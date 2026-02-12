Watkins, oblečený v bundě amerického týmu, si klekl do sněhu, vytáhl stříbrný prsten s modrým kamenem a také dřevěnou destičku s vyrytým citátem z písně The Alchemy od Taylor Swift: Honestly, who are we to fight the alchemy? (Upřímně, kdo jsme my, abychom bojovali s alchymií?).
Dojatá Johnsonová si sundala sluneční brýle, bez váhání řekla ano a dvojice se objala za hlasitého potlesku publika, závodníků i členů americké výpravy.
Prsten pak olympijská vítězka hrdě ukázala fanouškům i kamerám. „Možná jsem mu někdy řekla, že mám sen o zásnubách na olympiádě,“ přiznala Johnsonová. „Ale realita je ještě mnohem bláznivější a krásnější, než jsem si dokázala představit, “ svěřila se serveru People.
Watkins pro NBC uvedl, že žádost o ruku plánoval zhruba rok. „Doufal jsem, že se dostanu do cílového prostoru a že to vyjde tak, jak jsem si vysnil. Nakonec to bylo ještě lepší,“ řekl.
Pro Johnsonovou mají letošní hry silný osobní rozměr. Na stejné trati, kde letos slavila zlato v ženském sjezdu, v roce 2022 spadla a přišla o možnost startu na olympiádě v Pekingu.
V Itálii vedle nejcennější medaile přidala i čtvrté místo v týmové kombinaci s Mikaelou Shiffrinovou.
„Není nic lepšího než uspět a mít to s kým sdílet,“ dodala novopečená snoubenka.