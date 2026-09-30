Oba státy mají na vlajce stejnou trikoloru, Bulhaři ale mají horizontální barevné pruhy v pořadí bílá, zelená, červená, zatímco maďarskou vlajku tvoří červená, bílá a zelená.
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Česko - Bulharsko 1:0, v klíčovém duelu o Euro spasil jedenadvacítku Mašek
Pořadatelé tak předvedli omyl, který by se dal čekat v testu ze zeměpisu na základní škole, nebo pokud by se zápas hrál na jiné polokouli – ne ve střední Evropě.
Samotní hráči při zpěvu hymny na pozadí s maďarskou vlajkou nehnuli brvou, naštěstí se mohli upnout k vlajce v hledišti, při jejímž výběru fanoušci vedle nesáhli.