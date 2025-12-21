„Uděláme z vás blázna.“ Bývalá dietoložka Realu Madrid viní klub ze šikany

David Chuchma
  9:32
Real Madrid čelí vážnému skandálu. Bývalá klubová dietoložka Itziar González de Arribaová popsala v rozhovoru pro deník Marca systematickou šikanu, sabotáže i falešná obvinění, se kterými se musela vypořádávat během svého působení u A-týmu. Španělský celek podle ní vytvořil toxické prostředí, které vyústilo až v soudní spor.

Arda Güler patřil mezi hráče Realu Madrid, kteří podle výpovědi dietoložky Itziar González de Arriba oceňovali její metody. | foto: Instagram @madristagram._

González de Arribaová začala s Realem spolupracovat v sezoně 2021/22. Nejprve pomáhala individuálně Danimu Carvajalovi či Rodrygovi, u nichž se podle jejích slov dostavily pozitivní výsledky. Na základě doporučení ji do klubu v prosinci 2024 přivedl prezident Florentino Pérez. Pozice hlavní dietoložky A-týmu do té doby vůbec neexistovala.

Už od prvního dne v tréninkovém centru ve Valdebebas však měla pocit, že se stala nežádoucí osobou. „Řekli mi, že jsem tam jen kvůli rozmaru prezidenta. A že vědí, jak s ním manipulovat. Doslova mi vyhrožovali: ‚Uděláme z vás blázna, aby vás vyhodil!‘“

Zdravotnický štáb ji od začátku ignoroval, nebyla představena týmu, nikdo ji nezdravil, marně vyhlížela odpovědi na e-maily ani zprávy. Sedávala v malé kanceláři mimo zázemí týmu. „Zakazovali hráčům, aby se mnou spolupracovali. Lékaři i fyzioterapeuti jim říkali, ať moje doporučení ignorují,“ tvrdí González de Arribaová.

Během pauzy od fotbalu se dal na hubnutí. Skotský kouč se nyní vrátil o 41 kilo lehčí

Zvlášť silným momentem podle ní bylo falešné obvinění z krádeže doplňků stravy. Přestože dokázala svou nevinu, od té doby ze strachu o vlastní bezpečnost komunikovala s klubem výhradně písemně.

Navzdory komplikacím ale její práce měla přinášet výsledky. Někteří hráči, včetně Carvajala či Ardy Gülera, dietoložčiny metody otevřeně chválili a snažili se jimi řídit. „Jsou to skvělí kluci. Jenže jsou zavření ve zlaté kleci. Nemohou nic změnit,“ uvedla González de Arribaová s tím, že většina fotbalistů doporučení respektovala, i když jim klubový personál říkal opak.

Když se situace stala neudržitelnou, chtěla madridský celek opustit. Vedení ovšem opakovaně naléhalo, aby zůstala, a slibovalo interní vyšetřování. Nakonec se dočkala oznámení, že Real Madrid ruší celé oddělení výživy, ale i poděkování „za výjimečně odvedenou práci“ s příslibem vyplacení zbytku kontraktu.

Po oznámení, že se obrátí na soud, dostala varování, aby jí klub „nezničil život“. „Všichni mi říkali, že Real má obrovskou moc a že překroutí fakta proti mně. Ale já mám dodnes noční můry. Chci tenhle příběh uzavřít a bez pravdy to nejde,“ vysvětlila González de Arribaová.

Její žaloba kvůli obtěžování je v současnosti u soudu. Real Madrid se k obviněním zatím oficiálně nevyjádřil.

