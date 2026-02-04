České hokejistky vyzkoušely olympijské postele. Anti-sex nejsou, chválily

České hokejové reprezentantky Kristýna Kaltounková a Andrea Trnková ukázaly, jak se jim žije v olympijské vesničce. Na Instagramu sdílely video přímo ze svého pokoje. Hlavním tématem se staly jejich postele. Podrobily je krátké recenzi a nevyhnuly se ani srovnání s lepenkovými lůžky, která před dvěma lety budila pozornost na hrách v Paříži.
České hokejistky, zleva Kristýna Kaltounková, Natálie Mlýnková a Aneta...

České hokejistky, zleva Kristýna Kaltounková, Natálie Mlýnková a Aneta Tejralová si vyzvedly oblečení a vybavení pro sportovce nominované na zimní olympijské hry. | foto: ČTK

Logo Českého hokejového týmu na matraci v pokoji Kristýny Kaltounkové a Andrey...
Kristýna Kaltounková na svém pokoji na olympiádě v Miláně.
Kristýna Kaltounková
Kristýna Kaltounková
„Díky bohu, postele nejsou z kartonu,“ zdůraznila hned na začátku Kaltounková. Narážela tím na diskutované postele z lepenky, které měli olympionici v Paříži.

Mluvilo se o nich jako o údajně málo pevných a na sociálních sítích se jim přezdívalo „anti-sex postele“. Podle tehdejších spekulací měly mít schválně nižší nosnost, aby na nich nešlo provozovat milostné hrátky.

„Tohle je ale dřevo,“ upozornila hokejistka ve videu, zatímco poklepávala na rám postele.

Pochválila i matraci, která je podle ní pohodlná. Navíc reprezentantku zaujalo logo českého olympijského týmu na boku. „Přála bych si, abychom si je mohly vzít domů,“ řekla do kamery.

Postel prošla s dobrým hodnocením i u její reprezentační kolegyně. „Není to jako doma, ale je to OK,“ řekla Trnková.

Recenze postelí natáčí v těchto dnech pro své sociální sítě i další olympionici. A všichni se shodují, že tentokrát je vše v pořádku. „Vypadají dobře,“ řekla ve svém videu například britská krasobruslařka krasobruslařka na ledě Phebe Bekkerová.

Kartonová lůžka se v roce 2024 stala nechtěným hitem pařížské olympiády. Pořadatelé tehdy vsadili na vybavení, které bude možné po skončení her snadno recyklovat. Přesto se rychle rozšířily dohady, že konstrukce je chabá a neudrží dva lidi najednou.

Organizátoři opakovaně zdůrazňovali, že nosnost je standardní. Drobné kontroverzi, kterou navíc přiživovali sami sportovci na sociálních sítích, už ale nezabránili.

Nejsou to anti-sex postele, udrží dva lidi, testují kartonová lůžka olympionici

Na lůžka z kartonu dodnes někteří sportovci vzpomínají. Triatlonista Hongkongu Jason Ng Tai Long Hardcastle patří mezi ty, kteří postele v Paříži zažili na vlastní kůži. „Ty současné vypadají mnohem pohodlněji než v roce 2024,“ napsal do komentářů pod videem českých hokejistek.

4. února 2026  10:30,  aktualizováno  10:51

České hokejistky vyzkoušely olympijské postele. Anti-sex nejsou, chválily

Zimní olympijské hry 2026 v TV: program vysílání v Miláně a Cortině

Lyžař Jan Zabystřan nafasoval olympijské oblečení a vybavení.

Největší sportovní svátek je tu a s ním i velká porce televizních přenosů. Kde můžete sledovat olympijské hry v Miláně a Cortině živě, jaké soutěže uvidíte v České televizi a kdo má v programu...

4. února 2026

Trojzubec, góly a trofeje i rozpaky na závěr. Jak se Birmančevič zapsal ve Spartě?

HRDÝ SPARŤAN. Útočník Veljko Birmančevič s fanoušky oslavuje proměněnou...

Je jedním z nejvýraznějších cizinců, kteří se za poslední dobu ve Spartě objevili. Ve své první sezoně patřil k oporám mužstva, které získalo double. Sám vyhrál ocenění pro nejlepšího hráče sezony...

4. února 2026  7:29

