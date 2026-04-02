Nové dresy, které vznikly ve spolupráci se značkou Puma, vycházejí z vizuální identity šampionátu a oproti tradiční červenobílé kombinaci tentokrát sází na tmavě modrou a žlutou. Právě tahle změna je odlišuje od běžných reprezentačních sad a má je podle vyjádření České házené víc posunout do lifestylové roviny.
Vedle sportovního využití mají dresy fungovat i jako fanouškovský suvenýr spojený s návratem velké házenkářské akce do Česka po šestatřiceti letech. Hlavním dějištěm turnaje bude na začátku prosince brněnská T-Mobile Arena.
Zveřejnění nové podoby dresů se však neobešlo bez reakcí. Zatímco část fanoušků ocenila odlišný design i propojení s turnajem, jiní upozorňovali na nezvyklou barevnou kombinaci. „Nespletli jste si Česko a Švédsko?“ objevilo se například v komentáři pod propagačním videem na sociálních sítích. Podobných reakcí se vyskytlo víc, přesto jde o záměrnou odchylku od tradičních národních barev.
Premiéra nové sady není náhodná. Utkání s Dánskem, jedním z nejsilnějších týmů světa, bude zároveň posledním domácím vystoupením české reprezentace v rámci EHF EURO Cupu a důležitým testem před samotným šampionátem.
|
Speciální edice bude mít navíc i charitativní přesah. Dresy, ve kterých hráčky proti Dánsku nastoupí, poputují po zápase do aukce a výtěžek zamíří na podporu organizace Loono, která se věnuje prevenci závažných onemocnění a osvětě v oblasti zdraví.