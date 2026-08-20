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Cancelo už oblékl dres Barcelony. Klub ho ale fanouškům ještě nepředstavil. Proč?

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  11:00
Joao Cancelo z Manchesteru City diskutuje s rozhodčím během zápasu proti...

Joao Cancelo z Manchesteru City diskutuje s rozhodčím během zápasu proti Evertonu FC | foto: Reuters

Portugalec Joao Cancelo v souboji o míč s Mathiasem Oliverou z Uruguaye v...
Obránce Joao Cancelo z Barcelony (vlevo) a Lucas Vazquez z Realu Madrid
Portugalský bek Joao Cancelo slaví vedoucí gól v duelu Ligy národů proti Česku.
Renan Lodi z Atlétika Madrid (vlevo) a Joao Cancelo z Manchesteru City v...
7 fotografií
Joao Cancelo má za sebou zvláštní večer. Portugalský obránce se měl při přátelském utkání proti egyptskému Al-Ahly oficiálně představit fanouškům Barcelony jako nová posila, ceremoniál ale nakonec sledoval z útrob stadionu. Přestože už byl oblečený v novém dresu s číslem 2, na trávník nevyběhl.

Barcelona během středy pracovala na tom, aby stihla dokončit všechny potřebné administrativní náležitosti a mohla Cancela oficiálně oznámit ještě před začátkem utkání. Nakonec jí ale jednoduše došel čas.

Když přišel okamžik, kdy měli být noví hráči, včetně kapitána mistrů světa Rodriho, představeni fanouškům, Cancelo stále nemohl být oficiálně oznámen. Musel proto zůstat v tunelu.

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Cancelo was already dressed with number 2️⃣, but couldn’t be presented at the Camp Nou because Barcelona didn’t get the paperwork ready in time

@asanchezfallada

19. srpna 2026 v 20:19, příspěvek archivován: 20. srpna 2026 v 10:20
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Záběry ukázaly Cancela v dresu katalánského celku s číslem 2 na zádech. Na jeho výrazu a následné reakci bylo vidět, že s touto situací rozhodně nepočítal. A překvapeni byli také jeho budoucí spoluhráči, kteří pochopili, že portugalský obránce na trávník nezamířil. Yamal se ho zeptal, jestli půjde ven, Cancelo mu místo odpovědi pouze rezignovaně gestem naznačil, že ne.

Celý moment nakonec působil spíše úsměvně než dramaticky. V tunelu byli vidět také Dani Olmo a čerstvá posila Rodri, kteří situaci vzali s humorem a snažili se ji odlehčit.

Kuriózní situace přitom neznamená, že by z přestupu Cancela do Barcelony mělo sejít. Klub s jeho příchodem počítá a potřebné formality se brzy dokončí.

fcbarcelona

This is where it begins.

19. srpna 2026 v 19:27, příspěvek archivován: 20. srpna 2026 v 10:21
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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Mrva vs. KumstátTenis - Čtvrtfinále - 20. 8. 2026:Mrva vs. Kumstát //www.idnes.cz/sport
20. 8. 15:30
  • 2.01
  • -
  • 1.80
Jastrzębie vs. HavířovHokej - - 20. 8. 2026:Jastrzębie vs. Havířov //www.idnes.cz/sport
20. 8. 16:00
  • 3.79
  • 4.51
  • 1.69
Sparta vs. VítkoviceHokej - - 20. 8. 2026:Sparta vs. Vítkovice //www.idnes.cz/sport
20. 8. 16:00
  • 1.58
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Kolín vs. SlaviaHokej - - 20. 8. 2026:Kolín vs. Slavia //www.idnes.cz/sport
20. 8. 17:00
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Plzeň vs. Karlovy VaryHokej - - 20. 8. 2026:Plzeň vs. Karlovy Vary //www.idnes.cz/sport
20. 8. 17:00
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  • 4.20
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Kajrat vs. AnderlechtFotbal - Play-off - 20. 8. 2026:Kajrat vs. Anderlecht //www.idnes.cz/sport
20. 8. 17:00
  • 3.54
  • 3.22
  • 2.11
Program a výsledky
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Výsledky

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