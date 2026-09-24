Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Camila Giorgiová je maminkou. Trénovala do poslední chvíle, k tenisu se chce vrátit

Autor:
  12:43
Bývalá italská tenistka Camila Giorgiová.

Bývalá italská tenistka Camila Giorgiová. | foto: Profimedia.cz

Camila Giorgiová ukončila tenisovou kariéru v roce 2024
Camila Giorgiová
Italka Camila Giorgiová se hecuje na Australian Open.
Italka Camila Giorgiová hraje forhend na Australian Open.
10 fotografií
Camila Giorgiová se stala maminkou. Čtyřiatřicetiletá italská tenistka oznámila narození syna na Instagramu. Ve stories zveřejnila fotografii jeho ručičky a prozradila také jméno. Chlapec se jmenuje Magnus.

Giorgiová se v únoru provdala za argentinského trenéra Andrease Ignacia Pasuttiho. Ve stejném týdnu pak na sociálních sítích potvrdila, že čeká dítě.

Na jaře ale překvapila dalším oznámením. Fanouškům na sociálních sítích sdělila, že se chce co nejdříve vrátit na kurty a comeback plánuje na rok 2027.

Během kariéry získala čtyři singlové tituly a v žebříčku vystoupala nejvýše na 26. místo. Pozornost však nepoutala jen výsledky. Na kurt nastupovala výrazně namalovaná a v outfitech, které pro ni navrhovala její matka, módní návrhářka Claudia Giorgiová. Už během své sportovní kariéry si čas od času odskočila k modelingu.

V roce 2024 pak tenis opustila a oznámila, že se chce věnovat naplno práci influencerky a modelky spodního prádla. Později přiznala, že ji tenis vyčerpával fyzicky i psychicky a chtěla s ním skončit delší dobu. Na Instagramu ji dnes sleduje téměř 700 tisíc fanoušků, občas hostuje v roli sportovní komentátorky, loni se objevila v italské verzi reality show Survivor.

Dvě radostné zprávy v jednom týdnu. Tenisový pár oznámil svatbu i těhotenství

Plánovaný návrat brala vážně i navzdory těhotenství. Na Mallorce pokračovala pod vedením svého manžela v pravidelných trénincích a podle zahraničních médií ještě ve třetím trimestru trávila na kurtu až tři hodiny denně.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

Tipsport - partner programu
Almazán vs. MrvaTenis - Osmifinále - 24. 9. 2026:Almazán vs. Mrva //www.idnes.cz/sport
Živě7:5, 0:6, 4:2
  • 1.04
  • -
  • 12.20
Gorgodzeová vs. PalicováTenis - Osmifinále - 24. 9. 2026:Gorgodzeová vs. Palicová //www.idnes.cz/sport
24. 9. 14:10
  • 2.30
  • -
  • 1.55
Forejtek vs. ChazalTenis - Osmifinále - 24. 9. 2026:Forejtek vs. Chazal //www.idnes.cz/sport
24. 9. 15:00
  • 1.50
  • -
  • 2.40
Hradec Kr. vs. LiberecHokej - 4. kolo - 24. 9. 2026:Hradec Kr. vs. Liberec //www.idnes.cz/sport
24. 9. 18:00
  • 2.35
  • 3.89
  • 2.64
Andorra vs. MaltaFotbal - Skupina 1 - 24. 9. 2026:Andorra vs. Malta //www.idnes.cz/sport
24. 9. 18:00
  • 3.54
  • 2.59
  • 2.48
Norsko vs. DánskoFotbal - Skupina 4 - 24. 9. 2026:Norsko vs. Dánsko //www.idnes.cz/sport
24. 9. 20:45
  • 1.83
  • 3.99
  • 4.09
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Ester Ledecká ukázala fotky z posilovny. Dohlíží na mě Pastrňák, pochlubila se

Ester Ledecká zveřejnila fotografie z posilovny.

Ester Ledecká ladí formu na nadcházející sezonu. Trojnásobná olympijská vítězka zveřejnila fotografie z tréninku a fanouškům se pochlubila, že má při přípravě speciální dohled.

Emoce na Davis Cupu. Jak nejen přítelkyně Lehečky a Menšíka fandily tenistům

Josefina Catinová, přítelkyně Jakuba Menšíka (vlevo), a Lucie Neumannová,...

Návrat Davis Cupu do pražské O₂ areny přilákal do hlediště největší české haly přes 13 tisíc fanoušků. Tenisový svátek prožívaly například přítelkyně Jiřího Lehečky a Jakuba Menšíka, v hledišti...

Tak vypadají sportovkyně. Češky reagují na kontroverzní reklamu se Sydney Sweeney

Sydney Sweeney v nové provokativní kampani (září 2026)

Na kontroverzní reklamu se spoře oděnou Sydney Sweeney reagují také české sportovkyně. Přidaly se ke kolegyním z celého světa, které na sociálních sítích zveřejňují záběry ze závodů i tréninků a...

Zaplněná hala jásala, tenisté slavili. Jak Češi znovu rozesmutnili silné Američany

Jiří Lehečka (vlevo) a Jakub Menšík slaví postup přes USA do finálového turnaje...

Podruhé za sebou, to už asi budou američtí tenisté kousat těžko. Česká skvadra kolem kapitána Tomáše Berdycha výběr USA stejně jako loni vyřadila po obrovské bitvě 3:2 a pojede na finálový turnaj...

Vonnová potvrdila nový vztah. Jejím partnerem je o jedenáct let mladší lyžař

Lindsey Vonnová s partnerem Matthieuem Bailetem.

Lindsey Vonnová už není single. Jednačtyřicetiletá olympijská vítězka potvrdila vztah s francouzským lyžařem Matthieuem Bailetem.

Program SP v alpském lyžování 2026/27: kdy jede Ester Ledecká?

Ester Ledecká na trati posledního sjezdu sezony v Kvitfjellu.

Nová sezona Světového poháru alpských lyžařek startuje už na přelomu října a listopadu, první závody ve sjezdu a super-G jsou ale na programu až v prosinci. Tehdy se také poprvé představí na svazích...

24. září 2026  12:47

Camila Giorgiová je maminkou. Trénovala do poslední chvíle, k tenisu se chce vrátit

Bývalá italská tenistka Camila Giorgiová.

Camila Giorgiová se stala maminkou. Čtyřiatřicetiletá italská tenistka oznámila narození syna na Instagramu. Ve stories zveřejnila fotografii jeho ručičky a prozradila také jméno. Chlapec se jmenuje...

24. září 2026  12:43

Česko - Španělsko v BJK Cupu 2026: Program, výsledky a kde sledovat

České tenistky před čtvrtfinále BJK Cupu proti Británii (zleva) Kateřina...

České tenistky čeká v semifinále BJK Cupu souboj se Španělskem. Kde zápas sledovat živě, jaké jsou nominace obou týmů, vzájemná bilance a sázkové kurzy, najdete v našem přehledu.

24. září 2026  12:27

Hradec Králové - Liberec: Kde sledovat extraligu živě, kurzy, statistiky

Hradecký útočník Robert Kousal se prosazuje v přípravném duelu proti Liberci.

Hokejisté Hradce Králové vyzvou v předehrávce 4. kola extraligy Liberec. Kde zápas sledovat živě, jaké jsou sázkové kurzy a další informace najdete v našem přehledu.

24. září 2026  12:27

Ukrajinky zvládly čtyřhru, v Billie Jean King Cupu jsou podruhé v semifinále

Ukrajinské tenistky Anhelina Kalininová (vpravo) a Ljudmyla Kičenoková se...

Ukrajinské tenistky se podruhé probojovaly do semifinále Poháru Billie Jean Kingové. Nad Belgií ve čtvrtek v čínském Šen-čenu zvítězily 2:1 a minimálně zopakují loňský výsledek v soutěži. Před rokem...

24. září 2026  12:03

Majitel Třince: Ať se Dědek přestane soustředit na ovládnutí hokeje. A Slovan?

Premium
Mistrovská radost v Třinci. Pohár nad hlavu zvedá šéf klubu Ján Moder.

Chlapík je to svérázný, většinu času veselý, na jazyku neustále připravenou glosu i peprný výraz. Bez obalu vám řekne, co si myslí, proč tomu věří, co zažil a co čeká, že přijde. A vy Jánu Moderovi...

24. září 2026

A zase ten Hijikata. Tenista Svrčina v Číně opět podlehl neoblíbenému soupeři

Dalibor Svrčina v prvním kole US Open

Dalibor Svrčina po úspěšné kvalifikaci skončil na tenisovém turnaji v Chang-čou v prvním kole po prohře 6:7 a 4:6 s Rinkym Hijikatou. Třiadvacetiletý Čech nestačil na Australana japonského původu ani...

24. září 2026  11:43

Brit se Sedláčkovi omluví, kritikům ostře vzkázal: Pište komentáře a buďte k ho...

Anglický šipkař Scott Williams na mistrovství světa.

Finálovou porážku s Karlem Sedláčkem si hodně vyčítal. Stejně tak i vlažné podání ruky a vztekle zahozené šipky. „Až ho příště uvidím, omluvím se a pořádně mu pogratuluji,“ řekl Scott Williams na...

24. září 2026  11:32

Vonnová potvrdila nový vztah. Jejím partnerem je o jedenáct let mladší lyžař

Lindsey Vonnová s partnerem Matthieuem Bailetem.

Lindsey Vonnová už není single. Jednačtyřicetiletá olympijská vítězka potvrdila vztah s francouzským lyžařem Matthieuem Bailetem.

24. září 2026  11:09

Levhartice: tři Američanky, boj o medaili a ostrý start v Eurocupu

Chomutov, 8. 10. 2025. Evropský poháru FIBA basketbalistek (Eurocup),...

Rovnýma nohama do sezony. Po přípravě liga? Kdepak, rovnou kvalifikace Eurocupu! Basketbalové Levhartice z Chomutova vyrukují na francouzské Chartres hned s trojicí Američanek.

24. září 2026  9:54

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Místo penalt field goaly? Kane zvažuje, že by zkusil americký fotbal. A myslí na NFL

Harry Kane kope penaltu proti Chorvatsku na mistrovství světa.

Fotbalový kanonýr Harry Kane zvažuje, že by se na sklonku kariéry zkusil prosadit do ligy amerického fotbalu NFL jako kicker. Kapitán anglické reprezentace míní, že by mu tento přechod mohlo...

24. září 2026  9:33

Astrofyzička v potížích. Nebo debutantka v 51 letech. Bláznivé příběhy MS cyklistů

Alyssa Burgessová z Kajmanských ostrovů na trati časovky na mistrovství světa v...

Fanouškovský svět na šampionátu cyklistů v Montrealu hltá bitvy o duhové dresy Evenepoela, Seixase, Van der Poela a dalších hvězd. Ovšem i předaleko za nimi se odehrávají příběhy podivuhodné a...

24. září 2026  8:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.

Volební speciál 2026

Číst zde