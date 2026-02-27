K nehodě došlo ve chvíli, kdy se Sellierová společně s Američankou Kristen Santosovou-Griswoldovou v závodě na 1 500 metrů snažily předjet Italku Ariannu Fontanaovou. Po kontaktu všechny tři upadly.
V tváři Polky byla okamžitě vidět krev a situace vypadala velmi vážně. Sellierová však zůstala při vědomí a po celou dobu komunikovala s lékaři, kteří k ní ihned přispěchali.
Děsivé zranění při short tracku. Polka po zásahu bruslí do tváře musela na operaci
Největší obavy panovaly o stav jejího levého oka. První vyšetření sice nenaznačovala přímé ohrožení zraku, lékaři ale rozhodli o dalších testech. I proto zůstala v nemocnici déle, než se původně předpokládalo, návrat domů byl odložen. Do Polska se nakonec vrátila až v pondělí.
Nyní se Sellierová zotavuje v domácím prostředí a čeká, až se jí zahojí řezná rána v obličeji. Na sociálních sítích sdílela snímky z návratu, květiny od blízkých i fotografie s manželem, rychlobruslařem Dianém Sellierem, a jejich psem.
Později přidala také krátké video, ve kterém ukázala brýle, jež měla během závodu na sobě. Sklo je na záběrech viditelně poškozené nožem brusle.
„Zachránilo mi to oko,“ napsala stručně.
Zdravotní komplikace ale ještě nejsou zcela zažehnány.
„Kamila byla v pondělí propuštěna z nemocnice. Nyní čekáme na další vyšetření. Za týden se musí vrátit do Milána na kontrolu, protože tam byla zahájena léčba,“ uvedl pro Eurosport vedoucí polské olympijské mise Konrad Niedźwiedzki.