Změní česká reprezentace dodavatele dresů? Po třiceti letech může skončit Puma

David Chuchma
  18:24
Více než třicet let patří k české fotbalové reprezentaci. Spolupráce se značkou Puma provází národní tým od jeho samostatných začátků a je spojená s největšími úspěchy i smutnými porážkami. Nyní se ale zdá, že dlouholetý vztah se chýlí ke konci a už od příští sezony by mohla nastat změna.
Tomáš Souček se raduje ze své branky proti Gibraltaru

Tomáš Souček se raduje ze své branky proti Gibraltaru | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Historie české reprezentace se značkou Puma sahá až do poloviny 90. let. Právě v jejích dresech tým v roce 1996 senzačně došel až do finále mistrovství Evropy v Anglii, kde podlehl Německu po zlatém gólu Olivera Bierhoffa. Výraznou stopu zanechalo i Euru 2004 v Portugalsku, kde český výběr okouzlil Evropu ofenzivním fotbalem a skončil v semifinále.

Fanoušci si ale vybaví i pozdější turnaje – Euro 2012 nebo 2021, na němž Češi vyřadili favorizované Nizozemsko. Všechny tyto momenty se odehrály v dresech stejného výrobce. Právě proto je možný rozchod po více než třech dekádách vnímán jako symbolická změna celé jedné éry.

Retro i límeček. Fotbalisté představili dresy, ve kterých půjdou do baráže o MS

Podle zdrojů serveru iSport.cz by poslední zápasy v dresech Pumy mohly přijít v případě postupu národního týmu na nadcházejícím mistrovství světa, které se má konat v USA, Kanadě a Mexiku. Po turnaji by měla česká reprezentace vstoupit do nové kapitoly – tentokrát už s jiným partnerem.

Favoritem na převzetí role dodavatele je Adidas. Ten už měl podle dostupných informací uspět ve výběrovém řízení a v českém prostředí má silnou pozici i zkušenosti. Obléká například pražskou Spartu, která je s podobou dresů dlouhodobě spokojena.

Liga odloží celé kolo kvůli baráži o MS, dohrávat se bude až za měsíc

Puma v posledních letech čelila kritice zejména ze strany fanoušků. Terčem nespokojenosti byly především uniformní střihy a designy, které se u řady reprezentací i klubů lišily jen barvami a drobnými detaily. U českého týmu se často zmiňovala podobnost venkovních sad například se Švýcarskem.

Podobné výtky se přitom netýkaly jen Česka. Řada špičkových týmů, které Puma oblékala, měla velmi podobné dresy, což část fanoušků vnímala jako ztrátu identity. Otázkou zůstává, zda by příchod Adidasu znamenal výraznou změnu i v tomto směru.

Adidas aktuálně spolupracuje s evropskými mistry ze Španělska, Německem nebo Argentinou. Jejich dresy často staví na historických motivech a odkazech na slavné éry, což je trend, který má mezi fanoušky silnou odezvu.

Vizuální stránka ale bývá jen jednou částí celé dohody. Klíčovým faktorem zůstávají finance. Právě ekonomické podmínky jsou u podobných smluv zásadní – a u národního týmu tomu nebude jinak. O tom, kdo bude českou reprezentaci oblékat v dalších letech, tak pravděpodobně nerozhodne jen design, ale především čísla v kontraktu.

Změní česká reprezentace dodavatele dresů? Po třiceti letech může skončit Puma

28. ledna 2026  18:24

