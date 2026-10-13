„No to jo hoši“ napsal Calin do komentářů pod příspěvkem St. Louis. Jiříček reagoval stručně, ale výstižně: „Musí být“.
Český obránce si pro rozcvičku vybral skladbu SuperStar, na níž Calin spolupracoval s rapperem Dollar Prync. Píseň vyšla na EP Toxic Love a v posledních dnech překonala hranici 10 milionů streamů.
„Vemu tě do Alp, chci se s tebou smát,“ zpívá porotce stejnojmenné pěvecké soutěže v jedné z pasáží skladby, která pokračuje výrazně odvážnějším textem. SuperStar tak díky Jiříčkovu výběru bude zaznívat i v prostředí NHL.
Slovenský útočník Dalibor Dvorský sáhl po skladbě Money On My Mind z alba Bieber Fever Tour Life.
Pro Calina přitom nejde o první výraznější spojitost se sportovním prostředím. Před letošním mistrovstvím světa ve fotbale vydal skladbu Krejčí, která odkazuje na českého reprezentačního kapitána.
Jejich propojení se následně přeneslo i mimo hudbu. Calin se po boku obránce objevil při focení nových dresů české reprezentace.