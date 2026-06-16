Cesta do Ameriky ve velkém stylu. Obleky fotbalistů Konga fanouškům vyrazily dech

Autor:
  14:04
Fotbalisté Demokratické republiky Kongo se na mistrovství světa vracejí po více než padesáti letech. Když nyní konečně dorazili do dějiště šampionátu, byli nepřehlédnutelní. V černých oblecích a šerpách s leopardím vzorem je fanoušci okamžitě korunovali na nejstylovější výpravu šampionátu.
Fotbalová reprezentace Demokratické republiky Kongo

Fotbalová reprezentace Demokratické republiky Kongo | foto: Instagram/@alvin_jmak

Fotbalová reprezentace Demokratické republiky Kongo
Fotbalová reprezentace Demokratické republiky Kongo
Fotbalová reprezentace Demokratické republiky Kongo
Fotbalová reprezentace Demokratické republiky Kongo
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Naposledy startovala DR Kongo na mistrovství světa v roce 1974, tehdy ještě pod názvem Zair. Od té doby se na šampionát nikdy neprobojovalo. Ani letošní návrat však nebyl jednoduchý. V zemi řádí epidemie eboly a tým musel kvůli opatřením amerických úřadů strávit jednadvacet dní v izolaci.

Karanténu reprezentace absolvovala v Belgii. Příprava se tím výrazně zkomplikovala. Konžané odehráli pouze jeden zápas proti Dánsku, zatímco plánovaný duel s Chile musel být zrušen.

Minulý týden ale konečně přišla chvíle, na kterou hráči i fanoušci čekali desítky let. Reprezentace přistála na letišti George Bushe v Houstonu a okamžitě na sebe strhla pozornost. Hráči dorazili v elegantních černých oblecích, přes ramena měli šerpy s leopardím vzorem a stejný motiv nesly i jejich kufry.

Outfit pro reprezentaci navrhl Alvin Junior Mak. Odkazoval na styl La Sape, tedy módní kulturu spojenou s výrazným a pečlivě promyšleným oblékáním. V Kinshase, hlavním městě DR Kongo, se tento styl výrazně rozšířil v 70. letech.

Na sociálních sítích si konžská reprezentace rychle získala sympatie. Fanoušci ji označovali za „nejstylovější“ nebo „nejlépe oblečený“ tým turnaje. „Jako Brazilec bych rád napsal, že na nás nemají, ale takovému stylu a eleganci se nedá konkurovat,“ napsal jeden z komentujících.

„Vypadají jako králové,“ přidal se další. „Nebo jako princové, co míří do New Yorku,“ odpověděl jiný fanoušek, čímž jako jeden z mnoha narážel na ikonickou komedii z 80. let Cesta do Ameriky, kde africký princ v podání Eddieho Murphyho přijíždí inkognito do USA a má na sobě podobě stylizované oblečení.

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Témata: Styl

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