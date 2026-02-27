Brýle jí zachránily oko. Rychlobruslařka se po děsivém pádu zotavuje doma

Incident ze čtvrtfinále olympijského závodu v short tracku vyděsil diváky po celém světě. Polská reprezentantka Kamila Sellierová spadla v zatáčce a soupeřčina brusle ji zasáhla do obličeje. Ostří minulo její oko jen o vlásek. O několik dní později už se pětadvacetiletá závodnice léčí doma a prozradila, co jí zrak zachránilo.
Polská závodnice Kamila Sellierová zraněná při pádu na trati. (20. února 2026)

Polská závodnice Kamila Sellierová zraněná při pádu na trati. (20. února 2026)

K nehodě došlo ve chvíli, kdy se Sellierová společně s Američankou Kristen Santosovou-Griswoldovou v závodě na 1 500 metrů snažily předjet Italku Ariannu Fontanaovou. Po kontaktu všechny tři upadly.

V tváři Polky byla okamžitě vidět krev a situace vypadala velmi vážně. Sellierová však zůstala při vědomí a po celou dobu komunikovala s lékaři, kteří k ní ihned přispěchali.

Děsivé zranění při short tracku. Polka po zásahu bruslí do tváře musela na operaci

Největší obavy panovaly o stav jejího levého oka. První vyšetření sice nenaznačovala přímé ohrožení zraku, lékaři ale rozhodli o dalších testech. I proto zůstala v nemocnici déle, než se původně předpokládalo, návrat domů byl odložen. Do Polska se nakonec vrátila až v pondělí.

Nyní se Sellierová zotavuje v domácím prostředí a čeká, až se jí zahojí řezná rána v obličeji. Na sociálních sítích sdílela snímky z návratu, květiny od blízkých i fotografie s manželem, rychlobruslařem Dianém Sellierem, a jejich psem.

25. února 2026 v 20:24
Později přidala také krátké video, ve kterém ukázala brýle, jež měla během závodu na sobě. Sklo je na záběrech viditelně poškozené nožem brusle.

„Zachránilo mi to oko,“ napsala stručně.

Zdravotní komplikace ale ještě nejsou zcela zažehnány.

„Kamila byla v pondělí propuštěna z nemocnice. Nyní čekáme na další vyšetření. Za týden se musí vrátit do Milána na kontrolu, protože tam byla zahájena léčba,“ uvedl pro Eurosport vedoucí polské olympijské mise Konrad Niedźwiedzki.

