Incident se odehrál v 70. minutě zápasu 5. kola Championship na stadionu Fratton Park. Cardiff v tu chvíli prohrával 0:2 a Bielik se vydal k tribuně pro míč, který skončil mezi domácími fanoušky.
Jeden z mladých příznivců míč chytil a následně ho hodil zpět směrem k hřišti. Právě v tu chvíli mělo dojít ke konfrontaci.
Video, které se začalo rychle šířit na sociálních sítích, zachycuje Bielika, jak se dostává do kontaktu s mladíkem a sahá mu do oblasti krku. Fanoušek následně podle záběrů reagoval fackou a strkanicí.
Hra byla kvůli incidentu na několik minut přerušena. Mladý fanoušek měl být společně se svou rodinou následně vyveden ze stadionu.
„Můžeme potvrdit, že vyšetřujeme incident, při kterém se dospívající chlapec údajně stal obětí napadení během sobotního fotbalového zápasu na Fratton Parku. Naše vyšetřování stále probíhá,“ uvedla Hampshire Police v prohlášení.
Bielikova verze celé události se přitom částečně liší. Trenér Cardiffu Brian Barry-Murphy po utkání uvedl, že jeho hráč byl fanouškem udeřen do obličeje. Také kouč Portsmouthu John Mousinho se po zápase za incident omluvil Cardiffu a jeho hráčům.
„Nebylo to dobré. Něco takového se nemůže dít,“ uvedl Mousinho a zdůraznil, že atmosféra na stadionu může být vyhrocená, ale podle něj by neměla zajít tak daleko.
Zajímavé je, že rozhodčí polského reprezentanta za samotný incident přímo nepotrestal. Polský obránce už předtím dostal žlutou kartu, ale utkání nakonec dohrál. Případem se nyní může zabývat také Anglická fotbalová asociace.