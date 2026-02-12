Po ošklivém pádu romantika v cíli. Zlatá Američanka si odváží i zásnubní stříbro

David Chuchma
  15:41
Pět dní poté, co Breezy Johnsonová ve sjezdu vybojovala olympijské zlato, ji její partner Connor Watkins požádal o ruku před zraky diváků v cílové rovince. Stalo se tak krátce po super-G, které americká lyžařka po pádu nedokončila.
Americká lyžařka Breezy Johnsonová se v cílovém prostoru v Cortině dočkala...

Americká lyžařka Breezy Johnsonová se v cílovém prostoru v Cortině dočkala nečekaného momentu. Její partner Connor Watkins ji po závodě super-G požádal o ruku přímo před zraky diváků na olympijských hrách. | foto: AP

Americká lyžařka Breezy Johnsonová se v cílovém prostoru v Cortině dočkala...
Americká lyžařka Breezy Johnsonová se v cílovém prostoru v Cortině dočkala...
Americká lyžařka Breezy Johnsonová se v cílovém prostoru v Cortině dočkala...
Americká lyžařka Breezy Johnsonová se v cílovém prostoru v Cortině dočkala...
8 fotografií

Watkins, oblečený v bundě amerického týmu, si klekl do sněhu, vytáhl stříbrný prsten s modrým kamenem a také dřevěnou destičku s vyrytým citátem z písně The Alchemy od Taylor Swift: Honestly, who are we to fight the alchemy? (Upřímně, kdo jsme my, abychom bojovali s alchymií?).

Se zády si hnula před závodem. Ledecká: Na startu jsem stála díky adrenalinu

Dojatá Johnsonová si sundala sluneční brýle, bez váhání řekla ano a dvojice se objala za hlasitého potlesku publika, závodníků i členů americké výpravy.

tntsports

Breezy Johnson’s boyfriend Connor Watkins proposed to her after the super-G run ❤️

12. února 2026 v 14:03, příspěvek archivován: 12. února 2026 v 14:53
oblíbit odpovědět uložit

Prsten pak olympijská vítězka hrdě ukázala fanouškům i kamerám. „Možná jsem mu někdy řekla, že mám sen o zásnubách na olympiádě,“ přiznala Johnsonová. „Ale realita je ještě mnohem bláznivější a krásnější, než jsem si dokázala představit, “ svěřila se serveru People.

Ledecká, Goggiaová či Johnsonová mimo hru. Jak těžké super-G bralo sny favoritek

Watkins pro NBC uvedl, že žádost o ruku plánoval zhruba rok. „Doufal jsem, že se dostanu do cílového prostoru a že to vyjde tak, jak jsem si vysnil. Nakonec to bylo ještě lepší,“ řekl.

Pro Johnsonovou mají letošní hry silný osobní rozměr. Na stejné trati, kde letos slavila zlato v ženském sjezdu, v roce 2022 spadla a přišla o možnost startu na olympiádě v Pekingu.

Jsem svobodná a chci randit. Americká sáňkařka bere olympiádu po svém

V Itálii vedle nejcennější medaile přidala i čtvrté místo v týmové kombinaci s Mikaelou Shiffrinovou.

„Není nic lepšího než uspět a mít to s kým sdílet,“ dodala novopečená snoubenka.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Tipsport - partner programu
Finsko vs. KanadaHokej - Skupina A - 12. 2. 2026:Finsko vs. Kanada //www.idnes.cz/sport
Živě0:3
  • 500.00
  • 200.00
  • -
Kolář vs. Van AsscheTenis - - 12. 2. 2026:Kolář vs. Van Assche //www.idnes.cz/sport
Živě6:1, 3:6, 1:2
  • 14.20
  • -
  • 1.03
Česko vs. KanadaHokej - Skupina A - 12. 2. 2026:Česko vs. Kanada //www.idnes.cz/sport
12. 2. 16:40
  • 6.60
  • 6.14
  • 1.36
Muchová vs. KalinskáTenis - - 12. 2. 2026:Muchová vs. Kalinská //www.idnes.cz/sport
12. 2. 17:30
  • 1.60
  • -
  • 2.38
Lvi Praha vs. PerugiaVolejbal - 5. kolo skupiny C - 12. 2. 2026:Lvi Praha vs. Perugia //www.idnes.cz/sport
12. 2. 18:00
  • 9.84
  • -
  • 1.04
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Měla jen setiny sekundy. Fotografka sérií snímků zachytila pád Vonnové

Série fotografií fotografky agentury AP pádu Lindsey Vonnové v olympijském...

Rychlý prst na spoušti ukázala fotografka agentury AP, která sérií snímků zachytila počátek nedělní sportovní tragédie Lindsey Vonnové. Agentura zveřejnila combo jejích fotografií, které zachycují...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Hrozivý pád a odlet vrtulníkem. Vonnová si při olympijském sjezdu zlomila nohu

Vrtulník transportuje zraněnou Lindsey Vonnovou ze sjezdovky v Cortině.

Pádem a vážným zraněním skončil pro americkou lyžařku Lindsey Vonnovou olympijský comeback. Ve sjezdu v Cortině d’ Ampezzo startovala navzdory čerstvému zranění kolene, ale po pár sekundách skončila...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Snowboardistka Maděrová získala olympijské zlato, na trůnu střídá Ledeckou

Snowboardistka Zuzana Maděrová se svou zlatou olympijskou medailí.

Snowboardistka Zuzana Maděrová získala pro Česko první zlatou medaili ze zimních olympijských her v Miláně a Cortině. Na sjezdovce v Livignu vyhrála finále v paralelním obřím slalomu, když porazila...

Rychlobruslení na ZOH ONLINE: Závod na 5000 metrů, jak se daří Sáblíkové?

Sledujeme online
Martina Sáblíková vyrazila na trénink před olympijským závodem na 5 kilometrů....

Závod na 3000 metrů musela kvůli nemoci vynechat, teď se chystá na svou nejoblíbenější trať 5000 metrů. Martina Sáblíková i nadále bojuje s nachlazením, i kvůli tomu, že se na olympijských hrách v...

12. února 2026,  aktualizováno  16:08

Metoděj Jílek v TV: kde a kdy sledovat 10 000 metrů rychlobruslení na ZOH 2026?

Metoděj Jílek při závodu na 5000 metrů v rychlobruslení na zimních olympijských...

Jednu medaili už na olympijských hrách v Miláně získal. Stříbro ze závodu na 5000 metrů však Metoděje Jílka neuspokojilo. Velký talent českého rychlobruslení vyrazí také do závodu na 10000 metrů a...

12. února 2026

Po ošklivém pádu romantika v cíli. Zlatá Američanka si odváží i zásnubní stříbro

Americká lyžařka Breezy Johnsonová se v cílovém prostoru v Cortině dočkala...

Pět dní poté, co Breezy Johnsonová ve sjezdu vybojovala olympijské zlato, ji její partner Connor Watkins požádal o ruku před zraky diváků v cílové rovince. Stalo se tak krátce po super-G, které...

12. února 2026  15:41

ONLINE: Česko - Kanada. Hokejisté zahajují olympiádu, chytá Dostál, hraje i Kundrátek

Sledujeme online
Tomáš Hertl doráží puk před Lukášem Dostálem, situaci sledují Radko Gudas,...

To, na co fanoušci dlouhé roky čekali, je konečně tady. Čeští hokejisté vstupují do olympijského turnaje, hned na úvod je čeká největší favorit. Od 16.40 vyzvou našlapaný tým Kanady, pokusí se o...

12. února 2026  15:38

Odečetl bych jim body! Čeští krasobruslaři způsobili kontroverzi použitím hudby z AI

Kateřina Mrázková a Daniel Mrázek vystupují v soutěži rytmických tanců na...

Sourozenci Kateřina a Daniel Mrázkovi vyvolali při své premiéře na olympijských hrách vlnu kontroverze. Ani ne tak samotným výkonem – čeští krasobruslaři skončili v pondělním rytmickém tanci až na...

12. února 2026  15:35

6. den ZOH 2026 ONLINE: Zraněná Ledecká super-G nedokončila, pojede Sáblíková

Sledujeme online
Ester Ledecká během závodu v super-G (12. února 2026)

Zranění, které si přivodila těsně před startem, limitovalo Ester Ledeckou v lyžařském super-G, na trati navíc spadla, a tak z olympijských her v Miláně a Cortině odjede bez medaile. Čtrnáctým místem...

12. února 2026  11:52,  aktualizováno  15:23

Naslouchá při výhrách i porážkách. Otec Chocoláč je počtvrté olympijským kaplanem

Kněz Oldřich Chocholáč je osobně přitomný v olympijské vesnici v Miláně . V...

Za deset let zažil střelbu uprostřed Ria, klid při hrách v Koreji i krásu Paříže. Kněz Oldřich Chocholáč vyrazil počtvrté z Telnice u Brna v roli oficiálního kaplana české olympijské výpravy i do...

12. února 2026  15:16

Švýcarským hokejistům vyšel vstup do olympijského turnaje, Francii vynulovali

Damien Riat ze Švýcarska slaví první gól se svými spoluhráči (14. února 2026)

Skvělý vstup a zdařilý závěr. Švýcarští hokejisté odstartovali olympijský turnaj vítězstvím 4:0 nad Francií. Dva góly zapsal Timo Meier, čisté konto udržel Leonardo Genoni. Vítěze prvního klání...

12. února 2026  14:43,  aktualizováno  15:12

Byl jsem z jednání zlomený, říká brankář Andrew. Největší fanynka je nadšená

Oliver Velich se snaží prostřelit českobudějovického brankáře Colina Andrewa.

Více než měsíc se táhla jednání o jeho přestupu. Chvíli už to vypadalo, že odejde. Pak zase změna. „Byl jsem z toho už zlomený,“ líčí jednadvacetiletý brankář. Colin Andrew nakonec zamířil z Českých...

12. února 2026

První honorář jsem si zarámoval, říká hlas fotbalové Sparty i hokejového zlata

Premium
„Byla to třešnička na dortu,“ říká Novotný o moderování Davis Cupu na Vysočině.

Jeho hlas se stal soundtrackem největších českých sportovních triumfů posledních let. Byl u toho, když hokejová Praha předloni v květnu propadla zlaté euforii, moderoval oslavy sparťanského doublu na...

12. února 2026

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

První česká medaile na ZOH 2026 v Miláně a Cortině - Zuzana Maděrová (1. místo...

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se dvakrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

12. února 2026  8:40,  aktualizováno  14:58

Ledecká jela super-G zraněná a spadla, Nováková obsadila senzační 14. místo

Ester Ledecká ve spodní části trati chybovala, nechala se rozhodit, upadla a...

Náročný závod na sjezdovce Olimpia delle Tofane nedokončilo sedmnáct lyžařek. Do cíle super-G na olympijských hrách v Cortině nedojela ani česká hvězda Ester Ledecká, která upadla v závěrečné pasáži....

12. února 2026  13:27,  aktualizováno  14:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.