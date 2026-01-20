Absolutní hrdost, chválil trenér bronzové medailistky. Pak schytal vítěznou sprchu

  15:15
Český mládežnický hokej si připsal další úspěch. Výběr hráček do 18 let na mistrovství světa v kanadském Cape Breton vybojoval bronz, když v závěrečném duelu přetlačil Švédky 4:3. A v kabině pak propukly bujaré oslavy.
Český juniorský hokej si připsal další úspěch poté, co Češky na mistrovství...

Český juniorský hokej si připsal další úspěch poté, co Češky na mistrovství světa do 18 let vybojovaly bronz. V závěrečném duelu přetlačily Švédky 4:3. | foto: Instagram @narodnitymzen

Český juniorský hokej si připsal další úspěch poté, co Češky na mistrovství...
Asistent trenérky českých hokejistek Dušan Andrašovský po návratu z bronzového...
Asistent trenérky českých hokejistek Dušan Andrašovský po návratu z bronzového...
České hokejistky se chystají na zápas.
Video z útrob stadionu, které zveřejnil oficiální profil ženské reprezentace, zachycuje atmosféru krátce poté, co si tým převzal bronzové medaile. Pozornost na sebe upoutal i trenér juniorek Dušan Andrašovský, jenž si během proslovu vysloužil bouřlivou odezvu.

„Absolutní hrdost. Co jste předvedly, i když to nešlo. Byly tam těžké chvíle, ale zasloužili jsme si to. Zasloužily jste si to za celou sezonu, jak jste dřely, jak jste pracovaly od léta. Dneska se nám to vrátilo, dokonce jsme to dokázali uhrát na dvě lajny. Krásná práce, gratuluji,“ řekl Andrašovský hráčkám po vyhraném zápase.

V další části proslovu pak zdůraznil, že bronz má pro tým obrovskou cenu i kvůli tomu, co všechno mu předcházelo. „Za nás všechny určitě nejtěžší medaile, kterou jsme získali spolu všichni, co tady jsme. Ale o to více si jí cením a mám hroznou radost vyhrát takhle poslední zápas. To je lepší než stříbro,“ chválil své svěřenkyně.

Brankářka českých hokejistek představila výstroj pro hry v Miláně. Líbí se vám?

Nezapomněl ani na své kolegy. „Děkuji celému realizáku, nebudu jmenovat, protože jste odvedli zase skvělou práci. Jsem na vás hrdý,“ zakončil svůj emotivní proslov bývalý hokejový útočník.

Po něm se na něj vrhlo několik hráček s plným kýblem a celého jej polily, přidaly se i další s lahvemi a kelímky, kouč si tak ožil bronzovou oslavu se vším všudy.

Absolutní hrdost, chválil trenér bronzové medailistky. Pak schytal vítěznou sprchu

