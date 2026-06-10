Senzační stříbro i rychlý konec hvězd. Jak si fotbalisté vedli na šampionátech?

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  10:00
Mistrovství světa ve fotbale začíná tento týden a česká reprezentace se na něm představí po dvaceti letech. Celkově půjde o desátou účast na světovém šampionátu za českou a československou historii. V minulosti dokázal národní tým udělat fanouškům radost ziskem medailí. Některé šampionáty však naopak skončily dříve, než se čekalo.
Čeští fotbalisté slaví gól proti Guatemale. Týmová fotografie českých fotbalistů před utkáním s Guatemalou Československá reprezentace na mistrovství světa ve fotbale 1934 Velkolepé uvítání československých fotbalistů po návratu z MS 1934 Zápas československé reprezentace na mistrovství světa ve fotbale 1938 Československá reprezentace na mistrovství světa ve fotbale 1954 Zápas československé reprezentace na mistrovství světa ve fotbale 1958 Československá reprezentace na mistrovství světa ve fotbale 1962 Zápas československé reprezentace na mistrovství světa ve fotbale 1970 Zápas československé reprezentace na mistrovství světa ve fotbale 1982 Československá reprezentace na mistrovství světa ve fotbale 1990 Česká reprezentace na mistrovství světa ve fotbale 2006

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začíná ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Tipsport - partner programu
Mexiko vs. Jihoafrická republikaFotbal - Skupina A - 11. 6. 2026:Mexiko vs. Jihoafrická republika //www.idnes.cz/sport
11. 6. 21:00
  • 1.45
  • 4.40
  • 8.51
Carolina vs. VegasHokej - 5. zápas - 12. 6. 2026:Carolina vs. Vegas //www.idnes.cz/sport
12. 6. 02:00
  • 2.13
  • 3.85
  • 3.17
Jižní Korea vs. ČeskoFotbal - Skupina A - 12. 6. 2026:Jižní Korea vs. Česko //www.idnes.cz/sport
12. 6. 04:00
  • 2.73
  • 3.11
  • 2.96
Brunclík vs. SačkoTenis - - 12. 6. 2026:Brunclík vs. Sačko //www.idnes.cz/sport
12. 6. 11:00
  • 1.99
  • -
  • 1.82
Kolář vs. CinaTenis - - 12. 6. 2026:Kolář vs. Cina //www.idnes.cz/sport
12. 6. 11:00
  • 2.73
  • -
  • 1.45
Šalková vs. KawováTenis - - 12. 6. 2026:Šalková vs. Kawová //www.idnes.cz/sport
12. 6. 11:00
  • 1.73
  • -
  • 2.11
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

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