Video z útrob stadionu, které zveřejnil oficiální profil ženské reprezentace, zachycuje atmosféru krátce poté, co si tým převzal bronzové medaile. Pozornost na sebe upoutal i trenér juniorek Dušan Andrašovský, jenž si během proslovu vysloužil bouřlivou odezvu.
„Absolutní hrdost. Co jste předvedly, i když to nešlo. Byly tam těžké chvíle, ale zasloužili jsme si to. Zasloužily jste si to za celou sezonu, jak jste dřely, jak jste pracovaly od léta. Dneska se nám to vrátilo, dokonce jsme to dokázali uhrát na dvě lajny. Krásná práce, gratuluji,“ řekl Andrašovský hráčkám po vyhraném zápase.
V další části proslovu pak zdůraznil, že bronz má pro tým obrovskou cenu i kvůli tomu, co všechno mu předcházelo. „Za nás všechny určitě nejtěžší medaile, kterou jsme získali spolu všichni, co tady jsme. Ale o to více si jí cením a mám hroznou radost vyhrát takhle poslední zápas. To je lepší než stříbro,“ chválil své svěřenkyně.
Nezapomněl ani na své kolegy. „Děkuji celému realizáku, nebudu jmenovat, protože jste odvedli zase skvělou práci. Jsem na vás hrdý,“ zakončil svůj emotivní proslov bývalý hokejový útočník.
Po něm se na něj vrhlo několik hráček s plným kýblem a celého jej polily, přidaly se i další s lahvemi a kelímky, kouč si tak ožil bronzovou oslavu se vším všudy.