České házenkářky představily nové reprezentační dresy. Jak se vám líbí?

  11:05
České házenkářky představily speciální sadu dresů, ve které nastoupí už ve čtvrtek 9. dubna v pražské UNYP Areně v utkání proti Dánsku. Limitovaná edice vznikla u příležitosti domácího mistrovství Evropy žen a má být jedním ze symbolů vrcholu nadcházející reprezentační sezony.
Nová sada dresů českých házenkářek vznikla ve spolupráci se značkou Puma u příležitosti domácího EHF EURO 2026. Netradiční kombinace tmavě modré a žluté vychází z vizuální identity šampionátu a doplňuje klasickou červenobílou. Dresy mají vedle sportovního využití i fanouškovský a sběratelský přesah. | foto: Česká házená

Nové dresy, které vznikly ve spolupráci se značkou Puma, vycházejí z vizuální identity šampionátu a oproti tradiční červenobílé kombinaci tentokrát sází na tmavě modrou a žlutou. Právě tahle změna je odlišuje od běžných reprezentačních sad a má je podle vyjádření České házené víc posunout do lifestylové roviny.

Vedle sportovního využití mají dresy fungovat i jako fanouškovský suvenýr spojený s návratem velké házenkářské akce do Česka po šestatřiceti letech. Hlavním dějištěm turnaje bude na začátku prosince brněnská T-Mobile Arena.

Zveřejnění nové podoby dresů se však neobešlo bez reakcí. Zatímco část fanoušků ocenila odlišný design i propojení s turnajem, jiní upozorňovali na nezvyklou barevnou kombinaci. „Nespletli jste si Česko a Švédsko?“ objevilo se například v komentáři pod propagačním videem na sociálních sítích. Podobných reakcí se vyskytlo víc, přesto jde o záměrnou odchylku od tradičních národních barev.

Premiéra nové sady není náhodná. Utkání s Dánskem, jedním z nejsilnějších týmů světa, bude zároveň posledním domácím vystoupením české reprezentace v rámci EHF EURO Cupu a důležitým testem před samotným šampionátem.

Čeští házenkáři v přípravě nestačili na favorizované Portugalsko

Speciální edice bude mít navíc i charitativní přesah. Dresy, ve kterých hráčky proti Dánsku nastoupí, poputují po zápase do aukce a výtěžek zamíří na podporu organizace Loono, která se věnuje prevenci závažných onemocnění a osvětě v oblasti zdraví.

Tipsport - partner programu
Rubljov vs. BorgesTenis - - 6. 4. 2026:Rubljov vs. Borges //www.idnes.cz/sport
6. 4. 11:00
  • 1.25
  • -
  • 3.93
Rinderknech vs. ChačanovTenis - - 6. 4. 2026:Rinderknech vs. Chačanov //www.idnes.cz/sport
6. 4. 11:00
  • 2.84
  • -
  • 1.42
Udinese vs. ComoFotbal - 31. kolo - 6. 4. 2026:Udinese vs. Como //www.idnes.cz/sport
6. 4. 12:30
  • 5.31
  • 3.89
  • 1.71
Lehečka vs. NavaTenis - - 6. 4. 2026:Lehečka vs. Nava //www.idnes.cz/sport
6. 4. 12:30
  • 1.27
  • -
  • 3.70
Bergs vs. MannarinoTenis - - 6. 4. 2026:Bergs vs. Mannarino //www.idnes.cz/sport
6. 4. 12:30
  • 1.26
  • -
  • 3.75
Báez vs. WawrinkaTenis - - 6. 4. 2026:Báez vs. Wawrinka //www.idnes.cz/sport
6. 4. 12:30
  • 1.42
  • -
  • 2.82
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Ledecká zaujala novým vzhledem. Fanoušci ji přirovnali k Avril Lavigne

Ester Ledecká zaujala fanoušky nezvyklou barvou vlasů

Trojnásobná olympijská medailistka Ester Ledecká se na sociálních sítích pochlubila návštěvou divadla, fanoušky však více zaujal její vzhled. Neobvyklá barva vlasů podle nich české sportovní hvězdě...

Česko - Dánsko 2:2, na penalty 3:1, po letech jsou fotbalisté na mistrovství světa

Čeští fotbalisté slaví postup na mistrovství světa 2026.

Český fotbal je zase světový. V červnu se v Americe představí na nejsledovanější sportovní akci planety. Bude součástí načančané show, která poprvé v historii pojme osmačtyřicet zemí. Postup si...

OBRAZEM: Party v ulicích Prahy! Jak Češi v noci slavili postup na mistrovství světa

Před letenským stadionem to vřelo. Češi nejdřív v základní hrací době...

Dvacet let po poslední úspěšné baráži hostila pražská Letná další vrchol dodatečné kvalifikace o mistrovství světa. A zase to vyšlo! Čeští fotbalisté si zahrají na největší sportovní akci planety...

Všechny týmy fotbalového MS: nováčci i zajímavé příběhy. Koho doplní Češi?

Kapitán národního týmu Ladislav Krejčí se raduje z gólu v prodloužení proti...

Blíží se to. První fotbalové mistrovství světa, kterého se zúčastní 48 mužstev. A mezi účastníky budou po 20 letech také Češi, kteří se kvalifikovali přes baráž jako jedni z posledních. Už před nimi...

Prezident, politici i sportovní legendy. Kdo na Letné slavil postup Čechů na MS?

Prezident Petr Pavel a David Trunda

Čeští fotbalisté na Letné dosáhli klíčového úspěchu, když v barážovém utkání proti Dánsku po dvaceti letech vybojovali postup na mistrovství světa. Rozhodující zápas přilákal na stadion tisíce...

James málem psal historii i s Kennardem. Curry je zpět, jenže výhru netrefil

Střídání generací, Cooper Flagg (32) z Dallas Mavericks přijímá gratulaci...

Souboj nejstaršího a nejmladšího hráče NBA poprvé dopadl lépe pro toho druhého. Devatenáctiletý Cooper Flagg táhl basketbalisty Dallas Mavericks k výhře 134:128 nad Los Angeles Lakers, když zapsal 45...

6. dubna 2026  7:41,  aktualizováno  9:38

Zákon silnějšího, kývl po Flandrech Van der Poel. Pogačar už velí: Teď si užít kostky

Vítěz Tadej Pogačar se v cíli monumentu Kolem Flander zdraví s druhým Mathieuem...

Ten pohled měl před očima už mnohokrát, přesto ho nikdy neomrzí. Do cíle cyklistického monumentu Kolem Flander zbývaly dva kilometry a Slovinec Tadej Pogačar se ohlédl za sebe. A tam nikdo. Jen...

6. dubna 2026

O Češích v Barceloně: Satoranskému i Veselému končí smlouvy. Co bude dál?

Tomáš Satoranský rozehrává útok proti Crvené zvezdě Bělehrad.

Společně v Barceloně působí od roku 2022, kdy se Tomáš Satoranský vrátil do Evropy ze zámořské NBA a Jan Veselý přestoupil z tureckého Fenerbahce. Hned v první sezoně slavili titul ve španělské lize...

6. dubna 2026  8:39

Má titul s tahačem, teď Lacko míří do terénu: Oříšek? Závislost na navigátorovi

Piloti Adam Lacko (vpravo) a Martin Koloc před vozem Revo Red-Lined T1+.

Už i na Adama Lacka došlo. Asfalt mění za terén, samotu za navigátora. Poprvé kariéře. Evropský šampion v závodech tahačů z roku 2017 bude letos jezdit ve své stáji Buggyra ZM Racing v terénním...

6. dubna 2026  8:26

Zacha, Pastrňák a Chmelař v NHL bodovali, Vladař byl třetí hvězdou duelu

Owen Tippett (74) a Dan Vladař (80) oslavují výhru Philadelphia Flyers.

Hokejisté Philadelphie si vylepšili šance na postup do play off díky nedělní výhře 2:1 po prodloužení nad Bostonem. Jediný gól Bruins vstřelil Pavel Zacha za asistence Davida Pastrňáka, gólman vítězů...

6. dubna 2026  7:04,  aktualizováno  8:16

Respekt Koubkovi i hráčům. Ukázali, co v sobě Češi mají. Priske o baráži i Spartě

Sparťanský trenér Brian Priske kyne fanouškům po vítězném utkání v lize nad...

Při pohledu na spoustu prázdných míst v sále se nejdřív podivil „Jsou Velikonoce, tak asi proto,“ prohodil Brian Priske. Pak si trenér sparťanských fotbalistů na tiskové konferenci sám vzal slovo....

6. dubna 2026

Reprezentanti do boje, zavelel Trpišovský. Výkon proti Baníku měl parametry, těšil se

Trenér Slavie Trpišovský během zápasu s Baníkem.

Žádné úlevy, žádné šetření reprezentantů. Všech sedm fotbalistů, kteří v minulých dnech pomohli národnímu mužstvu vybojovat postup na mistrovství světa, bylo v základní sestavě Slavie Praha v Ostravě...

6. dubna 2026

Bouřlivá a násilná hra. Historie fotbalu je krvavá, současný název prvně použil kněz

Premium
Dnes ho pravidelně hrává téměř čtvrtmiliarda lidí. Symbolizuje ho...

Dnes ho pravidelně hrává téměř čtvrtmiliarda lidí. Symbolizuje ho lehkost, technické finesy a trestání jakýchkoliv faulů. Bývaly ale doby, kdy se z hrací plochy sbírali těžce ranění, či dokonce...

6. dubna 2026

Bouzková vybojovala v Bogotě titul! Outsiderka ji nezaskočila ani ve finále

Marie Bouzková hraje bekhend ve finále turnaje v Bogotě.

Tenistka Marie Bouzková získala na antuce v Bogotě třetí titul na okruhu WTA. V téměř tříhodinovém finále nasazená jednička porazila 6:7, 6:2, 6:2 turnajovou osmičku Pannu Udvardyovou z Maďarska....

5. dubna 2026  12:36,  aktualizováno  22:20

Karviná v akci po vypuknutí skandálu: Pro hráče i trenéry je to nepříjemné, říká kouč

Zastupující karvinský kouč Pavel Němec při zápase na Spartě. Nahradil...

Než novináři dostali prostor na otázky, zastupující trenér karvinských fotbalistů Pavel Němec je s úsměvem požádal: „Je to moje první tiskovka, tak prosím buďte na mě hodní.“ Ale copak se šlo...

5. dubna 2026  22:18

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Opava z trojky vládla i padla, výhru Ústí vystřelil Vyoral. Slaví i Písek

Nick Johnson z Ústí nad Labem zakončuje na opavský koš.

Basketbalistům Opavy nepomohlo v 13. kole ligové nadstavby ani 17 tříbodových košů k vítězství v Ústí nad Labem. Domácí Sluneta vyhrála 98:95 a oplatila Slezanům únorovou porážku z utkání o třetí...

5. dubna 2026  20:49,  aktualizováno  21:51

Sparta - Karviná 2:0, domácí utekli Plzni, v útočném duelu se trefili Sonne a Mercado

Fotbalisté Sparty se radují z gólu, který vstřelil John Mercado (vpravo).

Sparťanští fotbalisté si upevnili druhou příčku v tabulce. Využili sobotního zaváhání Plzně, doma v 27. kole Chance ligy porazili Karvinou 2:0 a osm kol před koncem sezony mají na Viktorii osmibodový...

5. dubna 2026  17:35,  aktualizováno  20:26

