Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Trapas v Hradci. Na zápase jedenadvacítky promítli Bulharům maďarskou vlajku

Autor:
  20:41
Děkovačka české jednadvacítky po vítězném utkání s Bulharskem.

Děkovačka české jednadvacítky po vítězném utkání s Bulharskem. | foto: ČTK

Bulharský obránce Simeon Šiškov brání v přístupu k míči českému útočníkovi Vítu...
Trenér české jednadvacítky Michal Bílek sleduje utkání s Bulharskem.
Alexandr Bužek a Mikuláš Konečný pacifikují Nikolu Iljeva.
Český útočník Lukáš Mašek slaví gól.
8 fotografií
Klíčové utkání v kvalifikaci mistrovství Evropy čeští fotbalisté do jedenadvaceti let zvládli, podstatně méně se ale zadařilo organizátorům. Bulhaři budou kromě trpké porážky 0:1 vzpomínat na okamžiky před zápasem, kdy se na stadionu v Hradci Králové rozsvítila maďarská vlajka.

Oba státy mají na vlajce stejnou trikoloru, Bulhaři ale mají horizontální barevné pruhy v pořadí bílá, zelená, červená, zatímco maďarskou vlajku tvoří červená, bílá a zelená.

Česko - Bulharsko 1:0, v klíčovém duelu o Euro spasil jedenadvacítku Mašek

Pořadatelé tak předvedli omyl, který by se dal čekat v testu ze zeměpisu na základní škole, nebo pokud by se zápas hrál na jiné polokouli – ne ve střední Evropě.

Samotní hráči při zpěvu hymny na pozadí s maďarskou vlajkou nehnuli brvou, naštěstí se mohli upnout k vlajce v hledišti, při jejímž výběru fanoušci vedle nesáhli.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

Tipsport - partner programu
Toronto vs. NY IslandersHokej - - 1. 10. 2026:Toronto vs. NY Islanders //www.idnes.cz/sport
1. 10. 01:30
  • 2.29
  • 4.06
  • 2.77
Philadelphia vs. PittsburghHokej - - 1. 10. 2026:Philadelphia vs. Pittsburgh //www.idnes.cz/sport
1. 10. 01:30
  • 2.15
  • 4.10
  • 2.97
Colorado vs. Los AngelesHokej - - 1. 10. 2026:Colorado vs. Los Angeles //www.idnes.cz/sport
1. 10. 04:00
  • 1.87
  • 4.26
  • 3.64
Linetteová vs. SiniakováTenis - 1. kolo - 1. 10. 2026:Linetteová vs. Siniaková //www.idnes.cz/sport
1. 10. 08:30
  • 2.73
  • -
  • 1.44
Giustino vs. DonaldTenis - Osmifinále - 1. 10. 2026:Giustino vs. Donald //www.idnes.cz/sport
1. 10. 13:00
  • 1.78
  • -
  • 1.94
Bublik vs. MenšíkTenis - 1. kolo - 1. 10. 2026:Bublik vs. Menšík //www.idnes.cz/sport
1. 10. 14:30
  • 2.35
  • -
  • 1.59
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte 50 známých českých sportovců podle fotky?

Oslavy zisku titulu mistrů světa v ledním hokeji na Staroměstském náměstí v...

Česká republika se může chlubit obrovským množstvím úspěšných sportovců a sportovkyň. Vybrali jsme padesát z nich, které znají mladší i starší fanoušci. Uhodnete je všechny pouze na základě...

Vonnová potvrdila nový vztah. Jejím partnerem je o jedenáct let mladší lyžař

Lindsey Vonnová s partnerem Matthieuem Bailetem.

Lindsey Vonnová už není single. Jednačtyřicetiletá olympijská vítězka potvrdila vztah s francouzským lyžařem Matthieuem Bailetem.

Olympionici i mistři světa. Které sportovní osobnosti kandidují v obecních volbách?

Zleva Milan Petržela, Alois Hadamczik a Milan Antoš

Už za dva týdny se uskuteční komunální volby, na kandidátkách zavedených stran i místních hnutí nechybí řada známých aktivních sportovců, trenérů, olympioniků i mistrů světa. Podívejte se, které...

Česko - Anglie 0:2, statečný boj fotbalistů v deseti, jenže zase zaspali úvod druhé půle

Adam Hložek v souboji s anglickým obráncem Hallem.

Čeští fotbalisté jsou po dvou domácích zápasech v elitní úrovní Ligy národů bez bodu. Proti Anglii se příkladně rvali, od 25. minuty bojovali v deseti bez vyloučeného Šulce, ale chyba po minutě od...

Česko - Chorvatsko 1:2, prohra při debutu kouče Denii, k remíze chyběly centimetry

Fotbalisté Chorvatska se radují z gólu Marka Pašaliče.

Čeští fotbalisté při premiéře španělského trenéra Santiho Denii prohráli. Ve svém úvodním utkání v elitní úrovni Ligy národů byli dlouho zaražení, ale krátce po půli po inkasované brance procitli,...

Trapas v Hradci. Na zápase jedenadvacítky promítli Bulharům maďarskou vlajku

Děkovačka české jednadvacítky po vítězném utkání s Bulharskem.

Klíčové utkání v kvalifikaci mistrovství Evropy čeští fotbalisté do jedenadvaceti let zvládli, podstatně méně se ale zadařilo organizátorům. Bulhaři budou kromě trpké porážky 0:1 vzpomínat na...

30. září 2026  20:41

Sparťanky nezaváhaly a jsou v osmifinále Evropského poháru, Liberec končí

Sparťanské fotbalistky se radují z gólu proti Servette.

Sparťanské fotbalistky zvítězily v odvetě 2. předkola Evropského poháru na hřišti Farulu Constanta 4:0 a po týden staré úvodní domácí výhře 4:1 postoupily do osmifinále. Mezi 16 nejlepších týmů se...

30. září 2026  18:35,  aktualizováno  20:38

Česko - Bulharsko 1:0, v klíčovém duelu o Euro spasil jedenadvacítku Mašek

Český útočník Lukáš Mašek slaví gól.

Čeští fotbalisté do jednadvaceti let si zajistil účast v baráži o postup na Euro 2027. V utkání s Bulharskem, které bylo jejich přímým konkurentem, zvítězili 1:0 díky trefě Lukáše Maška z 55. minuty....

30. září 2026  17:45,  aktualizováno  20:26

Hokejistky v Lahti nevstřelily Finkám gól, dvakrát neproměnily trestné střílení

Brankářka Peslarová ukrývá puk před Finkou Ronjou Savolainenovou (8. února 2026)

České hokejistky vstoupily do turnaje Euro Hockey Tour v Lahti porážkou s domácím Finskem 0:2. Ve třetí třetině neproměnily dvě trestná střílení, brankářku Sanni Aholaovou nedokázaly překonat Klára...

30. září 2026  19:55

Infantino ztrácí podporu krajanů. Švýcarský svaz chce jiného šéfa fotbalu

Gianni Infantino.

Švýcarský fotbalový svaz (SFV) příští rok ve volbách prezidenta Mezinárodní fotbalové federace nepodpoří současného šéfa FIFA Gianniho Infantina. Informoval o tom v prohlášení.

30. září 2026  19:08

Slovan si u hokejové extraligy otevřel dveře. Češi budou s Bratislavou dál jednat

Ryan Dmowski slaví branku Slovanu Bratislava.

Zástupci Slovanu Bratislava ve středu jednali s extraligovými kluby o možném vstupu slovenského klubu do české hokejové soutěže. A jednání pro ně nedopadla špatně. „Po prezentaci a diskusi o možných...

30. září 2026  18:22

Exhibice Bohemians ve Vsetíně, v dohrávce poháru dal čtyři z pěti gólů Krobot

Fotbalisté Bohemians slaví vedení ve Vsetíně.

Fotbalisté Bohemians Praha 1905 v dohrávce 3. kola domácího poháru MOL Cupu zvítězili na stadionu třetiligového Vsetína drtivě 5:0. Úvodní čtyři branky dal útočník Ladislav Krobot, skóre uzavřel...

30. září 2026  18:14

ATP Tokio 2026: Program, Jiří Lehečka a kde sledovat živě

Jiří Lehečka hraje bekhend ve třetím kole US Open.

V areálu Ariake Coliseum se od 30. září do 6. října 2026 odehraje prestižní turnaj ATP v Tokiu. Na tvrdém povrchu v japonské metropoli se představí i světová špička v čele s obhájcem titulu Carlosem...

30. září 2026  17:26

Učil se českou hymnu, k babičce se chystá na vepřo knedlo zelo. Miluju to, líčí Naderi

Čerstvý český reprezentant Ryan Naderi před zápasem s Anglií.

V srpnu, když zrovna se skotskými Rangers skóroval v kvalifikaci o Konferenční ligu proti Jablonci, ho kontaktoval generální manažer fotbalových reprezentací Pavel Nedvěd. „Mě, takového kluka, se ptá...

30. září 2026  16:46

Mladík Verstappen i růžová formule. Jak se změnila F1 od posledního závodu v Malajsii

Původně plánovaná Velká cena Bahrajnu se musela přesunout do jiného místa...

Původně plánovaná Velká cena Bahrajnu se musela přesunout do jiného místa konání. Formule 1 se tak po téměř přesně devíti letech vrací do Malajsie. Od poslední návštěvy F1 na okruhu Sepang se přitom...

30. září 2026  16:05

Fruhvirtová využila v Pekingu druhou šanci k postupu, Plíšková ukončila sezonu

Linda Fruhvirtová zahrává míč v utkání s Barborou Krejčíkovou na Prague Open.

Linda Fruhvirtová využila šťastného postupu do hlavní soutěže turnaje v Pekingu, v 1. kole porazila 6:2, 6:3 domácí Číňanku Paj Čuo-süan. Další česká tenistka Darja Viďmanová vypadla na turnaji série...

30. září 2026  9:17,  aktualizováno  16:04

Čtenáři po Anglii chválili hlavně Hložka s Kovářem. Hodnocení týmu kazí Šulc

Adam Hložek v akci během zápasu s Anglií.

Vzhledem k tomu, že dostal červenou kartu a svému týmu zápas zkomplikoval, jeho hodnocení nepřekvapí. Pavel Šulc byl v očích čtenářů nejhorším českým fotbalistou v zápase s Anglií (0:2). Nejlépe si...

30. září 2026  15:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Volební speciál 2026

Číst zde