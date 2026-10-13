Napětí na hřišti začalo narůstat už po vyrovnávací brance Čadcy. Fotbalisté Rimavské Soboty reklamovali ofsajd a podle Morháče se do nich následně pustil pořadatel. „Nadával nám do vy****ných Maďarů a podobně. Do té doby ho nikdo neurážel. Já pak na něj zareagoval, ale hrálo se dál,“ popsal Morháč pro slovenský Sportnet.
Situace se podle výpovědi hostujícího fotbalisty vyhrotila po dalším gólu domácích, který znamenal vedení 3:2. Morháč se chystal vhodit míč do hry, jenže žádný z podavačů mu ho nedal. Proto se obrátil na asistenta rozhodčího.
„Hledal jsem míč a říkal jsem asistentovi rozhodčího, jak je možné, že nemáme s čím hrát. Poté mi začal pořadatel opět nadávat. Šel jsem k němu a také jsem mu nadával,“ líčil hráč.
Podle jeho verze se oba muži dostali těsně k sobě a dotkli se špičkami bot. Morháč odmítl, že by pořadateli šlápl na nohu nebo ho kopl. Následně měl přijít fyzický útok.
Domácí strana ovšem nabídla odlišné vysvětlení událostí. Podle ní měl Morháč pořadateli před potyčkou šlápnout na nohu. Po střetu se do konfliktu zapojili další hráči i členové realizačních týmů. Hromadná strkanice se neobešla bez disciplinárních trestů a rozhodčí nakonec vyloučil tři osoby.
Červenou kartu dostal samotný Morháč. Podle zápisu měl směrem k zástupci hlavního pořadatele křičet: „Co jsi to řekl, ty č**áku!“ Dalším potrestaným byl kapitán Rimavské Soboty Matej Vargic. Ten měl rozhodčímu adresovat slova: „Toto jsi potřeboval, ty ha**le, běžte do p*če všichni.“
Třetím vyloučeným byl asistent trenéra Čadce Tomáš Tlelka. Podle zápisu opustil technickou zónu a strčil do hráče hostujícího mužstva.
Morháč se pozastavoval nad tím, že rozhodčí vyloučil právě jeho a kapitána hostujícího mužstva. Domácí trenér Benjamin Vomáčka po utkání přiznal, že ho závěrečné události mrzí. Samotnou potyčku podle svých slov neměl možnost dobře sledovat. „Takové věci nepatří na hřiště,“ uvedl kouč.
Celou událostí se má zabývat disciplinární komise Slovenského fotbalového svazu. Ta bude posuzovat průběh konfliktu i okolnosti udělených trestů. Zda budou následovat další sankce, případně zda se bude řešit i požadavek na kontumaci, zatím není jasné.