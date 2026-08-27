Děkanův koncert byl součástí doprovodného programu mistrovství Evropy. Ve fanzóně v Brně bavil fanoušky a po vystoupení si ještě našel čas na setkání s českým týmem po vítězném zápase s Ukrajinou.
Zpěvák si následně společně s volejbalistkami zazpíval právě skladbu Ráno a společný moment se objevil také na jeho Instagramu a na oficiálním účtu české volejbalové reprezentace.
Pro české reprezentantky je přitom domácí šampionát zatím velmi povedený. Po čtyřech zápasech mají na kontě tři vítězství a už nyní mají jistotu postupu do osmifinále.
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Volejbalistky mají jisté osmifinále ME! V Brně si poradily s Ukrajinou
Češky vstoupily do turnaje výhrou 3:1 nad Řeckem, následně si poradily 3:0 s Rakouskem. Poté přišla porážka 1:3 se Srbskem, ale tým se rychle vrátil na vítěznou vlnu a naposledy porazil Ukrajinu 3:1.
Základní skupinu české volejbalistky zakončí ve čtvrtek večer proti Bulharsku. Výsledek už nic na jejich postupu do osmifinále nezmění, půjde však o důležité utkání z pohledu konečného umístění ve skupině a pozice pro vyřazovací část. Osmifinálové duely v Brně jsou na programu 30. a 31. srpna.