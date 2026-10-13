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Český rap zní v NHL. Jiříček s Dvorským vsadili na Calina, ten jim poslal vzkaz

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  16:50
Adam Jiříček ze St. Louis při debutu v NHL proti Dallasu.

Adam Jiříček ze St. Louis při debutu v NHL proti Dallasu. | foto: Jerome Miron-Imagn Images

Adam Jiříček ze St. Louis při debutu v NHL proti Dallasu.
Adam Jiříček ze St. Louis při debutu v NHL v potyčce s Roopem Hintzem z Dallasu.
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Adam Jiříček tvoří hru v dresu St. Louis Blues.
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Když fanoušci St. Louis Blues přijdou do Enterprise Center sledovat špičkové zápasy NHL, budou mít nově možnost poslechnout si český rap. Adam Jiříček a Dalibor Dvorský si pro předzápasovou rozcvičku vybrali skladby od Calina a klub následně jejich hudební vkus představil na sociálních sítích. Příspěvek neunikl ani samotnému interpretovi, který mladé hokejisty označil a přidal jim vzkaz.

„No to jo hoši“ napsal Calin do komentářů pod příspěvkem St. Louis. Jiříček reagoval stručně, ale výstižně: „Musí být“.

Český obránce si pro rozcvičku vybral skladbu SuperStar, na níž Calin spolupracoval s rapperem Dollar Prync. Píseň vyšla na EP Toxic Love a v posledních dnech překonala hranici 10 milionů streamů.

„Vemu tě do Alp, chci se s tebou smát,“ zpívá porotce stejnojmenné pěvecké soutěže v jedné z pasáží skladby, která pokračuje výrazně odvážnějším textem. SuperStar tak díky Jiříčkovu výběru bude zaznívat i v prostředí NHL.

idnes.sport

Calin zní kabinou St. Louis Blues

Jeho songy do playlistu týmu NHL přidali český hokejista Adam Jiříček (SuperStar) a jeho slovenský spoluhráč Dalibor Dvorský (Money On My Mind).

TV Nova / Instagram @stlouisblues / NHL.com

13. října 2026 v 10:00, příspěvek archivován: 13. října 2026 v 17:59
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Slovenský útočník Dalibor Dvorský sáhl po skladbě Money On My Mind z alba Bieber Fever Tour Life.

Pro Calina přitom nejde o první výraznější spojitost se sportovním prostředím. Před letošním mistrovstvím světa ve fotbale vydal skladbu Krejčí, která odkazuje na českého reprezentačního kapitána.

Jejich propojení se následně přeneslo i mimo hudbu. Calin se po boku obránce objevil při focení nových dresů české reprezentace.

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