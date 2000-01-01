náhledy
Důležitý barážový zápas Čechů proti Irsku si v pražském Edenu nenechaly ujít tisíce fanoušků ani řada známých osobností. Národní tým z tribuny podpořil prezident Petr Pavel a nechyběly ani další tváře z politiky, kultury i veřejného života. Podívejte se, kdo byl u důležitého vítězství přímo na stadionu.
Autor: Zuzana Jarolímková / CNC
České reprezentanty v utkání proti Irsku přímo v Edenu podpořil prezident Petr Pavel. V jeho blízkosti na tribuně usedli i předseda Senátu Miloš Vystrčil, senátor Jiří Drahoš nebo předseda FAČR David Trunda.
Autor: Zuzana Jarolímková / CNC, Profimedia.cz
Na VIP tribuně se objevily také další politické osobnosti, například předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura nebo její místopředseda Patrik Nacher.
Autor: CPA / ERBEN, ČTK
Společnou fotkou se na sociálních sítích pochlubili ministři Boris Šťastný, Igor Červený a Robert Plaga.
Autor: Instagram @igor.cerveny
Ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný se ještě před zápasem setkal s irským ministrem pro kulturu, sport a komunikaci Patrickem O’Donovanem.
Autor: Instagram @boris_stastny
Místopředseda Poslanecké sněmovny Patrik Nacher popřál prostřednictvím sociálních sítí české reprezentaci hodně štěstí.
Autor: Instagram @nacherpatrik
Zápas v pražském Edenu si nenechal ujít ani další místopředseda Poslanecké sněmovny, předseda středočeské ODS a fotbalový fanoušek Jan Skopeček.
Autor: Instagram @jan_skopecek
Mužstvo Irska z tribun podporovali irský ministr pro kulturu, sport a komunikaci Patrick O’Donovan, generální ředitel Irské fotbalové asociace (FAI) David Courell a její prezident Paul Cooke.
Autor: imago sportfotodienst / ©INPHO/ Ryan Byrne, ČTK
Důležité utkání nevynechaly ani další osobnosti, například anesteziolog a porodník Antonín Pařízek, sportovní komentátor a moderátor Petr Svěcený, novinář Jan Šmíd, bývalý fotbalový útočník a trenér Jaroslav Hřebík nebo reportér Jiří Hynek.
Autor: Instagram @hynek.jiri
Bouřlivou atmosféru na tribuně si užíval Karlos Vémola.
Autor: Instagram @karlos_terminator_vemola
Český tým přišel podpořit také herec a bavič Richard Genzer.
Autor: Instagram @karlos_terminator_vemola
Vítězství českého týmu na tribuně nadšeně oslavovali moderátoři Evropy 2 Petr Říbal a Ondřej Urban.
Autor: Instagram @ondraurbis
Na zápas dorazil s celou rodinou i podnikatel a lobbista Ivo Rittig.
Autor: Instagram @ivo.rittig
Fotkou ze zázemí stadionu se na sociálních sítích pochlubil herec Petr Rychlý.
Autor: Instagram @petr_rychly
Irský kapitán Nathan Collins hlavičkuje po rohu těsně vedle branky českého týmu.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Jan Kliment vystřelil české reprezentaci postup do finále baráže. Tam čeká Dánsko.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Kapitán české reprezentace Ladislav Krejčí slaví vyrovnávací gól proti Irsku - 2:2.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Český útočník Patrick Schick z penalty překonává Caoimhína Kellehera v bráně Irska.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Po obranném zákroku Vladimíra Coufala si český brankář Matěj Kovář dává v utkání s Irskem smolný vlastní gól.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Český kapitán Ladislav Krejčí diskutuje s rozhodčím Glennem Nybergem během utkání s Irskem.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Irský útočník Troy Parrott z penalty překonává českého brankáře Matěje Kováře.
Autor: Michal Růžička, MAFRA