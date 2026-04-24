Bekhend má jako táta! Nadalův tříletý syn na kurtu bavil fanoušky i tenisové hvězdy

  18:19
Na antukový kurt na stadionu Santiago Bernabéu dorazily světové tenisové i fotbalové osobnosti, aby slavnostně zahájily turnaj Madrid Open. Pozornost se nakonec neupírala jen na Jannika Sinnera, Igu Šwiatekovou či Rafaela Nadala. Hvězdou se stal také jeho tříletý syn.

Pro Nadala šlo o další návrat do prostředí domácího turnaje, kde v minulosti slavil velké úspěchy a který dokázal pětkrát ovládnout. Letos ale Madrid Open přináší i netradiční kulisu. Stadion Santiago Bernabéu se totiž na několik dní proměnil v antukový kurt, který slouží hráčům jako tréninkové zázemí.

Právě tady se při slavnostním otevření dočasného kurtu objevila řada tenisových es i fotbalistů Realu Madrid v čele s Thibautem Courtoisem a Judem Bellinghamem. Zatímco dospělí si střihli exhibiční výměny, malý Rafael Nadal Jr., někdy přezdívaný také „Baby Rafa“, pobíhal po kurtu, bral do ruky raketu a bavil přítomné fanoušky i samotné hvězdy.

Čtrnáctinásobný šampion pařížského grandslamu Rafael Nadal se svým synem při rozlučkovém ceremoniálu na Roland Garros
Dvaadvacetinásobný grandslamový šampion Rafael Nadal si s rodinou užívá zimní dovolenou ve španělských Pyrenejích.
Rafael Nadal sdílel snímky z rodinné dovolené na Bahamách. Po kariéře tráví víc času s nejbližšími a užívá si klid mimo tenisové kurty.
Velká čtyřka, Andy Murray, Roger Federer, Rafael Nadal a Novak Djokovic
Záběry, na kterých mu slavný otec nahrává míčky a malý Nadal je zkouší vracet, neunikly fanouškům na sociálních sítích, kteří si okamžitě všímali jeho pohybu i prvních náznaků techniky. „Má už teď Nadalův bekhend,“ objevovalo se v komentářích. Další přidávali klasiku: „Jaký otec, takový syn.“

Pozornost vzbudila i jeho interakce s dalšími hvězdami. Šwiateková si s ním plácla a Sinner ho s úsměvem sledoval při jeho hráčských pokusech na kurtu. Anglický záložník Bellingham si pak s malým Nadalem dokonce pořídil společnou fotku.

Nejen dokonalé fotky. Atletka Schmidtová přiblížila realitu, fanoušci ji chválí

Alica Schmidtová, Berlín, 2024

Alica Schmidtová ví, jak oslovit své fanoušky. Německá atletka a influencerka, která bývá označována za jednu z nejkrásnějších sportovkyň světa, se na svém Instagramu podělila o neobvyklý příspěvek....

Gudase byste nepoznali. Jak vypadali hokejisté, když hráli za osmnáctky?

Jak vypadaly české hokejové hvězdy, když hráli na Mistrovství světa v hokeji do...

Na Slovensku začalo hokejové mistrovství světa hráčů do 18 let. Turnaj, který je už 28. ročníkem této věkové kategorie, se hraje v Bratislavě a Trenčíně. Řada současných českých hokejových hvězd...

KVÍZ: Sledujete cyklistiku? Poznejte známé závodníky podle fotky

Tadej Pogačar kontroluje pozici Wouta van Aerta během závodu Paříž-Roubaix,

Přestože když slezou z kola, jsou jasně rozeznatelní, v závodě mají s rozpoznáním jednotlivých cyklistů problém i někteří experti. Helmy, brýle, jednotné týmové barvy – to vše jejich identifikaci...

Strýcová zvládla na Bostonském maratonu osobák. Běželi i Clintonová a Chára

Mezi pětadvaceti tisíci závodníky ze 120 zemí se v pondělí večer vyjímaly i...

Mezi pětadvaceti tisíci závodníky ze 120 zemí se v pondělí v Bostonu vyjímaly i některé známé tváře. Nejprestižnější maratonské klání si poprvé vyzkoušela i bývalá tenistka Barbora Strýcová, potřetí...

Zemřel hokejista Příplata. Mladému obránci Karlových Varů bylo 19 let

Ve věku 19 let zemřel hokejista Ondřej Příplata.

Karlovy Vary informovaly o tragické zprávě. Ve věku nedožitých dvaceti let náhle zemřel hokejista Ondřej Příplata. Mladý obránce působil v klubu od dětství.

Česko - Rakousko 4:0. Kváča má první nulu v reprezentaci, dva góly zařídil Špaček

Aktualizujeme
Čeští hráči slaví trefu Davida Tomáška.

Na čtvrteční vítězství ve Vídni 5:1 navázali čeští hokejisté v pátek další výhrou nad Rakouskem 4:0. V Jihlavě se z výběru Radima Rulíka blýskli především útočník Michael Špaček, který je podepsán...

Je mi jí líto, říká Muchová o Vondroušové. Její příběh zní důvěryhodně, míní Roddick

Markéta Vondroušová se soustředí na úder v osmifinále US Open.

Přesně před týdnem vyšlo najevo, že Markétu Vondroušovou v létě čeká tenisový soud. V prosinci totiž odmítla podstoupit dopingovou kontrolu, když podle svých slov kvůli okolnostem a chování komisařky...

24. dubna 2026  18:42

Obránce Suchý vystoupil z FAČR, etická komise řešila jeho roli v korupční kauze

Sídlo FAČR na pražském Strahově.

Etická komise Fotbalové asociace ČR (FAČR) přerušila řízení s Michalem Suchým, který figuruje v korupční a sázkařské kauze. Bývalý obránce Zlínska z osmé ligy (dříve 1.A třída) totiž zrušil své...

24. dubna 2026  18:20

Alcaraz vzdal obhajobu titulu na Roland Garros, zápěstí ho do Paříže nepustí

Carlos Alcaraz v semifinále turnaje v Monte Carlu

Španělský tenista Carlos Alcaraz nebude obhajovat titul na grandslamovém Roland Garros. Druhý hráč světového žebříčku vzdal svůj start v Paříži kvůli zranění zápěstí, které ho vyřadilo ze hry už...

24. dubna 2026  18:09

Kdo nemá ambice, pro něj ve Spartě není místo. Rosický o problémech i budoucnosti

Sparťanský sportovní ředitel Tomáš Rosický na tiskové konferenci na startu...

Usedl a tři čtvrtě hodiny odpovídal pro klubovou televizi. Sportovní ředitel Tomáš Rosický rozebíral nejpalčivější problémy, které aktuálně ve fotbalové Spartě řeší. „Emoce se snažím potlačit, ale...

24. dubna 2026  17:27

Pogačarův bývalý parťák Muñoz zemřel, po pádu ho přemohla agresivní infekce

Kolumbijský cyklista Cristian Camilo Mu&#241;oz během závodu Kolem Švýcarska

Kolumbijský cyklista Cristian Camilo Muñoz zemřel v pátek ráno na následky komplikací po pádu v závodu Tour du Jura. Třicetiletý bývalý jezdec stáje UAE Emirates byl po nehodě ošetřen se...

24. dubna 2026  17:24

Šulc je po zranění zpátky. Tvrdě jsem dřel, říká. Mluvil o přízni v Lyonu i šampionátu

Pavel Šulc na trávníku během zápasu proti Angers.

Fotbalový reprezentant Pavel Šulc je zpátky na hřišti. Po svalovém zranění, které utrpěl v prvním utkání za Lyon po úspěšné baráži o postup na mistrovství světa, je k dispozici na sobotní ligové...

24. dubna 2026  16:25

Příští rok šance na povolání do NHL bude, cítí Melovský. Musí se zlepšit v soubojích

Čeští junioři se radují z gólu proti Švídsku, vpravo úspěšný střelec Matyáš...

Před dvěma lety zazářil na bronzovém mistrovství světa juniorů, na němž se stal třetím nejproduktivnější hráčem. Následně odehrál Matyáš Melovský ještě jednu sezonu v kanadské hokejové juniorce, po...

24. dubna 2026  16:15

Karvinský kouč před finále extraligy: Rozhodnou detaily. Jako každý rok

Karvinský trenér Michal Brůna

Zase Plzeň. Poosmé za sebou jsou házenkáři Baníku Karviná ve finále extraligy a poosmé se o titul utkají s Plzní. Série na tři výhry začne v sobotu a v neděli vždy od 18.00 v karvinské hale. v Plzni...

24. dubna 2026  15:52

Recept na úspěch. Ronaldův bývalý kuchař přiblížil tajemství jeho formy

Fotbalová hvězda Cristiano Ronaldo se i po čtyřicítce drží na vrcholu a stále...

Cristiano Ronaldo je dlouhodobě synonymem špičkové fyzické kondice. I po čtyřicítce patří mezi nejlépe připravené fotbalisty světa a jeho forma budí obdiv napříč sporty. Podle jeho bývalého...

24. dubna 2026  15:24

Arsenal, či City? Paříž, nebo Lens? Němci versus Španělé. O co jde v elitních ligách

Saud Abdulhamid z Lens se raduje z gólu v utkání francouzské ligy proti...

Bayern Mnichov je už týden německým mistrem, o víkendu může mít titul Inter Milán, ve Španělsku ho má na dosah Barcelona, zato v Anglii a ve Francii se o něj nejspíš bude bojovat až do posledního...

24. dubna 2026  15:19

