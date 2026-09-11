Zlomený nos může vypadat různě. A tím, jak vypadá ten jeho, se pochlubil Michal Sadílek na sociálních sítích. Na prvním snímku ho má Sadílek ještě před zákrokem zdravotníků pořádně nateklý. Právě k této fotografii připsal jednoduchý komentář: „Buchlovské hory na rypáku.“ Na druhém snímku už je situace jiná. Rozdíl je znatelný.
Kapitán Slavie ale nepřišel jen s fotografiemi. Celou situaci doplnil také vtipným popiskem. „Měli jste vidět toho druhého,“ napsal zkušený záložník a pro jistotu ještě označil česko-slovenskou MMA organizaci Oktagon.
Zlomený nos si Sadílek podle všeho přivodil až v úplném závěru zápasu. V poslední nastavené minutě se střetl v souboji s Florianem Sotocou a právě po tomto kontaktu zůstal chvíli ležet na trávníku. Následná standardní situace navíc mohla sešívaným přinést vyrovnávací branku.
K přímému kopu se postavil Danijel Šturm, který v tu chvíli útočil na hattrick. Jeho střelu se ale otřela o zeď a skončila tak těsně nad brankou francouzského celku. Sadílek si tak z celé situace odnesl především pořádnou památku na obličeji.
Slavia navíc v posledních zápasech počítá zraněné. Duel s Lens nedohrál David Zima a mimo hru je také jeden z lídrů týmu Lukáš Provod, Ange N’Guessan, David Moses nebo Adonija Ouanda. Nyní tak bude zajímavé sledovat, jak vážné Sadílkovo zranění je a zda ho na nějakou dobu vyřadí ze hry.
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Pokud bude chtít nastoupit i se zlomeným nosem, nabízí se samozřejmě možnost ochranné masky. Jestli ji ale Sadílek bude muset nasadit už v příštím utkání, zatím není jasné. Pro Trpišovského je klíčovou postavou, ve všech dosavadních osmi soutěžních utkáních aktuální sezony totiž nechyběl ani minutu.