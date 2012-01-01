náhledy
Ještě než se herní tváře blížily realitě na pixel, vznikaly ve FIFA 13 pod rukama grafiků EA Sports podoby českých fotbalistů, které dnes působí místy úsměvně, jindy překvapivě věrně. Jak tehdy vypadali Petr Čech, Tomáš Rosický nebo Václav Kadlec v herním světě a kde v sezoně 2012/2013 skutečně hráli? Připomeňte si česká jména, jejich klubové adresy i to, jak moc se digitální verze trefily do reality.
V sezoně 2012/2013 hrál ve Watfordu, kam přišel z Udine, a ve svých 20 letech patřil k největším hvězdám soutěže. V anglické Championship nasázel 22 branek a stal se nejlepším střelcem ligy. Výrazná sezona z něj tehdy udělala jednoho z nejžádanějších českých útočníků. Dnes Matěj Vydra působí v Plzni.
Průlomové období zažíval v ročníku 2012/2013 Václav Kadlec, který patřil k ofenzivním tahounům Sparty Praha. Bylo mu 20 let a v té době se řadil mezi největší české útočné talenty, pravidelně nastupoval v lize i v Evropské lize. Sparta tehdy bojovala o titul a Kadlec si upevňoval pozici i směrem k reprezentaci. Václav Kadlec už profesionální kariéru ukončil.
V sezoně 2012/2013 už působil v Werderu Brémy, kam přestoupil z Liberce po povedeném Euru 2012. Bylo mu 26 let a hned v první bundesligové sezoně si vybojoval pevné místo v základní sestavě na pravém kraji obrany. Theodor Gebre Selassie patřil k hráčům s nejvyšší minutáží v týmu a stal se stabilním členem české reprezentace. Po konci aktivní kariéry se vrátil do Liberce, kde dnes pracuje ve vedení klubu.
V sezoně 2012/2013 působil ve Spartaku Moskva, kam zamířil už dříve ze Slavie Praha. Markovi Suchému bylo 24 let a v ruském klubu patřil do širší rotace na stoperu, zároveň zůstával stabilním členem české reprezentace. Angažmá v Moskvě pro něj znamenalo první dlouhodobé působení mimo českou ligu. V současnosti hraje za rezervu Slavie.
Zkušenosti z velkého zahraničního angažmá sbíral Tomáš Sivok v sezoně 2012/2013 v dresu Beşiktaşe Istanbul, kde patřil k lídrům defenzivy. Bylo mu 29 let a nastupoval převážně na pozici stopera, často s výraznou rolí v organizaci hry. Turecký klub tehdy došel až do čtvrtfinále Evropské ligy, Sivok patřil mezi nejvytíženější hráče. Po ukončení kariéry se přesunul do funkcionářské role a dnes působí ve vedení Sparty Praha.
V sezoně 2012/2013 patřil Tomáš Rosický mezi nejzkušenější hráče Arsenalu a nosil také kapitánskou pásku. Ve 32 letech byl spíš herním lídrem než tahounem na plné zápasový vytížení, roli mu navíc komplikovala častá zranění. Přesto zůstával výraznou autoritou v kabině i symbolem technického pojetí hry. Po ukončení kariéry se Rosický vrátil do Česka a dnes působí jako sportovní ředitel Sparty Praha.
Patřil k pilířům mistrovské Plzně v ročníku 2012/2013 – František Rajtoral tehdy ve 25 letech pravidelně nastupoval na pravém kraji obrany. Výrazně se podílel na zisku ligového titulu a zároveň sbíral zkušenosti v Lize mistrů, kde Viktoria hrála základní skupinu. V té době byl vnímán jako spolehlivý ligový bek s reprezentačním potenciálem. Jeho život bohužel skončil tragicky, v roce 2017 během angažmá v Turecku si vzal život.
Patřil k nejzkušenějším českým legionářům v ročníku 2012/2013, kdy Jaroslav Plašil nastupoval ve Francii za Girondins Bordeaux. Ve 30 letech zastával roli kapitána a byl klíčovou postavou středu hřiště díky přehledu a práci s míčem. Stabilní výkony mu tehdy držely místo i v české reprezentaci. Jaroslav Plašil svou profesionální kariéru ukončil právě v Bordeaux, kde patřil k dlouholetým oporám klubu.
Na přelomu let 2012 a 2013 se Václav Pilař posunul z Plzně do Wolfsburgu, čímž si splnil sen o Bundeslize. V ročníku 2012/2013 mu bylo 24 let a do Německa odcházel jako čerstvý mistr ligy i účastník Ligy mistrů, navíc s pověstí jednoho z nejrychlejších českých křídel. Jarní část sezony už odehrál v novém klubu, kde si zvykal na výrazně vyšší tempo soutěže.Později se vrátil do Česka a kariéru spojil hlavně s domácí ligou.
Rychlost a přímočarost si v ročníku 2012/2013 zkoušel prosadit Milan Petržela v Augsburgu, kam zamířil z Plzně. Ve 29 letech se poprvé potkal s Bundesligou a v německém klubu bojoval o místo na křídle v týmu, který hrál o záchranu. Pro Petrželu šlo o výraznou změnu prostředí i stylu fotbalu oproti české lize. Milan Petržela dnes stále aktivně hraje a je spojený se Slováckem.
V ročníku 2012/2013 nastupoval Tomáš Pekhart v Norimberku, kde měl za sebou první sezonu v Bundeslize. Ve 23 letech se snažil prosadit jako klasický hrotový útočník, často odváděl černou práci pro tým a sbíral zkušenosti na nejvyšší německé úrovni. Norimberk tehdy zakončil sezonu ve středu tabulky. Pekhart dnes pokračuje v kariéře v Dukle Praha.
K oporám mistrovské Plzně v ročníku 2012/2013 patřil David Limberský, který ve 29 letech nastupoval na levém kraji obrany. Byl stálicí základní sestavy, podílel se na ligovém titulu a odehrál také zápasy Ligy mistrů, kde Viktoria čelila evropské špičce. Limberský tehdy patřil k nejvýraznějším českým bekům své generace a měl pevné místo i v reprezentaci. Po ukončení kariéry zůstal u fotbalu a dnes je spojený s Jiskrou Domažlice.
Zahraniční angažmá pokračovalo v ročníku 2012/2013 na Ukrajině, kde Jan Laštůvka chytal za Dnipro Dnipropetrovsk. Ve 29 letech patřil k jedničkám týmu a pravidelně nastupoval v lize i evropských soutěžích, Dnipro tehdy patřilo k absolutní špičce ukrajinského fotbalu. Laštůvka si v té sezoně upevnil pozici zkušeného brankáře s velkým mezinárodním přehledem. Po návratu do Česka kariéru ukončil v Baníku Ostrava, kde dnes působí jako trenér brankářů.
Zkušenosti z elitního zahraničí sbíral v ročníku 2012/2013 Tomáš Hübschman, který patřil ke stálicím Šachtaru Doněck. Ve 31 letech nastupoval především ve středu pole, kde plnil defenzivní úkoly a těžil z velkého herního přehledu. Se Šachtarem tehdy získal ligový titul a pravidelně startoval i v Lize mistrů, kde klub patřil k evropskému standardu. Po návratu do Česka ukončil Hübschman kariéru v Jablonci.
Mezi opory v ročníku 2012/2013 se zařadil Vladimír Darida, který tehdy nastupoval za Viktorii Plzeň. Ve 22 letech patřil k nejběhavějším hráčům sestavy, měl důležitou roli ve středu pole a výrazně se podílel i na tažení Evropskou ligou, včetně vyřazení Neapole. Výkony v té sezoně mu otevřely cestu do zahraničí i k pevnějšímu místu v reprezentaci. Vladimír Darida dnes hraje za Hradec Králové.
Vrchol kariéry prožíval v ročníku 2012/2013 Petr Čech, který byl jasnou brankářskou jedničkou Chelsea. Ve 30 letech patřil k nejrespektovanějším gólmanům světa a sezonu zakončil ziskem trofeje z Evropské ligy, když londýnský klub ovládl finále v Amsterdamu. Čech tehdy znovu potvrdil pověst brankáře pro velké zápasy a patřil k lídrům kabiny. Po ukončení fotbalové kariéry se dál věnuje sportu, mimo jiné se prosadil i jako hokejový brankář.
