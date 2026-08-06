Dnes třicetiletý Brit závodil už na střední škole na mezinárodní úrovni a týdně trávil dvacet hodin v bazénu a posilovně. Právě tehdy se poprvé setkal s internetovou pornografií. Už ve dvanácti letech podle svých slov pravidelně sledoval obsah, který označuje za „tvrdou pornografii“.
„Patřím k první generaci, která měla přístup k pornografii prostřednictvím vysokorychlostního internetu. Uvědomil jsem si, že mám problém, když přišly domácí úkoly a zkoušky. Pokaždé, když jsem se posadil k učení, chtěl jsem jen otevřít ty stránky,“ popsal Woodward.
Jeho sportovní kariéra přitom strmě stoupala. Ve dvaceti letech získal bronz na Hrách Commonwealthu, stříbro na juniorském mistrovství Evropy a v roce 2016 si splnil dětský sen, když reprezentoval Velkou Británii na olympijských hrách v Riu.
Spolu s úspěchy však sílila také jeho závislost. Pornografické stránky navštěvoval denně, někdy i opakovaně. V nejhorším období prý i desetkrát za den. „Když se mi nepovedl trénink, bylo to vždy něco, k čemu jsem se mohl uchýlit,“ vysvětlil.
Stav se ale zhoršoval. Později začal prostřednictvím sociálních sítí posílat cizím lidem své nahé fotografie a videa. Přinášelo mu to prý větší vzrušení. „Dělal jsem něco zjevně nezodpovědného, ale bylo mi to jedno,“ přiznal.
Snímky nakonec unikly na internet a skandál ho stál jeho tehdejší vztah.„Byl jsem strašně ponížený a zdrcený. Vůbec jsem nevěděl, jak se s tím vyrovnat. Nejhorší bylo, že jsem se pornografie stále nedokázal vzdát. Nemohl jsem přestat,“ uvedl.
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Závislost začala vážně dopadat na jeho psychiku. Woodward ji přirovnal k „obrovské kouli studu“, kterou s sebou neustále nosil.
Zlozvyku se mu podařilo zbavit až v loňském roce, po šesti letech snahy. Rodák ze Sheffieldu nyní volá po lepší osvětě o závislosti na pornografii. Podle něj by neměla být postavená na vyvolávání studu, ale na otevřenosti, upřímnosti a ověřených informacích. Doufá, že svým příběhem povzbudí další lidi, aby se nebáli vyhledat pomoc.