1, výrazně se na tom podílel Juraj Slafkovský třemi kanadskými body a brankář Samuel Hlavaj spolehlivým výkonem.

ONLINE: Česko - Francie. Druhý zápas hokejistů v Miláně, jsou jasným favoritem

Další zápas čeká Slováky v pátek v poledne proti domácí Itálii – výhra by je výrazně přiblížila k přímému postupu do čtvrtfinále.

