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Budeme hrát, nebo ne? Rozhodčí kontroloval stav hřiště, míč mu uplaval

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  12:25
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

Nedělní utkání španělských fotbalových klubů Peña Deportiva a UCAM Murcia muselo být kvůli silnému dešti odloženo. Hřiště totiž skončilo kompletně pod vodou. Než však padlo oficiální rozhodnutí, bylo nutné zkontrolovat podmínky. Počínání hlavního sudího se stalo hitem internetu.

Oba týmy se měly v neděli odpoledne utkat na stadionu na Ibize. Ostrov ale zasáhly prudké lijáky, které proměnily trávník domácího celku Peña Deportiva v jedno velké jezero. O osudu zápasu tak sice rozhodlo počasí, poslední slovo však musel mít oficiálně hlavní rozhodčí.

Ten, zatímco stál v silném lijáku po kotníky ve vodě, vzal fotbalový míč a pustil ho na zem, aby zjistil, jestli se odrazí. Balon však jen dopadl na hladinu a kousek odplaval.

Odložení utkání nikoho nepřekvapilo. Sudí se ale postaral alespoň o pobavení fanoušků. Domácí klub totiž video z jeho kontroly zveřejnil na sociálních sítích s ironickým komentářem: „Pane rozhodčí, tak budeme hrát, nebo ne?“

Fanoušci kuriózní situaci neváhali komentovat. „Já bych to zkusil ještě jednou, aby nedošlo k nějakému zpochybnění,“ žertoval jeden z nich. „Nevidím důvod, proč to rušit. Vždyť je všechno v pořádku,“ přidal se další. Jiný zase zřejmě usoudil, že by se přece jen hrát mohlo, jen podle trochu jiných pravidel. Do diskuze totiž přidal obrázek vodního póla.

O zápas ale příznivci obou týmu nepřijdou. Náhradní termín se podařilo najít prakticky okamžitě. Duel sedmého kola Segunda Federación se odehraje už v pondělí odpoledne. Peña Deportiva navíc oznámila, že vstup bude pro všechny diváky zdarma.

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Domácí přitom čeká pořádně těžká zkouška. UCAM Murcia totiž vede třetí skupinu čtvrté nejvyšší španělské soutěže, zatímco Peña Deportiva se krčí na opačném konci tabulky.

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