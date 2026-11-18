Las Vegas je po Miami a Austinu třetím domácím závodem americké stáje v její premiérové sezoně. Cadillac pro tuto příležitost upravil své obvyklé bílo-černé provedení. Při návrhu se inspiroval světly slavného bulváru Las Vegas Strip a karoserii doplnil o detaily s technologickými motivy.
„Průsvitný design je inspirovaný světly Las Vegas. Sází na moderní technologie a zve fanoušky, aby nahlédli pod povrch. Lakováním vzdáváme hold lidem, odhodlání a americké vynalézavosti, které stojí za naším obrovským úsilím vybudovat tým formule 1 od základů,“ uvedla stáj.
Cadillac se na sebe ve své první sezoně formule 1 snaží co nejvíce upozornit. Speciální lakování už nasadil v Miami, Silverstonu a Austinu. V závodech se však americký nováček stále potýká s problémy, které ho provázejí od začátku roku.
Pro sezonu 2027 už má Cadillac smlouvu se Sergiem Pérezem. Platný kontrakt má i Fin Valtteri Bottas, přesto se už delší dobu spekuluje o jeho možném nahrazení. Jedním z kandidátů je Američan Colton Herta, který už splňuje podmínky pro získání superlicence. Mezi dalšími možnými kandidáty se skloňují Frederik Vesti a Esteban Ocon.
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