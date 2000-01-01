Pondělní večer v Madridu patřil udílení prestižních sportovních cen Laureus World Sports Awards 2026. Ocenění, které také bývá označováno jako „sportovní Oscary“, každoročně přitahuje ty největší hvězdy současnosti i legendy let minulých. Podívejte se, kdo si letošní ročník nenechal ujít a kteří sportovci si odnesli některou z cen.
Nevidomý para plavec David Kratochvíl sice cenu Laureus v kategorii hendikepovaných sportovců nezískal, už samotné umístění v nejlepší šestici světa je ale obrovským úspěchem. Na slavnostní předávání dorazil v doprovodu svého otce Jiřího Kratochvíla.
Jednu ze sošek si nakonec odnesla španělská fotbalová hvězda Lamine Yamal. Zvítězil v kategorii pro nejlepšího mladého sportovce roku.
Cenu brala také aktuální světová jednička tenistka Aryna Sabalenková, která se stala sportovkyní roku.
Ocenění pro sportovce roku si odnesl Carlos Alcaraz.
Slavnostní večer si nenechal ujít Alcarazův rival Jannik Sinner, který Španěla jen před několika dny vystřídal na čele světového žebříčku.
Nechyběl také další hvězdný tenista Novak Djokovič, který se ujal role jednoho z moderátorů večera.
Čistě z pozice diváka si naopak slavnostní večer užil legendární Boris Becker, jenž dorazil po boku manželky Lilian de Carvalho Monteiro.
Na červeném koberci zářila i loňská vítězka Wimbledonu a US Open Amanda Anisimovová.
V doprovodu manžela Arthura Borgese přišla čerstvá maminka a další wimbledonská šampionka Garbiñe Muguruzaová.
Mezi hosty se objevila i Italka Jasmine Paoliniová, olympijská vítězka ve čtyřhře z Paříže a deblová šampionka loňského Roland Garros. V singlovém žebříčku momentálně drží devátou pozici.
Dorazil i Paoliniové krajan Lorenzo Musetti, bronzový medailista z pařížské olympiády.
Jedním z oceněných se stal bývalý německý záložník Toni Kroos, který převzal cenu pro inspirativní osobnost ve sportu.
Na červeném koberci nechyběla ani další výrazná tvář světového fotbalu Francouz Raphaël Varane. Večer si užil po boku manželky.
V doprovodu partnerek dorazili i brazilský křídelník Rafinha (na fotce vlevo) a bývalý španělský záložník Thiago Alcântara (vpravo).
Na červeném koberci se objevila i italská lyžařka Federica Brignoneová, která si z letošní domácí olympiády odvezla hned dvě zlaté medaile. Dorazila po boku přítele Jamese Mbayeho, jenž působil jako basketbalista v nižších italských soutěžích a dnes se věnuje modelingu. Svůj vztah přitom dvojice veřejně potvrdila teprve nedávno.
Další olympijskou vítězkou na místě byla akrobatická lyžařka Eileen Guová. Ta se po boku Djokoviče mimo jiné ujala i role moderátorky.
Slavnostní vyhlášení si nenechala ujít jedna z nejlepších gymnastek historie Simone Bilesová.
Mezi hosty se objevil i Xavi Hernández, který patří mezi legendy Barcelony.
Na červeném koberci zapózoval také bývalý portugalský reprezentant Luís Figo.
Předávání cen sledovala jamajská sprinterka Shelly-Ann Fraserová-Pryceová, několikanásobná olympijská vítězka a mistryně světa, která ukončila profesionální kariéru na podzim loňského roku.
V rámci slavnostního večera se představila také teprve jednadvacetiletá filipínská vycházející hvězda motorsportu Bianca Bustamanteová.
Na červeném koberci nechyběl ani bývalý španělský brankář Iker Casillas.
