Giorgiová se v únoru provdala za argentinského trenéra Andrease Ignacia Pasuttiho. Ve stejném týdnu pak na sociálních sítích potvrdila, že čeká dítě.
Na jaře ale překvapila dalším oznámením. Fanouškům na sociálních sítích sdělila, že se chce co nejdříve vrátit na kurty a comeback plánuje na rok 2027.
Během kariéry získala čtyři singlové tituly a v žebříčku vystoupala nejvýše na 26. místo. Pozornost však nepoutala jen výsledky. Na kurt nastupovala výrazně namalovaná a v outfitech, které pro ni navrhovala její matka, módní návrhářka Claudia Giorgiová. Už během své sportovní kariéry si čas od času odskočila k modelingu.
Camila Giorgi diventa mamma: è nato il primo figlio Magnus Vangelis https://t.co/MSeQGi68af— Adnkronos (@Adnkronos) September 20, 2026
V roce 2024 pak tenis opustila a oznámila, že se chce věnovat naplno práci influencerky a modelky spodního prádla. Později přiznala, že ji tenis vyčerpával fyzicky i psychicky a chtěla s ním skončit delší dobu. Na Instagramu ji dnes sleduje téměř 700 tisíc fanoušků, občas hostuje v roli sportovní komentátorky, loni se objevila v italské verzi reality show Survivor.
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Plánovaný návrat brala vážně i navzdory těhotenství. Na Mallorce pokračovala pod vedením svého manžela v pravidelných trénincích a podle zahraničních médií ještě ve třetím trimestru trávila na kurtu až tři hodiny denně.