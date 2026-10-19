Oba týmy se měly v neděli odpoledne utkat na stadionu na Ibize. Ostrov ale zasáhly prudké lijáky, které proměnily trávník domácího celku Peña Deportiva v jedno velké jezero. O osudu zápasu tak sice rozhodlo počasí, poslední slovo však musel mít oficiálně hlavní rozhodčí.
Ten, zatímco stál v silném lijáku po kotníky ve vodě, vzal fotbalový míč a pustil ho na zem, aby zjistil, jestli se odrazí. Balon však jen dopadl na hladinu a kousek odplaval.
Odložení utkání nikoho nepřekvapilo. Sudí se ale postaral alespoň o pobavení fanoušků. Domácí klub totiž video z jeho kontroly zveřejnil na sociálních sítích s ironickým komentářem: „Pane rozhodčí, tak budeme hrát, nebo ne?“
Fanoušci kuriózní situaci neváhali komentovat. „Já bych to zkusil ještě jednou, aby nedošlo k nějakému zpochybnění,“ žertoval jeden z nich. „Nevidím důvod, proč to rušit. Vždyť je všechno v pořádku,“ přidal se další. Jiný zase zřejmě usoudil, že by se přece jen hrát mohlo, jen podle trochu jiných pravidel. Do diskuze totiž přidal obrázek vodního póla.
O zápas ale příznivci obou týmu nepřijdou. Náhradní termín se podařilo najít prakticky okamžitě. Duel sedmého kola Segunda Federación se odehraje už v pondělí odpoledne. Peña Deportiva navíc oznámila, že vstup bude pro všechny diváky zdarma.
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Domácí přitom čeká pořádně těžká zkouška. UCAM Murcia totiž vede třetí skupinu čtvrté nejvyšší španělské soutěže, zatímco Peña Deportiva se krčí na opačném konci tabulky.