„Chtěli jsme připomenout Joana Casalse, který zemřel před dvěma lety. Od roku 2007 byl hlavní tváří všech fanklubů FC Barcelona,“ uvedl Pavel Misař, prezident českého fanklubu katalánského celku, pro iDNES.cz.
Joan Casals
Fanouškům Barcelony známý jako „Avi del Barça“ byl dlouholetou ikonou klubu a výraznou postavou fanouškovské komunity. Od roku 1984 se na stadionech objevoval s bílým plnovousem a v dresu Barcelony jako „barcelonský dědeček“. Od roku 2007 byl oficiální tváří fanklubů.
Podle něj klub rozhodnutí nejprve nijak nezdůvodnil a reagoval až po několikatýdenním čekání a urgencích na sociálních sítích. „Uvedl, že v sektorech hostů plošně zakazuje veškeré fanouškovské materiály s výjimkou šál a menších vlajek,“ popsal.
Barcelona nepovoluje bubny, megafony, vlajky na tyčích. Jinak tomu nebude ani v pražském Edenu, přestože se do řešení aktivně zapojili také zástupci Slavie.
„Opakovaně se snažili rozhodnutí změnit. Jako domácí klub choreografie v sektoru hostů podporují a pokoušeli se vyjednat výjimku,“ přiblížil Misař. „Přesto zůstalo katalánské vedení neoblomné. Zdůrazňovalo, že jde o interní politiku, kterou nehodlá měnit ani kvůli jedinému zápasu.“
Celá příprava podle Misaře vyšla barcelonské fanoušky na 37 tisíc korun, zabrala také mnoho hodin práce.
Prezident českého fanklubu zároveň upozornil na rozporuplnou praxi klubu. „Na online schůzce s vedením mi vysvětlovali, že toto pravidlo platí pro nás i pro soupeře, kteří přijíždějí k nám na stadion (do Barcelony), a že funguje princip takzvané reciprocity.“
Při domácím utkání proti Dortmundu si ale fanklub všiml televizních záběrů, na nichž měl soupeř v sektoru hostů buben. „Dodnes není jasné, jestli šlo o nepravdivou informaci ze strany klubu, nebo jestli se fanouškům Dortmundu podařilo buben na tribunu dostat jiným způsobem,“ uvedl Misař.
„S výjimkou večeře s vedením fanklubů z různých zemí a předzápasového srazu, kde uctíme minutou ticha naši legendu, už žádné další organizované aktivity neplánujeme. Klub nám fakticky zakázal využívání fanouškovského vybavení bez ohledu na typ utkání,“ uzavřel Misař.
Český fanklub aktuálně sdružuje zhruba 350 aktivních členů. Na stadionu ve středu večer bude řada z nich, bez organizovaného fandění ale zůstane sektor hostů v Edenu výrazně ochuzený.