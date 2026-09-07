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Exšéf F1 Ecclestone si zaletěl na lov holubů. Brokovnici si vzal do letadla

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  20:00
Bernie Ecclestone při sledování tréninku na Velkou cenu Ruska formule 1

Bernie Ecclestone při sledování tréninku na Velkou cenu Ruska formule 1 | foto: Reuters

Bernie Ecclestone a Lewis Hamilton (Bahrajn, 16. dubna 2015)
Fabiana Flosi a Bernie Ecclestone (Londýn, 15. června 2019)
Bernie Ecclestone (Mogyoród, 23. července 2016)
Bernie Ecclestone před Velkou cenou Monaka
12 fotografií
Bývalý šéf formule 1 Bernie Ecclestone byl v pondělí na několik hodin zatčen na letišti v Lisabonu kvůli držení střelné zbraně. Podle agentury AP u něj portugalská policie našla brokovnici, na kterou neměl povolení.

Britskému deníku Daily Mail pětadevadesátiletý Ecclestone řekl, že do Portugalska přiletěl ze Švýcarska s puškou pro střelbu na holuby.

„Ptali se mě, jestli mám modrou knihu, což je zjevně nějaký dokument, který je potřeba. Já jim řekl, že nikdy s takovými dokumenty necestuju, vlastně tedy s žádnými dokumenty,“ uvedl Ecclestone. „Říkali, že mě zatknou, ale po nějaké době, co se zdála jako hodiny, se to vyřešilo. Byla to ale otrava.“

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Ecclestone šéfoval formuli 1 dlouhá desetiletí do roku 2017 a nyní dělí svůj čas mezi domy v Portugalsku a Švýcarsku. Problémy se zbraní na letišti měl už v roce 2022, kdy byl zadržen v Brazílii s pistolí ráže .32. Musel tehdy zaplatit pokutu.

Bernie Ecclestone a Lewis Hamilton (Bahrajn, 16. dubna 2015)
Fabiana Flosi a Bernie Ecclestone (Londýn, 15. června 2019)
Bernie Ecclestone při sledování tréninku na Velkou cenu Ruska formule 1
Bernie Ecclestone (Mogyoród, 23. července 2016)
12 fotografií
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  • 14.20
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Getafe vs. Celta VigoFotbal - 4. kolo - 7. 9. 2026:Getafe vs. Celta Vigo //www.idnes.cz/sport
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7. 9. 20:45
  • 2.90
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