Osmadvacetiletý skeletonista nejprve ovládl závod jednotlivců, o dva dny později pak triumfoval i ve smíšené týmové soutěži po boku Tabithy Stoeckerové. Britská dvojice v dramatickém finiši porazila favorizované Němce o pouhých 17 setin sekundy.
Jejich úspěch je o to výjimečnější, že vznikl v podmínkách, které se s konkurencí nedají srovnat. Zatímco Německo má několik ledových drah, Britové většinou trénují na betonové trati. „Nemáme led, jiné země mají čtyři dráhy. O to víc si vážíme toho, že jsme je dokázali porazit,“ uvedl Weston pro bristký server The Sun.
Skeleton přitom patří k nejrizikovějším sportům – závodníci letí hlavou napřed rychlostí přes 120 kilometrů v hodině. Weston už si během kariéry zlomil záda hned dvakrát, jednou dokonce skončil na čas na invalidním vozíku.
Jeho parťačka Stoeckerová se ke skeletonu dostala netradičně: původně se věnovala akrobacii a cirkusu, talentový program objevila až díky inzerátu na sociálních sítích. Dnes má doma olympijské zlato.
Británie díky jejich výkonům prožívá nejúspěšnější zimní hry v historii, má už tři zlaté. Westonův příběh navíc inspiroval tisíce lidí – jen během několika dnů se do náborového programu přihlásily tisíce nových zájemců.
„Nikdy jsem si nemyslel, že se na olympiádu vůbec dostanu. Pokud má někdo pocit, že by to mohl zkusit, měl by tu šanci chytit,“ vzkázal dvojnásobný olympijský vítěz.