Jako by prohra nestačila. Do Fernandesova domu se při zápase LM vloupali tři zloději

„Oznamovatel uvedl, že na zahradě sousedního domu viděl tři neznámé muže,“ sdělila policie, jež dostala oznámení krátce po skončení zápasu United v Itálii.
Podle vyjádření klubu nebyli během vloupání v domě žádní členové Fernandesovy rodiny. Vetřelci uvnitř strávili necelých pět minut.
Portugalský záložník ve středu prožil už sedmé utkání bez výhry za sebou. Po hvizdu rezonoval jeho televizní rozhovor, ve kterém se vymezil proti trenérově pasivní taktice.
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Carrick se po fiasku omlouval, pak odrážel kritiku kapitána: Kdo neběhá, nevyhraje
Michael Carrick kapitánovu výtku odrazil tím, že ať se hraje v jakémkoli systému a s jakoukoli taktikou, pokud hráči neběhají, nenabíhají dopředu a nevrací se dozadu, vyhrávat nebudou.
Fernandes nastoupil za Manchester ve všech dosavadních zápasech sezony. V ligové tabulce jsou Carrickovi svěřenci dvanáctí.