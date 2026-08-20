Barcelona během středy pracovala na tom, aby stihla dokončit všechny potřebné administrativní náležitosti a mohla Cancela oficiálně oznámit ještě před začátkem utkání. Nakonec jí ale jednoduše došel čas.
Když přišel okamžik, kdy měli být noví hráči, včetně kapitána mistrů světa Rodriho, představeni fanouškům, Cancelo stále nemohl být oficiálně oznámen. Musel proto zůstat v tunelu.
Záběry ukázaly Cancela v dresu katalánského celku s číslem 2 na zádech. Na jeho výrazu a následné reakci bylo vidět, že s touto situací rozhodně nepočítal. A překvapeni byli také jeho budoucí spoluhráči, kteří pochopili, že portugalský obránce na trávník nezamířil. Yamal se ho zeptal, jestli půjde ven, Cancelo mu místo odpovědi pouze rezignovaně gestem naznačil, že ne.
Celý moment nakonec působil spíše úsměvně než dramaticky. V tunelu byli vidět také Dani Olmo a čerstvá posila Rodri, kteří situaci vzali s humorem a snažili se ji odlehčit.
Kuriózní situace přitom neznamená, že by z přestupu Cancela do Barcelony mělo sejít. Klub s jeho příchodem počítá a potřebné formality se brzy dokončí.