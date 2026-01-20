Incident se odehrál v sobotním utkání proti týmu CPD Porthmadog. Taylor udeřil nic netušícího protihráče loktem před zahráváním pokutového kopu.
Případem se zabývají i policisté, kteří v neděli oznámili, že v souvislosti s incidentem byl zadržen pětatřicetiletý muž podezřelý z napadení. Vyšetřování nadále pokračuje.
Klub Trearddur Bay nejprve hráče suspendoval, následně po mimořádném jednání vedení oznámil jeho okamžité propuštění. „Klub v žádné podobě neschvaluje násilí a uznává, že k tomuto incidentu nemělo dojít,“ uvedlo vedení celku v oficiálním prohlášení. Zároveň se omluvilo soupeři, rozhodčím i fanouškům a přislíbilo plnou spolupráci s vyšetřovateli.
Záležitostí se bude zabývat také velšská fotbalová asociace (FAW), pod jejíž pravomoc třetí nejvyšší soutěž spadá.