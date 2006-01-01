náhledy
Mistrovství světa ve fotbale začíná tento týden a česká reprezentace se na něm představí po dvaceti letech. Celkově půjde o desátou účast na světovém šampionátu za českou a československou historii. V minulosti dokázal národní tým udělat fanouškům radost ziskem medailí. Některé šampionáty však naopak skončily dříve, než se čekalo.
Autor: FAČR
Nadcházející mistrovství světa, které pořádají USA, Kanada a Mexiko, bude pro český fotbal druhou účastí na světovém šampionátu v samostatné historii. Nastoupí na něm rekordních 48 reprezentací, což je o 16 více než na předcházejícím mistrovství. Češi se vracejí mezi světovou elitu po dvacetileté přestávce.
Autor: FAČR
Historický druhý světový šampionát hostila v roce 1934 Itálie a československý tým na něm zazářil. Postupně došel až do finále, kde stanul proti domácím Italům. Československo sahalo po titulu a dlouho díky gólu Antonína Puče vedlo, domácí ale v závěru vyrovnali a v prodloužení zvítězili.
Autor: ČTK
Československý tým získal při svém prvním vystoupení na světovém šampionátu stříbro, od titulu ho dělilo necelých deset minut. Útočník Oldřich Nejedlý se navíc stal s pěti góly nejlepším střelcem turnaje. Fanoušci tento úspěch plně ocenili. Na fotbalisty čekalo po návratu do Prahy velkolepé uvítání.
Autor: ČTK
Do šampionátu ve Francii v roce 1938 už výrazně promlouvala politická situace. Českoslovenští fotbalisté ale ještě na turnaj mohli odjet. A na předchozí úspěch navázali solidním vystoupením. Ve čtvrtfinále narazili na Brazílii. První duel skončil remízou (1:1) a hrála se odveta. A v ní Brazilci zvítězili 2:1.
Autor: Profimedia.cz
Po druhé světové válce se Československo na světový šampionát vrátilo ve Švýcarsku v roce 1954. Turnaj se však příliš nevydařil. Tým nevstřelil jedinou branku za celý šampionát a nepostoupil ze skupiny.
Autor: ČTK
Mistrovství světa ve Švédsku 1958 skončilo pro Čechoslováky ve skupině. Tým sice deklasoval Argentinu a remizoval se Severním Irskem, pak ale následovala porážka od Západního Německa a v rozhodujícím zápase o čtvrtfinále další prohra se Severními Iry. O čtyři roky později ale mělo být všechno jinak.
Autor: Profimedia.cz
Na turnaji v roce 1962 platila československá reprezentace za outsidera, ale soupeře šokovala. Došla až do finále, kde stanula proti Brazílii. Josef Masopust dokonce poslal svůj tým do vedení, obhájci titulu však nakonec zvítězili 3:1. Čechoslováci získali stříbro. Masopust později obdržel Zlatý míč.
Autor: ČTK
První světový šampionát v Mexiku československému týmu nevyšel. Reprezentace ve skupině narazila na obhájce titulu z Anglie, favorizované Brazilce a Rumunsko. Ve všech třech utkáních prohrála a bez bodu obsadila poslední místo ve skupině.
Autor: ČTK
Ve Španělsku 1982 se představilo rekordních 24 týmů a Československo doufalo v návrat mezi elitu. Na turnaji však remizovalo s Francií a Kuvajtem a podlehlo Anglii. Třetí místo ve skupině znamenalo vyřazení už po první fázi turnaje.
Autor: Profimedia.cz
Na mistrovství světa v Itálii v roce 1990 se Československo představilo naposledy. Tým s kanonýrem Tomášem Skuhravým postoupil až do čtvrtfinále. Tam narazil na pozdější mistry světa z Německa, kterým podlehl 0:1.
Autor: Profimedia.cz
První a dosud jedinou účast samostatného Česka hostilo Německo v roce 2006. Hvězdný tým kolem Petra Čecha, Pavla Nedvěda, Tomáše Rosického či Jana Kollera vstoupil do turnaje výhrou 3:0 nad USA. Následně však přišly porážky s Ghanou a Itálií, které znamenaly konec už ve skupině.
Autor: Profimedia.cz