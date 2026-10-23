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Jako by prohra nestačila. Do Fernandesova domu se při zápase LM vloupali tři zloději

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  10:07
Bruno Fernandes, kapitán Manchesteru United, v akci během utkání Ligy mistrů...

Bruno Fernandes, kapitán Manchesteru United, v akci během utkání Ligy mistrů proti italskému Comu. | foto: ČTK

Bruno Fernandes diskutuje s rozhodčím.
Michael Carrick, trenér Manchesteru United, se po porážce s Comem omlouvá...
Michael Carrick, zdrcený kouč Manchesteru United, po porážce s italským Comem.
James Garner z Evertonu (vpravo) se snaží vypíchnout míč Mateusu Fernandesovi z...
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V době, kdy kapitán Bruno Fernandes se spoluhráči z Manchesteru United vstřebával zklamání z porážky 1:4 na hřišti Coma ve fotbalové Lize mistrů, se do jeho domu v Anglii vloupali zloději. Policie hrabství Cheshire serveru The Athletic potvrdila, že si neznámí pachatelé odnesli několik věcí.

„Oznamovatel uvedl, že na zahradě sousedního domu viděl tři neznámé muže,“ sdělila policie, jež dostala oznámení krátce po skončení zápasu United v Itálii.

Podle vyjádření klubu nebyli během vloupání v domě žádní členové Fernandesovy rodiny. Vetřelci uvnitř strávili necelých pět minut.

Portugalský záložník ve středu prožil už sedmé utkání bez výhry za sebou. Po hvizdu rezonoval jeho televizní rozhovor, ve kterém se vymezil proti trenérově pasivní taktice.

Carrick se po fiasku omlouval, pak odrážel kritiku kapitána: Kdo neběhá, nevyhraje

Michael Carrick kapitánovu výtku odrazil tím, že ať se hraje v jakémkoli systému a s jakoukoli taktikou, pokud hráči neběhají, nenabíhají dopředu a nevrací se dozadu, vyhrávat nebudou.

Fernandes nastoupil za Manchester ve všech dosavadních zápasech sezony. V ligové tabulce jsou Carrickovi svěřenci dvanáctí.

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