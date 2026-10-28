Wozniacká a Lee se rozhodli převléknout za zpěvačku Taylor Swift a hvězdu amerického fotbalu Travise Kelceho.
Tenistka oblékla růžovo-stříbrné šaty zdobené ilustracemi a flitry, nasadila blond paruku s ofinou a do ruky vzala růžový mikrofon. Její manžel zase oblékl dres týmu Kansas City Chiefs, za který Kelce nastupuje. Společnými kostýmy se pochlubili na Instagramu. „Halloweenská párty 2026! Taylor a Travis ovládli Miami! Jak se nám to povedlo?“ zeptali se fanoušků.
Jejich halloweenské převleky sklidily na sociálních sítích nadšené reakce. Chválou nešetřili nejen fanoušci, ale ani další sportovní hvězdy. Například lyžařka Lindsey Vonnová přidala sérii rozesmátých emotikonů. Tenistka Donna Vekičová ocenila nový účes Wozniacké. „Říkala jsem ti, že ofina ti bude slušet,“ napsala. Urszula Radwaňská vzkázala, že jejich kostýmy miluje, a bývalá tenistka Tracy Austinová označila dvojici za epickou.
Dánská tenistka má za sebou úspěšnou kariéru, během níž se vyšplhala na vrchol světového žebříčku WTA a triumfovala na Australian Open. Po odchodu z profesionálního tenisu se začala věnovat práci televizní komentátorky. Diváci mohli její postřehy a analýzy sledovat například během Wimbledonu nebo US Open. Před televizní kamery se plánuje vrátit v lednu při Australian Open.
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