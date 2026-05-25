Hvězdný portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo minulý týden vyhrál poprvé s an-Nasrem saúdskou ligu. Radost mu ale nedělají jen jeho vlastní sportovní úspěchy. Syn Cristiano Ronaldo Jr. jde v jeho stopách. Prošel mládežnickými týmy Juventusu i Manchesteru United, nyní působí stejně jako jeho otec v arabském klubu. Zároveň už obléká dres portugalské reprezentace do 16 let.
Jak se ale ukazuje, o slovo se ve fotbalovém světě hlásí i mladší bratr Mateo. Jeho matka Georgina Rodríguezová zveřejnila na Instagramu video s výmluvným popiskem „Jako otec“. Na záběrech je malý Mateo zachycený při vstřelení gólu z přímého kopu.
Nadšená nebyla jen hrdá maminka, ale i fanoušci na sociálních sítích. Video si rychle získalo statisíce reakcí a v komentářích se začala opakovat slova o tom, že Ronaldo má doma dalšího nástupce.
„Má krev šampiona,“ napsal jeden ze sledujících. Další Matea označil za „mini CR7“. Jiní si všimli i drobných detailů a upozorňovali, že chůzí i pohybem po hřišti nápadně připomíná slavného otce a dokonce i staršího bratra.
