Incident se odehrál hned v úvodu zhruba dvousetkilometrové etapy, která vedla ze Szarvase do Pakse. Závodníci jeli ještě v početném balíku, když zvíře náhle vyběhlo na silnici přímo před peloton. Uprostřed vozovky klopýtlo, spadlo na bok a začalo se smýkat přes cestu až ke krajnici. Tam se znovu postavilo na nohy a odběhlo pryč.
Všechno přitom mohlo dopadnout mnohem hůř. Srnec se totiž dostal jen pár centimetrů od vedoucích závodníků. V čele jedoucí Slovák Martin Svrček musel prudce zabrzdit, aby se srážce vyhnul. Měl štěstí. Vlivem manévru jen na pár vteřin přejel do protějšího pruhu vozovky. Kdyby náročný okamžik neustál, mohlo dojít k hromadnému pádu.
Pohotovou reakci jezdce ocenili i fanoušci na sociálních sítích. „Skvělé reflexy,“ napsal jeden z komentujících. „Perfektní reakce! Mohl z toho být velký karambol,“ chválil další.
Druhou etapu Tour de Hongrie nakonec vyhrál Francouz Benoît Cosnefroy. Na druhém místě skončil Alexis Renard a třetí dojel Max Kanter.
Podobných střetů se zvířaty už profesionální cyklistika zažila celou řadu. Jen v této sezoně například na lednové Tour Down Under v Austrálii došlo k pádu po srážce s klokanem. Během loňského Giro d’Italia zase jednomu z jezdců skočila do cesty albánská koza.