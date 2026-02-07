Český dres, britský kulich. Velvyslanec pobavil olympijským videem

Field vystupuje v českém hokejovém dresu, doplněném o rukavice a čepici v britských barvách a motivech. Právě kontrast obou zemí je hlavní pointou videa.
Z videa, které je doplněné pouze titulky, vyplývá, že Field bude během olympijských her fandit nejen Velké Británii, ale i Česku, kde aktuálně působí na britském velvyslanectví. Klip podkresluje skladba Vlajka od Bena Cristovaa, kterou složil speciálně k olympiádě. Právě výběr hudby ocenil v komentářích pod příspěvkem samotný zpěvák.
|
Ben Cristovao vydal píseň Vlajka. Má motivovat české olympioniky
Nejde přitom o první zábavné video, které Field na svých sociálních sítích zveřejnil. Pravidelně natáčí obsah s nadhledem pro české publikum a fanoušky pobavil například i před Vánoci, kdy se inspiroval pohádkou Tři oříšky pro Popelku.