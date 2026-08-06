Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Bývalý olympionik přiznal boj se závislostí na pornu. Sledoval ho i desetkrát denně

Autor:
  11:15

Fotogalerie4

Freddie Woodward v roce 2014 | foto: Profimedia.cz

Na veřejnosti slavil sportovní úspěchy. V soukromí se ale potýkal s něčím, co se mu postupně vymklo z rukou. Bývalý britský reprezentant ve skocích do vody Freddie Woodward přiznal, že se během kariéry potýkal se závislostí na internetové pornografii. V nejhorším období navštěvoval erotické stránky i několikrát denně.

Dnes třicetiletý Brit závodil už na střední škole na mezinárodní úrovni a týdně trávil dvacet hodin v bazénu a posilovně. Právě tehdy se poprvé setkal s internetovou pornografií. Už ve dvanácti letech podle svých slov pravidelně sledoval obsah, který označuje za „tvrdou pornografii“.

„Patřím k první generaci, která měla přístup k pornografii prostřednictvím vysokorychlostního internetu. Uvědomil jsem si, že mám problém, když přišly domácí úkoly a zkoušky. Pokaždé, když jsem se posadil k učení, chtěl jsem jen otevřít ty stránky,“ popsal Woodward.

Jeho sportovní kariéra přitom strmě stoupala. Ve dvaceti letech získal bronz na Hrách Commonwealthu, stříbro na juniorském mistrovství Evropy a v roce 2016 si splnil dětský sen, když reprezentoval Velkou Británii na olympijských hrách v Riu.

Spolu s úspěchy však sílila také jeho závislost. Pornografické stránky navštěvoval denně, někdy i opakovaně. V nejhorším období prý i desetkrát za den. „Když se mi nepovedl trénink, bylo to vždy něco, k čemu jsem se mohl uchýlit,“ vysvětlil.

Stav se ale zhoršoval. Později začal prostřednictvím sociálních sítí posílat cizím lidem své nahé fotografie a videa. Přinášelo mu to prý větší vzrušení. „Dělal jsem něco zjevně nezodpovědného, ale bylo mi to jedno,“ přiznal.

Snímky nakonec unikly na internet a skandál ho stál jeho tehdejší vztah.„Byl jsem strašně ponížený a zdrcený. Vůbec jsem nevěděl, jak se s tím vyrovnat. Nejhorší bylo, že jsem se pornografie stále nedokázal vzdát. Nemohl jsem přestat,“ uvedl.

Nejsem hezounek! Boxer odmítl účast v Love Islandu, pak vyhrál prestižní turnaj

Závislost začala vážně dopadat na jeho psychiku. Woodward ji přirovnal k „obrovské kouli studu“, kterou s sebou neustále nosil.

Zlozvyku se mu podařilo zbavit až v loňském roce, po šesti letech snahy. Rodák ze Sheffieldu nyní volá po lepší osvětě o závislosti na pornografii. Podle něj by neměla být postavená na vyvolávání studu, ale na otevřenosti, upřímnosti a ověřených informacích. Doufá, že svým příběhem povzbudí další lidi, aby se nebáli vyhledat pomoc.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Mikulskytéová vs. KnutsonováTenis - Čtvrtfinále - 6. 8. 2026:Mikulskytéová vs. Knutsonová //www.idnes.cz/sport
Živě2:6, 0:0
  • 7.15
  • -
  • 1.09
Valdmannová vs. BandecchiováTenis - Čtvrtfinále - 6. 8. 2026:Valdmannová vs. Bandecchiová //www.idnes.cz/sport
6. 8. 14:30
  • 1.65
  • -
  • 2.23
Alexandrescou vs. BrunclíkTenis - Osmifinále - 6. 8. 2026:Alexandrescou vs. Brunclík //www.idnes.cz/sport
6. 8. 15:30
  • 3.27
  • -
  • 1.28
KuPS vs. U CraiovaFotbal - 3. předkolo - 6. 8. 2026:KuPS vs. U Craiova //www.idnes.cz/sport
6. 8. 17:00
  • 3.20
  • 3.37
  • 2.19
Liberec vs. Mladá BoleslavHokej - - 6. 8. 2026:Liberec vs. Mladá Boleslav //www.idnes.cz/sport
6. 8. 17:00
  • 1.61
  • 4.79
  • 4.05
Pardubice B vs. KolínHokej - - 6. 8. 2026:Pardubice B vs. Kolín //www.idnes.cz/sport
6. 8. 17:00
  • 2.30
  • 4.32
  • 2.44
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

To už je moc. Sabalenková ukázala šaty na US Open. Fanoušci kritizují výrobce

Běloruska Aryna Sabalenková na tenisovém Roland Garros.

Aryna Sabalenková odhalila šaty pro US Open a tentokrát vsadila na pořádně odvážný model. Outfitu světové jedničky dominuje černá síťovina s velkými oky, pod níž výrazně prosvítá oranžová sportovní...

Häkkinenovi v Mostě. Legendární Fin fandil dceři, která závodila za Česko

Most, 1. 8. 2026, Autodrom Most, Racing Journal Speed Fest. Závodnice formule 4...

Legendární Mika Häkkinen fandil a trnul, jeho patnáctiletá dcera Ella závodila i bourala. V sobotní odpolední a nedělní dopolední jízdě formule 4 si na mosteckém autodromu započítala nejlepší...

„Zvoní na mě nějaká ku... z dopingu.“ Detaily případu potrestané Vondroušové

Premium
Markéta Vondroušová ve 2. kole turnaje v Montrealu

Proč dostala Markéta Vondroušová čtyřletý trest za odmítnutí dopingové kontroly? Jak probíhala její komunikace s německou komisařkou? Co přesně posuzoval nezávislý tribunál, který české tenistce...

Pikantní návraty, opět nabitější extraliga. Projeďte si nejzajímavější přestupy léta

David Tomášek na prvním tréninku hokejové reprezentace v dějišti mistrovství...

Jakmile skončila extraligová sezona 2025/26, začaly se na trhu dít věci. Hokejové kluby se pustily do posilování, přivedly řadu kvalitních hráčů, mnozí z nich mají i reprezentační zkušenosti. Které...

Nechybí jim kraťasy? Fanoušci kritizují krátké dresy australských netbalistek

Střih žlutozelených dresů australských netballistek na Hrách Commonwealthu...

Australské netbalistky nastoupily na Hrách Commonwealthu do turnaje coby obhájkyně titulu. Pozornost však zatím nepřitahují jen svými výkony. Fanoušci na sociálních sítích si vzali na mušku jejich...

Bývalý olympionik přiznal boj se závislostí na pornu. Sledoval ho i desetkrát denně

Freddie Woodward v roce 2014

Na veřejnosti slavil sportovní úspěchy. V soukromí se ale potýkal s něčím, co se mu postupně vymklo z rukou. Bývalý britský reprezentant ve skocích do vody Freddie Woodward přiznal, že se během...

6. srpna 2026  11:15

ATP Montréal 2026 muži: program, výsledky a kde sledovat živě

Jiří Lehečka slaví postup do finále turnaje v Miami.

Tenisový turnaj mužů v Montréalu je tradičním podnikem, letos se hraje od 2. do 13. srpna 2026. Představí se i několik českých zástupců, sledujte přímé přenosy online.

6. srpna 2026  11:10

WTA Toronto 2026 ženy: program, výsledky a kde sledovat živě

Linda Nosková se raduje z postupu do čtvrtfinále Wimbledonu.

Toronto je hostitelem dalšího ročníku tenisového turnaje žen, patří do kategorie WTA 1000. Hraje se od 2. do 13. srpna 2026 a v akci je i spoustu českých tenistek. Poradíme, kde sledovat přímé...

6. srpna 2026  11:09

Neymar se vysmíval fanouškům, kteří na něj pískali. Jsi zoufalec, slyšel od soupeře

Křídelník Santosu Neymar po zápase s Remem pokřikuje na fanoušky soupeře.

Připsal si asistenci na vítězný gól, mnohem víc na sebe ale upozornil až po závěrečném hvizdu. Křídelník Santosu Neymar se cestou do kabiny po zápase tamního poháru proti Remu ocitl ve slovní...

6. srpna 2026  10:53

Hlinka Gretzky Cup 2026: Program, výsledky a kde sledovat

Trenér české hokejové reprezentace do 18 let Jaroslav Nedvěd dává pokyny hráčům...

Prestižní hokejový turnaj Hlinka Gretzky Cup 2026 pro hráče do 18 let se letos koná v kanadském Edmontonu v termínu od 3. do 8. srpna 2026. V tomto článku najdete vše důležité - od kompletního...

6. srpna 2026  10:11

Krasobruslařský zázrak Jihoafričana v Teplicích: dvojitý axel za pouhé tři roky

Jihoafrický krasobruslař Aryan Moodley na zimním stadionu v Teplicích.

Kdo neskáče, není Jihoafričan! Pokud šestnáctiletý Aryan Moodley někdy prorazí ve světovém krasobruslení, může do televizních kamer vyprávět, jak svůj první dvojitý axel zvládl na ledě v Teplicích –...

6. srpna 2026  10:03

Infantinovi věříme! Vedení FIFA podpořilo šéfa a omluvilo se veřejnosti za chyby

Prezident FIFA Gianni Infantino sleduje zápas Česka a Jižní Koreji na...

Vedení mezinárodní fotbalové federace FIFA na středeční mimořádné schůzce v Maroku vyjádřilo podporu kritizovanému prezidentovi Giannimu Infantinovi. Zároveň se omluvilo za chyby týkající se plánů na...

6. srpna 2026  9:56

Souček technickým ředitelem. Ale ani West Hamu, ani Slavie. Mužstva ze čtvrté ligy

Český záložník Tomáš Souček se prochází po trávníku stadionu v Guadalajaře před...

Na první poslech to znělo spíš jako aprílová zpráva, jenže ve skutečnosti se jednalo o zcela relevantní informaci. Fotbalový reprezentant, hráč anglického West Hamu United a havlíčkobrodský rodák...

6. srpna 2026  9:28

Wimbledonský triumf, pak prohra v Torontu. Návrat na kurty Noskové nevyšel

Tenistka Linda Nosková na turnaji v Torontu.

Lindě Noskové návrat na kurty po triumfu ve Wimbledonu nevyšel, na betonu v Torontu podlehla americké tenistce Caty McNallyové navzdory slibnému začátku 6:7, 1:6. Ve druhém kole vypadla také Barbora...

6. srpna 2026  7:50,  aktualizováno  9:08

Breite po přestupu do Karviné: Mentorství neexistuje. S mladými je to dnes složité

Karvinský záložník Radim Breite se snaží získat míč v souboji s vlašimským...

Byť odehrál třináct zápasů a v osmi byl v základní sestavě, říká, že půlrok v Artisu Brno nebyl vůbec vydařený. A i to je jeden z důvodů, proč se zkušený záložník Radim Breite rozhodl změnit klub. Od...

6. srpna 2026  8:41

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nejen Manuel, Štefela či Vadlejch. Kteří čeští atleti se představí v Birminghamu?

Čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel slaví v Toruni titul halové mistryně světa.

Medailové naděje jako čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel či výškař Jan Štefela, zkušenost v podobě oštěpaře Jakuba Vadlejcha či koulaře Tomáše Staňka, ale zároveň i řada debutantů, talentů a úspěšných...

6. srpna 2026  8:28

Finové vystavili osmnáctce stopku. Češi si semifinále Hlinka Gretzky Cupu nezahrají

Trenér české hokejové reprezentace do 18 let Jaroslav Nedvěd dává pokyny hráčům...

Hokejová osmnáctka podlehla v závěrečném utkání základní skupiny B na Hlinka Gretzky Cupu v Edmontonu výběru Finska 4:5 a do semifinále nepostoupila. Dvakrát skóroval Maxmilián Mareš. Svěřenci kouče...

6. srpna 2026  8:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.