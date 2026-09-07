Britskému deníku Daily Mail pětadevadesátiletý Ecclestone řekl, že do Portugalska přiletěl ze Švýcarska s puškou pro střelbu na holuby.
„Ptali se mě, jestli mám modrou knihu, což je zjevně nějaký dokument, který je potřeba. Já jim řekl, že nikdy s takovými dokumenty necestuju, vlastně tedy s žádnými dokumenty,“ uvedl Ecclestone. „Říkali, že mě zatknou, ale po nějaké době, co se zdála jako hodiny, se to vyřešilo. Byla to ale otrava.“
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Ecclestone šéfoval formuli 1 dlouhá desetiletí do roku 2017 a nyní dělí svůj čas mezi domy v Portugalsku a Švýcarsku. Problémy se zbraní na letišti měl už v roce 2022, kdy byl zadržen v Brazílii s pistolí ráže .32. Musel tehdy zaplatit pokutu.