Sainz se na festivalu objevil jako ambasador kosmetické značky L’Oréal Paris, s níž spolupracuje už více než rok. Na zahájení a následnou projekci filmu La Vénus électrique s Donaldsonovou zvolili elegantní černé outfity.
Fanoušci španělského závodníka na sociálních sítích ocenili, v komentářích jej přirovnávali mimo jiné k Jamesi Bondovi. Stranou pozornosti ale nezůstala ani Donaldsonová, která doplnila Sainze v minimalistické černé róbě s výrazným pásem.
Dvojice se dala dohromady v roce 2023. Modelka od té doby Sainze pravidelně doprovází na závody formule 1. Bývá vídána v paddocku i při velkých cenách. Na společenských akcích se však dosud objevovali spíše odděleně.
|
Charles Leclerc se stal novou tváří L’Oréal. Fanoušci žádají společný spot se Sainzem