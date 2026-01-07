Bývalá hvězda Bayernu si v Mnichově krátí zimní pauzu ledními kuželkami

David Chuchma
  18:20
Thomas Müller si během zimní pauzy v MLS zpříjemnil návrat do Německa netradiční aktivitou. Někdejší ofenzivní univerzál tamního Bayernu fanouškům v Mnichově ukázal, jak si krátí volno při ledních kuželkách, tradičním bavorském sportu hraném na ledě.

Namísto odpočinku u moře zamířil někdejší záložník Bayernu do rodného prostředí. Na sociálních sítích zveřejnil video z Mnichova, na němž si zahrál lední kuželky. „Už jste někdy tento bavorský sport zkusili?“ připsal Müller k záběrům, na nichž se snaží po ledové ploše trefit cíl těžkým kovovým kamenem.

Bývalá hvězda Bayernu si v Mnichově krátí pauzu MLS ledními kuželkami.
Thomas Müller v barvách Vancouveru.
Oslavám hráčů Interu přihlíží kapitán poraženého Bayernu Thomas Müller.
Kapitán Bayernu Thomas Müller těžce snáší porážku s Interem, která znamená konec v Lize mistrů.
Thomas Müller se snaží prostřelit blokující obránce Interu.
113 fotografií

Krátké video zaujalo fanoušky nejen tím, že fotbalista zůstává soutěživý i mimo trávník, ale také samotným sportem, který není až tak známý. Právě díky populární tváři se lední kuželky znovu dostaly do širšího povědomí.

Slováci vezmou na olympiádu i hokejisty z Ruska. Má jít o Gernáta a Lišku

Lední kuželky pocházejí především z Rakouska a jižního Německa. Hrají se na ledě, případně v letní variantě na asfaltu. Hráči po ploše posílají těžké kovové „kužely“, které svým tvarem připomínají velké puky s držadlem. Cílem je dostat svůj kámen co nejblíže k malému terči, případně vytlačit soupeřovy kameny z ideální pozice.

Sparta řeší situaci v útoku. Přetlak hráčů? Někdo může odejít, říká Rosický

Sport se často přirovnává ke curlingu, má však jednodušší pravidla a svižnější průběh. Led se nezametá a rozhoduje především přesnost a cit pro sílu hodu. Vedle oficiálních soutěží mají lední kuželky i silný společenský rozměr – v alpských oblastech se tradičně hrají rekreačně, často během zimních svátků nebo na lokálních turnajích.

