Pizzonia, který v královně motorsportu závodil v letech 2003–2005, byl do cely umístěn kolem 18. hodiny tamního času. Policie zveřejnila i jeho fotku po zatčení, na níž je zachycen v pruhovaném vězeňském oblečení.
Incident se měl odehrát v areálu Speedsportz Racing Park ve státě Texas, kde Pizzonia sledoval závod svého syna Antonia. Ten zde startoval v rámci seriálu Superkarts! USA Winter Series a ve své kategorii dojel devátý.
Pizzonia vstoupil do formule 1 v týmu Jaguar, kde však po slabších výkonech bez bodového zisku přišel během sezony o místo. Následně přestoupil k Williamsu, za který v průběhu dvou ročníků nasbíral osm bodů – a tím se jeho krátká kapitola v F1 uzavřela.
Po odchodu z formule 1 se ale závodění nevzdal. V roce 2015 ovládl sérii Auto GP a v letech 2023 a 2024 vyhrál třídu Open v šampionátu BOSS GP. V minulosti startoval také v Champ Car, Superleague Formula, brazilských závodech Stock Car i ve světovém seriálu FIA GT1.