Namísto odpočinku u moře zamířil někdejší záložník Bayernu do rodného prostředí. Na sociálních sítích zveřejnil video z Mnichova, na němž si zahrál lední kuželky. „Už jste někdy tento bavorský sport zkusili?“ připsal Müller k záběrům, na nichž se snaží po ledové ploše trefit cíl těžkým kovovým kamenem.
Krátké video zaujalo fanoušky nejen tím, že fotbalista zůstává soutěživý i mimo trávník, ale také samotným sportem, který není až tak známý. Právě díky populární tváři se lední kuželky znovu dostaly do širšího povědomí.
Lední kuželky pocházejí především z Rakouska a jižního Německa. Hrají se na ledě, případně v letní variantě na asfaltu. Hráči po ploše posílají těžké kovové „kužely“, které svým tvarem připomínají velké puky s držadlem. Cílem je dostat svůj kámen co nejblíže k malému terči, případně vytlačit soupeřovy kameny z ideální pozice.
Sport se často přirovnává ke curlingu, má však jednodušší pravidla a svižnější průběh. Led se nezametá a rozhoduje především přesnost a cit pro sílu hodu. Vedle oficiálních soutěží mají lední kuželky i silný společenský rozměr – v alpských oblastech se tradičně hrají rekreačně, často během zimních svátků nebo na lokálních turnajích.