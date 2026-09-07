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Potyčka s fanouškem skončila fackou. Případ fotbalisty řeší policie

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  14:55
Krystian Bielik se během zápasu dostal do potyčky s fanouškem. Jeho tým prohrál...

Krystian Bielik se během zápasu dostal do potyčky s fanouškem. Jeho tým prohrál 2:0. | foto: Profimedia.cz

Bielikův Cardiff prohrál na půdě Portsmouthu 2:0.
Na tribuně i na hřišti bylo pořádně rušno.
Bielikův Cardiff prohrál na půdě Portsmouthu 2:0.
Mladý fanoušek byl společně se svou rodinou ze zápasu vyveden.
10 fotografií
Stačilo málo a z běžného souboje o míč byla pořádně bizarní scéna. Během utkání Cardiffu s Portsmouthem v druhé nejvyšší anglické lize se polský fotbalista Krystian Bielik nepohodl s mladým fanouškem. Na dostupných záběrech je vidět, jak se hráč dostal do kontaktu s příznivcem, který mu následně podle dostupných záběrů uštědřil facku. Celou událost už vyšetřuje policie.

Incident se odehrál v 70. minutě zápasu 5. kola Championship na stadionu Fratton Park. Cardiff v tu chvíli prohrával 0:2 a Bielik se vydal k tribuně pro míč, který skončil mezi domácími fanoušky.

Jeden z mladých příznivců míč chytil a následně ho hodil zpět směrem k hřišti. Právě v tu chvíli mělo dojít ke konfrontaci.

Video, které se začalo rychle šířit na sociálních sítích, zachycuje Bielika, jak se dostává do kontaktu s mladíkem a sahá mu do oblasti krku. Fanoušek následně podle záběrů reagoval fackou a strkanicí.

ccfcinsider

Incident involving a Portsmouth fan and Krystian Bielik this afternoon.

The fan went onto be ejected from the stadium.

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#CardiffCity #CityAsOne #Football #Reels

5. září 2026 v 18:13, příspěvek archivován: 7. září 2026 v 13:12
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Hra byla kvůli incidentu na několik minut přerušena. Mladý fanoušek měl být společně se svou rodinou následně vyveden ze stadionu.

„Můžeme potvrdit, že vyšetřujeme incident, při kterém se dospívající chlapec údajně stal obětí napadení během sobotního fotbalového zápasu na Fratton Parku. Naše vyšetřování stále probíhá,“ uvedla Hampshire Police v prohlášení.

Bielikova verze celé události se přitom částečně liší. Trenér Cardiffu Brian Barry-Murphy po utkání uvedl, že jeho hráč byl fanouškem udeřen do obličeje. Také kouč Portsmouthu John Mousinho se po zápase za incident omluvil Cardiffu a jeho hráčům.

bbcsportwales

Portsmouth say police are investigating an incident involving Cardiff City defender Krystian Bielik and a home supporter during Saturday’s Championship fixture.

The club is also investigating, while the FA is aware of the incident and will review the referee’s match report.

#BBCFootball

6. září 2026 v 14:38, příspěvek archivován: 7. září 2026 v 13:13
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„Nebylo to dobré. Něco takového se nemůže dít,“ uvedl Mousinho a zdůraznil, že atmosféra na stadionu může být vyhrocená, ale podle něj by neměla zajít tak daleko.

Zajímavé je, že rozhodčí polského reprezentanta za samotný incident přímo nepotrestal. Polský obránce už předtím dostal žlutou kartu, ale utkání nakonec dohrál. Případem se nyní může zabývat také Anglická fotbalová asociace.

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