Naposledy startovala DR Kongo na mistrovství světa v roce 1974, tehdy ještě pod názvem Zair. Od té doby se na šampionát nikdy neprobojovalo. Ani letošní návrat však nebyl jednoduchý. V zemi řádí epidemie eboly a tým musel kvůli opatřením amerických úřadů strávit jednadvacet dní v izolaci.
Karanténu reprezentace absolvovala v Belgii. Příprava se tím výrazně zkomplikovala. Konžané odehráli pouze jeden zápas proti Dánsku, zatímco plánovaný duel s Chile musel být zrušen.
Minulý týden ale konečně přišla chvíle, na kterou hráči i fanoušci čekali desítky let. Reprezentace přistála na letišti George Bushe v Houstonu a okamžitě na sebe strhla pozornost. Hráči dorazili v elegantních černých oblecích, přes ramena měli šerpy s leopardím vzorem a stejný motiv nesly i jejich kufry.
Outfit pro reprezentaci navrhl Alvin Junior Mak. Odkazoval na styl La Sape, tedy módní kulturu spojenou s výrazným a pečlivě promyšleným oblékáním. V Kinshase, hlavním městě DR Kongo, se tento styl výrazně rozšířil v 70. letech.
Na sociálních sítích si konžská reprezentace rychle získala sympatie. Fanoušci ji označovali za „nejstylovější“ nebo „nejlépe oblečený“ tým turnaje. „Jako Brazilec bych rád napsal, že na nás nemají, ale takovému stylu a eleganci se nedá konkurovat,“ napsal jeden z komentujících.
„Vypadají jako králové,“ přidal se další. „Nebo jako princové, co míří do New Yorku,“ odpověděl jiný fanoušek, čímž jako jeden z mnoha narážel na ikonickou komedii z 80. let Cesta do Ameriky, kde africký princ v podání Eddieho Murphyho přijíždí inkognito do USA a má na sobě podobě stylizované oblečení.