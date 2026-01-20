Brutální zákrok ve velšské soutěži řeší policie. Fotbalistu klub vyhodil

Fotbalový zápas ve třetí nejvyšší velšské soutěži řeší policie. Tom Taylor, hráč Trearddur Bay, byl zatčen kvůli násilnému incidentu na hřišti, po kterém ho klub propustil. Záběry, na nichž loktem tvrdě udeří soupeře do obličeje, vyvolaly pobouření.

Incident se odehrál v sobotním utkání proti týmu CPD Porthmadog. Taylor udeřil nic netušícího protihráče loktem před zahráváním pokutového kopu.

Případem se zabývají i policisté, kteří v neděli oznámili, že v souvislosti s incidentem byl zadržen pětatřicetiletý muž podezřelý z napadení. Vyšetřování nadále pokračuje.

Klub Trearddur Bay nejprve hráče suspendoval, následně po mimořádném jednání vedení oznámil jeho okamžité propuštění. „Klub v žádné podobě neschvaluje násilí a uznává, že k tomuto incidentu nemělo dojít,“ uvedlo vedení celku v oficiálním prohlášení. Zároveň se omluvilo soupeři, rozhodčím i fanouškům a přislíbilo plnou spolupráci s vyšetřovateli.

Záležitostí se bude zabývat také velšská fotbalová asociace (FAW), pod jejíž pravomoc třetí nejvyšší soutěž spadá.

