Pětatřicetiletá Wozniacká je vdaná za bývalého hráče NBA Davida Leeho a společně vychovávají tři děti. Nejstarší Olivii je pět let, prostřednímu Jamesovi tři roky a nejmladší Max se narodil loni v létě.
Na instagramu nyní Wozniacká zveřejnila dvě videa, na nichž Olivia a James odpalují tenisové míčky. Připojila k nim komentář: „Pozor! Tenisová horečka se v tomto domě šíří opravdu rychle.“
Velkou pozornost vzbudil hlavně James, který na videu předvedl pevný obouruční bekhend a pečlivě sledoval míček. Mnozí se shodovali, že už teď jsou patrné jeho vlohy pro tenis. „Silný bekhend jako jeho maminka,“ napsal jeden z fanoušků.
Pochvalu si vysloužila i Olivia. „To je budoucnost tenisu,“ stojí v jednom z komentářů. „Trenérka Caroline, to zní dobře, ne?“ napsal další sledující.
Tenisoví fanoušci jsou často zvědaví, kam to dotáhnou děti jejich oblíbených hráčů. Už nyní se snaží prosadit například syn Tracy Austinové Brandon Holt, syn Lleytona Hewitta Cruz nebo syn Lindsay Davenportové Jagger Leach. Na kurtech je vidět také Sebastian Korda, syn bývalého českého tenisty Petra Kordy.
Nenápadný Sampras, hrdý Korda i hříšník Becker. Jak dopadli šampioni 90. let?
Pozornost veřejnosti budí i potomci velkých šampionů poslední éry Rogera Federera, Novaka Djokoviče, Rafaela Nadala a Sereny Williamsové. V minulosti to bylo podobné s dětmi Andrého Agassiho a Steffi Grafové, Jadenem a Jaz. Ti se ale nakonec tenisu nevěnují, Jaden se však stal baseballovým nadhazovačem.
Wozniacká má za sebou úspěšnou kariéru. Vyhrála 30 singlových titulů, včetně Turnaje mistryň WTA v roce 2017 a Australian Open v roce 2018. Během kariéry však musela čelit zraněním a také oznámila, že trpí revmatoidní artritidou.
Kvitová bude brzy dvojnásobnou maminkou. Oznámila i novou funkci v ČOV
Kariéru ukončila v roce 2020, poté se ještě na krátkou dobu vrátila a definitivně svou soutěžní kapitolu uzavřela v roce 2024.