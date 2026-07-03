Polská hvězda ve čtvrtek v All England Clubu jednoznačně přehrála Karolínu Plíškovou 6:1, 6:3. Krátce po utkání si moderátor na kurtu neodpustil narážku na její dnes už proslulý zvyk. „Máte všechny ručníky, které potřebujete?“ zeptal se jí.
Obhájkyně wimbledonského titulu se pobaveně nenechala zaskočit. „Myslím, že tam v těch zelených boxech jsou ještě dva. Ale styděla jsem se zeptat, jestli si je můžu vzít. Takže zůstanu u těch čtyř, které mám,“ odpověděla.
Šwiateková už před turnajem žertovala, že bude muset „ukrást“ ještě víc ručníků. Šestinásobná grandslamová šampionka totiž doma prý nemá žádný z těch, které si z Londýna odvezla loni.
„Chtěli je moji přátelé i moje rodina. Nějaké jsme dali na charitu, protože se z toho stala virální věc. Asi bych jich měla ukrást ještě víc. Budu v tom pokračovat, protože je to nejlepší suvenýr, jaký si z turnaje můžete odvézt,“ řekla pětadvacetiletá tenistka před začátkem Wimbledonu.
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Šwiatekovou nyní čeká duel s Alexandrou Ealaovou. V sobotu budou hrát o postup do osmifinále.