„Tohle zařídil on. On je lyžařský bůh a dnes mi požehnal rychlostí,“ řekl pro APN News Halgren o svém bratrovi Lucasi Svenu Halgrenovi.
Ten zemřel při motocyklové nehodě na Novém Zélandu v roce 2016, tři roky poté, co se podobný incident málem stal osudným i Patrickovi. Po vážném zranění přišel o levou nohu.
„Měsíc jsem byl v kómatu. Čtyřikrát jsem zemřel. Použili defibrilátor, aby mi znovu nastartovali srdce. Dostal jsem krevní transfuzi. Já to chápu tak, že mám štěstí, že tu zkušenost mám. Vím, jaké to je. Moc lidí to neví,“ popsal.
Bratr Lucas Sven ho po nehodě nasměroval k para alpskému lyžování. Halgren na bratra dodnes vzpomíná a svou medaili mu věnoval. V dějišti her navíc vylepuje modrožluté samolepky s nápisem „SvendIt“ — slovní hříčkou odkazující na anglické „send it“, tedy heslo vyjadřující odhodlání jít do všeho naplno, a zároveň připomínající bratrovo jméno.
„On je důvod, proč jsem tady. Jsem jen prostředník, který chce šířit lásku a bojovat proti nenávisti. Inspiroval mě, abych žil naplno, ale život je křehký. Můžete zemřít. Všechno je to pro něj, pro mou rodinu, pro lidi, kteří si prošli těžkostmi,“ poznamenal Halgren.
V Cortině jsou s ním i jeho rodiče Peter a Kathy. „Pro ně je to neskutečný okamžik. Je to zážitek, který v nich zůstane celý život, a opravdu krásná chvíle,“ uvedl.
Američan na sebe strhává pozornost i mimo závodní trať. Vtipkuje s lidmi kolem sebe a na hrách si vysloužil pověst showmana. Při ceremoniálu na stupních vítězů předvedl sólo na imaginární kytaru, k čemuž použil svou berli. „Jsem rocková hvězda,“ prohlásil.
Když poté mluvil s novináři, gratuloval mu podle AP News téměř každý soupeř, který prošel kolem. Právě to pro něj znamená víc než samotný cenný kov.
„Medaile pro mě nic neznamenají. To, co pro mě opravdu něco znamená, je láska všech lidí, kteří mě podporují,“ řekl.
A jaké jsou jeho plány do budoucna? Neskromné a bombastické, jak se na správnou „rockovou hvězdu“ patří. „Chtěl bych ovládnout svět v každé kategorii pro sportovce s jednou nohou.“