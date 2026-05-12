náhledy
Ve Švýcarsku začíná v pátek 15. května mistrovství světa v hokeji a česká reprezentace bude znovu usilovat o zápis mezi nejúspěšnější týmy historie. Československo a později samostatné Česko získaly pohár pro světové šampiony celkem třináctkrát. Poprvé si československým tým připsal vítězství na šampionátu v roce 1947. Přesně před 30 lety pak tým kouče Luďka Bukače vybojovala první titul v samostatné historii. Připomeňte si všechny zlaté hochy, kteří hokejovému národu udělali na mistrovství světa tu největší radost.
Autor: Profimedia.cz
První titul mistrů světa získalo Československo doma v Praze, v roce 1947, na prvním šampionátu po druhé světové válce. Tým vedl kanadský trenér Mike Buckna, který hráčům vštípil zámořský styl hry.
Autor: ČTK
Druhé zlato přišlo v roce 1949 ve Stockholmu. Československý tým nebyl favoritem. Musel se totiž vyrovnat s tragickou ztrátou šesti reprezentantů, kteří v roce 1948 zahynuli při leteckém neštěstí nad Lamanšským průlivem. Navzdory tomu dokázal tým zvítězit a potvrdit postavení mezi hokejovou elitou. Druhá skončila Kanada, třetí USA.
Autor: ČTK
Celých 23 let pak Československo čekalo na další vítězství. Došlo k němu symbolicky v Praze. Československo v roce 1972 navíc přerušilo devítiletou zlatou sérii Sovětského svazu. V atmosféře po okupaci z roku 1968 a událostech z MS 1969 měl tento triumf silný společenský rozměr. Fanoušci slavili výsledek i symbolickou porážku okupantů.
Autor: ČTK
V Katovicích v roce 1976 předvedlo Československo jednu z nejpřesvědčivějších jízd své historie. Turnajem prošlo bez porážky. Mezi největší hvězdy patřili brankář Jiří Holeček, obránce František Pospíšil a útočník Vladimír Martinec, který byl navíc nejproduktivnějším hráčem turnaje.
Autor: ČTK
O rok později dokázalo Československo titul obhájit a získalo druhé zlato za sebou. To navzdory silné konkurenci. Po osmi letech se do hry vrátila Kanada - a rovnou s hráči z NHL. Československý tým ale nakonec zvítězil. Druhé bylo Švédsko, třetí SSSR. Kanaďani se museli smířit s bramborovou medailí.
Autor: Profimedia.cz
Poslední československý titul přišel znovu na domácím ledě v Praze v roce 1985. Tým se v rozhodující fázi vypořádal s Kanadou i Sovětským svazem a získal šesté zlato v historii Československa.
Autor: ČTK
První titul samostatné České republiky přišel v roce 1996, tři roky po rozdělení Československa. Češi ve finále porazili Kanadu 4:2 a vídeňský triumf odstartoval zřejmě nejslavnější éru českého hokeje.
Autor: ČTK
Zlato z Norska 1999 bylo prvním dílem českého „zlatého hattricku“. Češi ve finále přetlačili Finsko a navázali na olympijské Nagano z předchozího roku.
Autor: ČTK
Druhá část „zlatého hattricku“ se psala roku 2000 v Petrohradě. Finále mělo mimořádný náboj: Česko se v něm utkalo se Slovenskem. Šlo o první finálový souboj dvou nástupnických států bývalého Československa na mistrovství světa. Češi zvítězili 5:3 a získali třetí světový titul samostatné éry.
Autor: ČTK
Rok 2001, Německo. Po napínavém finále proti Finsku rozhodl v prodloužení David Moravec gólem na konečných 3:2. Hláška Roberta Záruby „Vítej, zlatý hattricku!“ patří dodnes mezi nejslavnější v historii českého sportu.
Autor: ČTK
Po několika letech útlumu se v roce 2005 Češi se vrátili na vrchol. Ve finále porazili Kanadu 3:0. Turnaj byl navíc mimořádně nabitý hvězdami kvůli výluce v NHL. Hrdinou týmu se stal brankář Tomáš Vokoun. Jakýmsi poznávacím znamením fanoušků českého týmu se během šampionátu stal obvázaný malíček. Německý obránce Stefan Schauer tehdy zlomil Jaromíru Jágrovi malíček. Ten však s pomocí speciální dlahy šampionát dohrál a reprezentaci významně pomohl k vítězství.
Autor: ČTK
Pět let trvalo čekání na další titul. Získal ho tým, na který by si před turnajem vsadil jen málokdo. Výběr složený převážně z nováčků zpočátku příliš nezářil, postupně ale jeho výkony rostly. Ve čtvrtfinále Češi senzačně porazili rozjeté Finsko. V semifinále pak stáli proti Švédsku. Ještě osm sekund před koncem závěrečné třetiny Češi prohrávali. Pak ale Švédy šokovala střela Karla Rachůnka. Ten vyrovnal a semifinále nakonec musely rozhodnout až samostatné nájezdy. Ve finále český tým porazil favorizované Rusko 2:1. Už po 20 sekundách se trefil Jakub Klepiš a druhý gól přidal kapitán Tomáš Rolinek.
Autor: Profimedia.cz
Následovalo dlouhých čtrnáct let bez vítězství. O to sladší v roce 2024 bylo. Český tým ho získal doma - hrálo se ve výjimečné atmosféře Prahy a Ostravy. Češi ve finále porazili Švýcarsko 2:0, vítězný gól vstřelil David Pastrňák. Obrovskou oporu tým našel v brankáři Lukáši Dostálovi. Šampionát byl nejnavštěvovanějším mistrovstvím světa v historii. Návštěvnost dosáhla rekordních 797 727 diváků.
Autor: ČTK